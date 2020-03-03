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Пакуйте чемоданы: потрясающие каскадные водопады (Фото)

Смотрите фото (6)
Пакуйте чемоданы: потрясающие каскадные водопады (Фото)
23:50 Вт, 3 Март 2020 Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Небольшая подборка самых красивых каскадных водопадов со всего мира.

  • 1

    Памуккале, Турция

    Этот водопад известен своими красивыми белоснежными склонами, он является одним из геологических чудес Турции. Термальные источники, бьющие из горы многие сотни лет, сформировали красивые террасы с водоемами разной глубины.

    Сказочный пейзаж образовали вода, камень и минеральные соли.

  • 2

    Водопад желтого дракона, Китай

    Окруженная красными скалами, эта местность усеяна небольшими каскадными водоемами с голубой водой, на дне которых поблескивают на солнце россыпи желтых кальцинизированных отложений, благодаря которым озера и получили свое название — Озера желтого дракона.

    В некоторых водоемах растут разноцветные водоросли: оранжевые, зеленые, желтые, синие — и придают воде соответствующий цвет. Благодаря этому необычные водоемы называют также «разноцвет».

    В течение тысячелетий в этом живописном месте в результате осаждения карбоната кальция из подземных источников сформировался уникальный травертиновый ландшафт.

  • 3

    Водопад Семук Чампей, Гватемала

    Семук Чампей означает «священная вода». Объединяют эти воды крошечные водопады и изобилие тропического леса. С обеих сторон местности возвышаются утесы, что делает место изолированным. Среди природных достопримечательностей Гватемалы этот водопад занимает особое положение.

  • 4

    Водопад Куанг Си

    Расположен в 32 км к югу от Луангпхабанга на левом берегу реки Меконг, на территории одноименного национального парка. Водопад состоит из основного каскада высотой 54 м и серии каскадов меньшей высоты. Десятью метрами ниже второго каскада расположена небольшая пещера.

    Между каскадами находится несколько бассейнов с водой насыщенного бирюзового оттенка. Необычный цвет обусловлен тем, что вода протекает через известняковые скалы.

  • 5

    Водопад Байшуйтай

    Расположен в предгорье гор Хаба, в 50 км от китайского уезда Шангри-Ла.

    Весной этот водопад особенно прекрасен. Талые воды бурными потоками преодолевают многочисленные каскады, делая это место по-настоящему сказочным.

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Туризм, Путешествие, Водопад, Каскадный водопад.
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