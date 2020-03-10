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Волшебное розовое озеро в Таиланде (Фото)
Это прекрасное розовое озеро находится на северо-востоке Таиланда, близ города Кумпхавари. Его розовый цвет — конечно же, сезонная особенность, потому что только с ноября по март на поверхности водоёма можно увидеть бесчисленное количество розовых цветков лотоса. Мелководное озеро занимает площадь более 3.000 га и, будучи усеянным розовыми цветками, представляет собой прекрасное зрелище, привлекающее внимание многочисленных туристов. Озеро, глубина которого лишь в нескольких местах превышает 1 метр, играет важную роль в сельском хозяйстве и жизнеобеспечении региона. Местные жители ловят в нём рыбу и собирают стебли и цветки лотоса, которые используются для приготовления еды.
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