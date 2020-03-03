Пакуйте чемоданы: потрясающие каскадные водопады (Фото)

Этот водопад известен своими красивыми белоснежными склонами, он является одним из геологических чудес Турции. Термальные источники, бьющие из горы многие сотни лет, сформировали красивые террасы с водоемами разной глубины.

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Водопад желтого дракона, Китай

Окруженная красными скалами, эта местность усеяна небольшими каскадными водоемами с голубой водой, на дне которых поблескивают на солнце россыпи желтых кальцинизированных отложений, благодаря которым озера и получили свое название — Озера желтого дракона.

В некоторых водоемах растут разноцветные водоросли: оранжевые, зеленые, желтые, синие — и придают воде соответствующий цвет. Благодаря этому необычные водоемы называют также «разноцвет».

В течение тысячелетий в этом живописном месте в результате осаждения карбоната кальция из подземных источников сформировался уникальный травертиновый ландшафт.