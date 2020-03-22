Самые удивительные места на планете (Фото)

1 Бесконечная гроза В штате Сулия в Венесуэле грозовых дней гораздо больше, чем ясных. Возле реки Кататумбо практически постоянно сверкают молнии, и гроза длится от 140 до 160 ночей в году. Молнии появляются ночью и могут продолжать вспыхивать около 10 часов подряд. В час можно увидеть до 280 вспышек. Их интенсивность настолько велика, что свет от них можно заметить с расстояния 400 км. Удивительно, что вместе с молниями не бывает раскатов грома. Возможно, возникновение молний объясняется тем, что местность вокруг очень заболочена. Проходя через болота, река Кататумбо вымывает органические соединения, которые при разложении выделяют ионизированный метан. Метан же, поднимаясь к облакам, сталкивается с ветрами, и получается такой удивительный эффект. Вместе с тем есть немало мест, где содержание метана в воздухе значительно выше, вот только молний там не бывает.

2 Кипящая река Горячими источниками уже никого не удивишь, а вот целая река с кипящей водой вызывает недоумение уже много лет. В Перу в притоке Амазонки протекает 6 км настоящего кипятка — река глубиной около 6 м. Температура воды достигает 100 °C. Для сравнения: температура горячего чая или кофе составляет примерно 60 °C. Местные жители называют реку Шанай-Тимпишка, что в переводе означает "нагретая жаром солнца". Животные, случайно оказавшись в реке, моментально гибнут. А среди микроорганизмов, которые водятся на берегах, есть неизвестные ранее науке виды, устойчивые к температурам, при которых гибнут все другие бактерии. Чтобы нагреть водоем до таких температур, требуется источник тепла с большим количеством энергии. Но ближайший действующий вулкан находится почти в 700 км от русла реки, поэтому происхождение горячих источников, которые могут питать Шанай-Тимпишку, до сих пор вызывает замешательство у исследователей.

3 Светящиеся в небе огни В Норвегии в долине Хессдален жители регулярно наблюдают в небе необычные огни разных цветов и размеров. Они то проносятся по небу и исчезают, то хаотично передвигаются с места на место, а иногда просто остаются на месте в течение нескольких часов. Свет от них настолько яркий, что нередко даже мешает спать жителям городка. Ученые исключают теорию о том, что свет может исходить от зданий, самолетов или других транспортных средств. Известно, что огни не издают никаких звуков, кажутся прохладными и не оставляют на земле следов от ожогов (в отличие от шаровой молнии). Кроме того, при контакте с землей они стерилизуют почву, убивая бактерии. По мнению исследователей, загадочные огни могут быть вызваны присутствием в долине меди, серы и цинка, благодаря которым она является своего рода большой природной "батареей". Также есть вероятность, что это местная шаровая молния, которая возникает здесь не во время грозы, а при любой погоде, благодаря особенной геологии региона. Есть еще немало теорий, но до сих пор ни одна из них до конца не доказана.

4 Блуждающие огни на озере Еще одни загадочные огни есть в Финляндии. Правда, здесь они не летают в небе, а блуждают по водной глади озера Паасселкя, причем с древних времен. Наблюдать их можно осенью. Некоторые из них имеют шарообразную форму, другие похожи на языки пламени. Вообще такие блуждающие огни можно встретить не только здесь, однако именно на этом озере данное явление удалось запечатлеть. О происхождении этих огней ходит много споров: кто-то говорит, что это разряды электричества в атмосфере, а кто-то утверждает, что это воспламеняющийся метан выходит из-под земли. Ученые связывают появление светящихся разрядов с сильной напряженностью магнитных полей, что обычно бывает перед грозой. Подобные огни обычно возникают на башнях, высоких деревьях, вершинах скал, мачтах и даже на корпусах летящих самолетов. А вот как они формируются на водной поверхности, объяснить пока что никто не может.

