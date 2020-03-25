Самые опасные страны в мире для путешественников (Фото)

1 Медельин, Колумбия Когда Пабло Эскобар, безжалостный "король кокаина", был жив, Медельин был особенно жестоким городом. Уровень убийств здесь был одним из самых высоких в мире, и вряд ли кто-либо мечтал совершить сюда путешествие. Хотя мы не можем сказать, что насилие полностью исчезло из города, мы все равно утверждаем, что ситуация значительно улучшилась. Что касается статистики убийств, то в последние годы она резко сократилась. Например, в 2018 году в Медельине было зарегистрировано около 24,75 убийств на 100 000 жителей, по сравнению с 375 на 100 000 в 1991 году и 94,2 на 100 000 в 2009 году. Конечно, в Медельине все равно нужно быть осторожным. Но город, вероятно, выглядит более пугающим, чем он есть на самом деле, из-за сериала Netflix "Нарко". Некоторые люди даже считают Медельин "хипстерским местом отдыха". Город пропитан молодым предпринимательским духом, который позволил в 2013 году назвать этот город "самым инновационным городом в мире".

2 Китай Мировые СМИ часто изображают Китай как государство-изгой, и на то есть причины. Во-первых, в стране самый жесткий внутренний контроль по сравнению с другими государствами. На самом деле ее гражданам не хватает многих свобод, которые мы принимаем как должное. Китай также становится все более милитаристским и играет своими мускулами в регионе. В результате большинство из нас думает, что поездка в Китай станет причиной ареста или чего-нибудь похуже. Отчасти нашу веру в то, что китайцев угнетают, формируют культурные различия между Китаем и западными странами. Но визит в любой крупный город в Китае покажет, что эта страна является одной из самых технологически развитых в мире. Скоро страна может стать первым настоящим обществом безналичных денег, если уже таковым не является. В целом китайцы не считают компромисс между свободой и экономическим процветанием чем-то плохим, и об это вы узнаете только тогда, когда туда попадете. Из-за своих западных представлений мы отказались от уникального туристического направления. С его футуристическими городами, разнообразными ландшафтами и многим другим, Китай должен быть на вершине почти каждого списка желаний. (Конечно, вы захотите подождать, пока не пройдет вспышка коронавируса).

3 Санкт-Петербург, Россия Репутация России как опасного места для путешествий, вероятно, возникла во времена Путина. В стране есть много объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и удивительное разнообразие художественных стилей. В отличие от картинок из голливудских фильмов 1990-х годов, путешествие в большой город в России — это вовсе не возможность увидеть убийства и полуразрушенные советские строения. Если вы все-таки приедете в Россию, обязательно посетите Санкт-Петербург. Это космополитическое место для отдыха, предлагающее разнообразные виды активности. На самом деле, многие люди со всей Европы и остального мира называют этот город своим "домом". В городе есть уникальные здания и уголки, так что не забудьте взять с собой вашу лучшую камеру.

4 Зимбабве Многие разговоры о Зимбабве неизбежно касаются разрушенной экономики страны и того, что происходит, если дать своим лидерам возможность хоть на секунду делать все, что им вздумается. Зимбабве — прекрасный пример того, как неконтролируемая инфляция может разрушить страну. Самые обычные товары теперь стоят здесь непомерных денег. Излишне говорить, что это не самое лучшее место для проведения шикарной свадьбы. С другой стороны, вы можете пересмотреть свое решение. Несмотря на то, что Зимбабве находится в состоянии экономического краха, она остается одной из самых красивых и географически разнообразных стран, которые можно посетить в Африке. Многие туристы говорят, что состояние экономики страны никак на них не повлияло, поскольку Зимбабве по-прежнему является одним из самых популярных мест для путешественников в данном регионе. Великолепные водопады, флора и фауна делают Зимбабве очень привлекательным местом.

5 Стамбул, Турция Вопреки распространенному мнению, Стамбул не является столицей Турции. Тем не менее, он считается лучшим городом, куда можно отправиться в Турции, по крайней мере, так считают некоторые. Тем не менее, в недавнем прошлом в Стамбуле произошло немало беспорядков. Предполагаемое участие Турции в ближневосточных войнах только усилило эту опасную репутацию. Несмотря на то, что некоторые люди считают Стамбул опасным местом для путешествий, многие из тех, кто там побывал, скажут вам, что он намного лучше других мест с более безопасной репутацией. В последние годы Стамбул стал свидетелем насилия — оно совпало с войной в Сирии, которая сейчас находится на завершающей стадии. Инциденты такого рода были редкими и разрозненными, и уже давно не было ни одного серьезного случая. Во многих частях города с начала войны ничего не изменилось. Являясь крупным региональным центром искусства и культуры, Стамбул — важный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, всегда имеет смысл прислушаться к предупреждениям о путешествиях в ту или иную страну. Но для тех, кто разрабатывает маршрут для поездки в эту часть мира, Стамбул вполне стоит того, чтобы его посетить.

