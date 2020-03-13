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Острова Палау - настоящий тропический рай (Фото)

Смотрите фото (15)
Острова Палау - настоящий тропический рай (Фото)
02:34 Сегодня Телеграф mirvokrugnas.com Фото: mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Если вы хотите полюбоваться девственной чистотой нетронутой тропической природы — этот выпуск для вас.

  • 1

    Палау – это архипелаг из почти 250 островов, расположенный в западной части Тихого океана. Это самостоятельное государство – Республика Палау, хотя в географическом плане это часть более крупной островной группы — Микронезии. Более 30 лет он был частью Подопечной территории Тихоокеанские острова под администрацией США. В 1994 году государство получило полную независимость.

  • 2

    Большая часть из более чем 100 островов представляет собой низколежащие коралловые острова, пересеченные барьерными рифами. К тому же, большинство из них не населено.

  • 3

    Население страны – примерно 21 000 человек – разбросано по 250 островам в западной цепи Каролинских островов.

  • 4

    Самыми известными из достопримечательностей Палау являются Скалистые острова – группа зеленых островов, покрытых растительностью, с несколькими ярко-белыми песчаными пляжами.

  • 5

    Они были образованы древними коралловыми рифами, и основания этих известняковых форм поддавались медленной эрозии в течение тысячелетий. Эта эрозия и придала им «грибную» форму.

  • 6

    Согласно разным источникам, в архипелаге от 250 до более 400 островов с общей площадью в 47 кв.км и высотой до 207 м.

  • 7

    Большинство островов не населены и известны своими пляжами, голубыми лагунами и интересной «зонтичной» формой самих островов.

  • 8

    Скалистые острова и окружающие их рифы составляют популярные туристические места на Палау, например, Синий уголок, Синяя дыра, Немецкий канал и знаменитое озеро Медуз – одно из многих озер на островах, в котором живет несколько видов нежалящих медуз, обитающих только на Палау.

  • 9

    Это самое популярное место у туристов на Палау.

  • 10

    На самом деле Палау предлагает одни из лучших на планете мест для дайвинга.

  • 11

    От глубоководного дайвинга до течения по волнам, от скатов до акул и от мелководных и красочных лагун до отлично украшенных пещер и навесов – все это Палау.

  • 12

    Хотя сейчас большая часть островов не населена, когда-то здесь жили палауские поселенцы, да и местные жители продолжают использовать эти территории и их ресурсы в целях развития культуры и досуга.

  • 13

    На островах находится значительная коллекция культурных останков местных поселенцев, которым около пяти тысяч лет.

  • 14

    Археологические свидетельства жизни людей в местных пещерах, в том числе наскальная живопись и места захоронения, говорят о том, что люди жили здесь сезонно и пользовались морской экосистемой еще в 3100 лет до н.э.

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Красота, Острова, Путешествия, Острова Палау.
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