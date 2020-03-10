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Врата в подземелье на побережье США (Фото)
Среди глыб, нагромождённых на прибрежной полосе мыса, имеющей вулканическое происхождение, можно увидеть образовавшуюся со временем огромную впадину. Во время сильных прибоев и умеренных приливов стекающая во впадину вода представляет собой впечатляющее зрелище. "Колодец Тора" (Thor's Well) называют не иначе как "Вратами в подземелье". Эта природная достопримечательность является главной жемчужиной орегонского побережья.
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