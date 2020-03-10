Яркая улица Эль Каминито в аргентинской столице (Фото) Выложенная булыжником, эта улица — своеобразная художественная выставка-продажа, где можно приобрести работы талантливых художников, скульпторов и других талантливых людей творческих профессий. Она популярна среди туристов, которые любят фотографироваться на фоне разноцветной палитры домов. Когда-то здесь были портовые доки, и небольшие дома служили в качестве временного пристанища для моряков. Для покраски своего дома краски обычно не хватало, поэтому в ход шли краски других цветов, превращая жилища в яркое разноцветье. Со временем Ла Бока превратился в культурный центр столицы, хотя с наступлением темноты туристам сюда всё же лучше не заглядывать, так как район по-прежнему является одним из самых опасных в городе.