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Вторник, 10.03.2020
Врата в подземелье на побережье США (Фото)
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Врата в подземелье на побережье США (Фото)

Среди глыб, нагромождённых на прибрежной полосе мыса, имеющей вулканическое происхождение, можно увидеть образовавшуюся со временем огромную впадину. Во время сильных прибоев и умеренных приливов стекающая во впадину вода представляет собой впечатляющее зрелище. "Колодец Тора" (Thor's Well) называют не иначе как "Вратами в подземелье". Эта природная достопримечательность является главной жемчужиной орегонского побережья.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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США, Колодец Тора, Подземелье, Врата в подземелье, Побережье США.
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