5 Сонная деревня С 2013 года в Казахстане в деревне Калачи стали происходить странные вещи с местными жителями. Ни с того ни с сего у людей наблюдались сонливость, потеря памяти и даже галлюцинации. Засыпали местные жители буквально на ходу, где бы они в тот момент ни находились — на работе, на улице, в школе, дома и т. д. Сон мог длиться от нескольких часов до недели. А проснувшись, люди рассказывали, что это было больше похоже на галлюцинации, чем на сон. Казалось, что они были в сознании, их мозг работал, но пошевелить частями тела было просто невозможно. То есть ни мозг, ни организм не отдыхали во время этого сна. Проводилось множество исследований, но истинную причину установить так и не смогли. Полностью были исключены инфекционный и бактериальный факторы, радиационный фон в деревне также в норме. Стоял вопрос о переселении людей, но не все жители захотели покидать родное село. Вероятнее всего, причина "сонной болезни" заключалась в расположенных в нескольких километрах от деревни урановых шахтах, ставших источником угарного газа, от которого людей и клонило в сон. Но так это или нет, доподлинно не известно. Тем не менее с 2016 года ни одного случая "сонной болезни" в деревне больше зарегистрировано не было.

6 Идеально круглые камни Одно из самых удаленных мест на Земле — это уединенный остров Чамп в Арктике, где довольно скудный ландшафт, нет никакой живности, а мхи и лишайники появляются лишь на несколько недель короткого северного лета. Но по всей поверхности острова разбросаны бесшовные каменные "мячики" размером от 2 см до нескольких метров. Они выглядят настолько идеально круглыми, что кажется, будто их сотворил человек. Но ученые уверены, что люди здесь никогда не жили. У каждого геолога, кто исследовал это явление, есть своя версия происхождения этих каменных шаров. Некоторые считают, что шары эти появились в результате омывания валунов прибрежными водами. Вот только эта версия может быть справедлива в отношении маленьких круглых камней, но никак не метровых. Никакой официальной версии их происхождения еще нет. К слову, подобные шары есть еще в некоторых уголках нашей планеты, но откуда они взялись, тоже неясно.

7 Пещера с уникальными жителями В Румынии есть пещера, которой около 5 млн лет. На глубине 18 м, на территории, чья общая площадь составляет 1 200 кв. м, в полной изоляции от внешних условий существует целый мир, аналогов которому нет нигде. Пока что исследовано только 300 кв. м от всей площади, и люди обнаружили здесь около 50 видов различной живности (микроорганизмы, скорпионы, пиявки, пауки, мокрицы и прочие насекомые и ракообразные), большая часть которых науке неизвестна. Внутри пещеры практически полностью отсутствует кислород, но очень велика концентрация сероводорода, а также углекислого газа, аммиака и метана. Из-за особенностей атмосферы долгое нахождение в пещере опасно для человека. До сих пор непонятно, по каким причинам пещера оказалась наглухо закрыта от всего мира. Основная версия ученых — некоторые из ее обитателей не погибли во время ледниковых периодов, а оказались в ловушке, эволюционировали и приспособились к жизни под землей. Установлено, что пещера была полностью изолирована последние 500 000 лет, а предки всех видов живности в ней обитали в тропическом климате, который царил в Румынии миллионы лет назад.

8 Водопад в никуда Удивительный водопад находится на реке Брюль в Миннесоте. Строго говоря, это два водопада, которые разделены массивной скалой. С правым водопадом все понятно: потоки воды стекают в озеро. А вот левый, западный водопад сформирован в виде каменного колодца, куда с 3-метровой высоты падают потоки воды, которые затем бесследно исчезают. И называется он Чайник Дьявола. Каменная раковина никогда не переполняется, и кажется, будто водопад наполняет какой-то бездонный резервуар. Ученые не раз пытались определить места, где вода опять выходит на сушу, бросая внутрь водопада разнообразные предметы, выливая большие объемы окрашенной жидкости. Однако ни один из брошенных предметов так и не выплыл ниже по течению. Вероятнее всего, вода попадает обратно в реку Брюль: эксперты измеряли поток воды перед водопадом и в сотне метров от него, и показания практически совпали. Возможно, вода выходит где-то из-под земли, однако для этого необходимы условия, которые обеспечат свободный проход потока реки. И если бы такое было возможно, проход уже давно был бы засорен песком, камнями, бревнами или ветками. Да и куда делись предметы, сброшенные в каменный выступ, пока что выяснить никому не удалось.