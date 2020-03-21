ЮАР: невероятные факты, которые вас удивят

1

Самым экономически развитым государством африканского континента является Южно-Африканская Республика. Название страны говорит само за себя, а точнее о ее расположении. ЮАР находится на южной оконечности Африки и омывается Индийским и Атлантическим океанами.

На ее территории проживают свыше 48 млн человек. Уровень ВВП на душу населения в стране составляет $10 200. Официальных языков насчитывается аж 11. Но что еще интересного мы знаем о ЮАР? Ниже представлены весьма увлекательные факты.

Электричество в ЮАР является самым дешевым по своей себестоимости в мире. Благодаря огромному запасу угля стоимость электроэнергии составляет примерно 10 центов за киловатт-час.