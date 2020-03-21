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ЮАР: невероятные факты, которые вас удивят

Смотрите фото (10)
ЮАР: невероятные факты, которые вас удивят
15:33 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Самые удивительные факты о ЮАР, которых вы не знали.

  • 1

    Самым экономически развитым государством африканского континента является Южно-Африканская Республика. Название страны говорит само за себя, а точнее о ее расположении. ЮАР находится на южной оконечности Африки и омывается Индийским и Атлантическим океанами.

    На ее территории проживают свыше 48 млн человек. Уровень ВВП на душу населения в стране составляет $10 200. Официальных языков насчитывается аж 11. Но что еще интересного мы знаем о ЮАР? Ниже представлены весьма увлекательные факты.

    Электричество в ЮАР является самым дешевым по своей себестоимости в мире. Благодаря огромному запасу угля стоимость электроэнергии составляет примерно 10 центов за киловатт-час.

  • 2

    В ЮАР находится самая глубокая в мире шахта по добыче золота под названием Тау-Тона. Ее глубина превышает 3,4 км. Стоит также отметить, что страна считается мировым лидером среди производителей золота и платины, на ее территории расположено 750 шахт.

  • 3

    ЮАР имеет все формы рельефа, какие встречаются на планете Земля.

  • 4

    ЮАР добровольно отказалась от ядерного оружия, являясь при этом одной из стран-разработчиков.

  • 5

    В ЮАР в шахте Premier Mine был найден самый большой алмаз в мире - Куллинан (3106,75 карата). Драгоценный камень, впоследствии расколотый на 9 частей, достался королю Великобритании Эдуарду VII в качестве подарка на день рождения от правительства колонии Трансвааль.

  • 6

    В ЮАР учеными были обнаружены самые ранние свидетельства жизни на Земле - сине-зеленые водоросли, которые обитали около 3500 млн лет назад.

  • 7

    В ЮАР находится крупнейший на планете ударный кратер под названием Вредефорт. Его диаметр составляет 250-300 километров. Возраст Вредефорта - 2 млрд лет.

  • 8

    Регион Карру является одним из лидеров по концентрации окаменелостей. Здесь было обнаружено огромное количество останков динозавров.

  • 9

    По территории ЮАР курсирует самый люксовый поезд в мире. Путешествие из Кейптауна в Преторию на этом поезде Rovos Rail обойдется в $1500.

Головоломки от природы: самые необъяснимые места на планете (Фото)

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ЮАР, История, Туризм, Факты, Путешествие.
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