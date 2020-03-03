Пакуйте чемоданы: потрясающие каскадные водопады (Фото)

Памуккале, Турция
Этот водопад известен своими красивыми белоснежными склонами, он является одним из геологических чудес Турции. Термальные источники, бьющие из горы многие сотни лет, сформировали красивые террасы с водоемами разной глубины.
Сказочный пейзаж образовали вода, камень и минеральные соли.
Водопад желтого дракона, Китай
Окруженная красными скалами, эта местность усеяна небольшими каскадными водоемами с голубой водой, на дне которых поблескивают на солнце россыпи желтых кальцинизированных отложений, благодаря которым озера и получили свое название — Озера желтого дракона.
В некоторых водоемах растут разноцветные водоросли: оранжевые, зеленые, желтые, синие — и придают воде соответствующий цвет. Благодаря этому необычные водоемы называют также «разноцвет».
В течение тысячелетий в этом живописном месте в результате осаждения карбоната кальция из подземных источников сформировался уникальный травертиновый ландшафт.
Водопад Семук Чампей, Гватемала
Семук Чампей означает «священная вода». Объединяют эти воды крошечные водопады и изобилие тропического леса. С обеих сторон местности возвышаются утесы, что делает место изолированным. Среди природных достопримечательностей Гватемалы этот водопад занимает особое положение.
Водопад Куанг Си
Расположен в 32 км к югу от Луангпхабанга на левом берегу реки Меконг, на территории одноименного национального парка. Водопад состоит из основного каскада высотой 54 м и серии каскадов меньшей высоты. Десятью метрами ниже второго каскада расположена небольшая пещера.
Между каскадами находится несколько бассейнов с водой насыщенного бирюзового оттенка. Необычный цвет обусловлен тем, что вода протекает через известняковые скалы.
Водопад Байшуйтай
Расположен в предгорье гор Хаба, в 50 км от китайского уезда Шангри-Ла.
Весной этот водопад особенно прекрасен. Талые воды бурными потоками преодолевают многочисленные каскады, делая это место по-настоящему сказочным.