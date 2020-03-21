ЮАР: невероятные факты, которые вас удивят

Самым экономически развитым государством африканского континента является Южно-Африканская Республика. Название страны говорит само за себя, а точнее о ее расположении. ЮАР находится на южной оконечности Африки и омывается Индийским и Атлантическим океанами.
На ее территории проживают свыше 48 млн человек. Уровень ВВП на душу населения в стране составляет $10 200. Официальных языков насчитывается аж 11. Но что еще интересного мы знаем о ЮАР? Ниже представлены весьма увлекательные факты.
Электричество в ЮАР является самым дешевым по своей себестоимости в мире. Благодаря огромному запасу угля стоимость электроэнергии составляет примерно 10 центов за киловатт-час.
В ЮАР находится самая глубокая в мире шахта по добыче золота под названием Тау-Тона. Ее глубина превышает 3,4 км. Стоит также отметить, что страна считается мировым лидером среди производителей золота и платины, на ее территории расположено 750 шахт.
ЮАР имеет все формы рельефа, какие встречаются на планете Земля.
ЮАР добровольно отказалась от ядерного оружия, являясь при этом одной из стран-разработчиков.
В ЮАР в шахте Premier Mine был найден самый большой алмаз в мире - Куллинан (3106,75 карата). Драгоценный камень, впоследствии расколотый на 9 частей, достался королю Великобритании Эдуарду VII в качестве подарка на день рождения от правительства колонии Трансвааль.
В ЮАР учеными были обнаружены самые ранние свидетельства жизни на Земле - сине-зеленые водоросли, которые обитали около 3500 млн лет назад.
В ЮАР находится крупнейший на планете ударный кратер под названием Вредефорт. Его диаметр составляет 250-300 километров. Возраст Вредефорта - 2 млрд лет.
Регион Карру является одним из лидеров по концентрации окаменелостей. Здесь было обнаружено огромное количество останков динозавров.
По территории ЮАР курсирует самый люксовый поезд в мире. Путешествие из Кейптауна в Преторию на этом поезде Rovos Rail обойдется в $1500.