Врата в подземелье на побережье США (Фото) Среди глыб, нагромождённых на прибрежной полосе мыса, имеющей вулканическое происхождение, можно увидеть образовавшуюся со временем огромную впадину. Во время сильных прибоев и умеренных приливов стекающая во впадину вода представляет собой впечатляющее зрелище. "Колодец Тора" (Thor's Well) называют не иначе как "Вратами в подземелье". Эта природная достопримечательность является главной жемчужиной орегонского побережья.