6 Республика Косово Сегодня Косово, крошечную страну на Балканах редко можно встретить в новостях, но на ней еще остались шрамы одной из самых жестоких войн 20-го века. Война между югославскими войсками и албанскими повстанцами стала частью более масштабного действия — балканизации Югославии. Бывшее коммунистическое государство познало все, от попыток геноцида до беспрецедентно жестоких нападений на гражданское население, и было разделено на несколько современных стран Восточной Европы. Хотя Косово до сих пор сохраняет большую часть этой репутации, она в значительной степени не соответствует действительности, потому что война давно закончилась. Сегодня Приштина, очаровательная столица страны, является одним из самых безопасных городов в Восточной Европе. Гости из англоязычных стран будут рады узнать, что в Косово почти все говорят на этом языке, хотя республика настолько уникальна и самобытна, насколько это возможно. Косово оправдывает свою репутацию очень гостеприимной страны, которая относится и к большинству стран этого региона. Кроме того, отдых здесь обойдется намного дешевле, чем в западноевропейских странах.

7 Киев, Украина На первый взгляд, Украина не кажется той страной, где вы хотели бы отдохнуть в течение недели. Продолжающаяся война превращает ее в зону активного конфликта, что создает репутацию опасного места. Это абсолютно оправданно, потому что в некоторых частях Украины все еще продолжается конфликт. Однако Киев находится вдали от конфликта и остается одним из наименее дорогих и наиболее оживленных направлений Европы. Хотя на новостных каналах можно видеть картины падающих бомб и ополченцев, регулярно врывающихся в правительственные здания, путешественники рассказывают о прекрасных кафе и "советском" очаровании. Благодаря разнообразию культур, которые повлияли на город, в Киеве есть много красивых церквей и два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы можете без всяких опасений исследовать их, не опасаясь быть втянутыми в перестрелку.

8 Детройт, Мичиган, США Территория Соединенных Штатов едва ли одинаково безопасна, когда речь идет о безопасности туристов. Хотя некоторые американские города признаны одними из самых безопасных и гостеприимных в мире, другие, такие как Гэри, штат Индиана, стали известны в интернете тем, насколько они опасны. У Детройта тоже плохая репутация. На самом деле, его обветшалый городской пейзаж служил идеологическим фоном для многих антиутопических киберпанковских фильмов. Его репутация не беспочвенна. Благодаря многим факторам, в последние несколько десятилетий Детройт стал вывеской многочисленных историй об упадке городов и растущей бедности, скрывающейся за знаменитой американской мечтой. Однако благодаря недавним усилиям местных властей ситуация, возможно, уже не так плоха. В Детройте по-прежнему высокий уровень преступности. Но вы можете провести там один или два уик-энда, не подвергая себя огромному риску, если будете смотреть, куда направляетесь. За последние несколько лет уровень преступности резко снизился, а средний доход растет. Несколько проектов развития направлены на то, чтобы вернуть городу былую славу. Путешественники, которые бывали там, называют город оживленным местом с бурно развивающейся местной культурой. Конечно, вам следует избегать поездок в плохие районы, впрочем, как и в других популярных городах, таких как Нью-Йорк или Лондон.

9 Антарктида Когда мы думаем об Антарктиде, нам представляется замерзшая пустыня, переходящая в заснеженную, бесплодную местность. Это место кажется чрезвычайно опасным, как и любое далекое место, куда не осуществляются постоянные поставки продовольствия. Однако если вы проведете исследование, то обнаружите, что Антарктида постепенно становится одним из лучших мест для любителей приключений. В Антарктиде почти никто не умирает от экстремальных погодных условий или нехватки продовольствия. На самом деле, большинство жертв случаются на исследовательских станциях во время научных исследований. Конечно, это не означает, что вы можете отправиться в Антарктиду так же просто, как в поход на выходные. Антарктида остается отдаленным местом, которое не подходит для случайного путешественника, потому что здесь мало медицинских учреждений и ресурсы ограничены. Как правило, исследовательские станции занимаются только наукой, поэтому не стоит полагаться на их помощь. Если вы захотите посетить Антарктиду, вам нужно будет присоединиться к запланированной экспедиции, которая позаботится обо всех припасах и других нуждах лагеря. Оказавшись там, вы сможете насладиться одними из самых нетронутых природных пейзажей в мире. В результате постепенного таяния снегов открывается уникальный, почти инопланетный ландшафт, и Антарктида постепенно становится одним из лучших мест для современных исследователей.