Страны, идеально подходящие для бюджетного отдыха (Фото)

1 Румыния Проживание: от € 6 (хостел) / от € 11 (стандарт) Питание: от € 3 Транспорт: от € 0,34 В Румынии сказка и реальность тесно переплелись. Пещера Скэришоара, парк ASTRA, Трансфэгэрашское шоссе, замок Пелеш, Веселое кладбище, грязевые вулканы — всего не перечесть. Когда вы прилетите сюда, купив недорогой билет, или приедете на автобусе из Кишинева, вас удивят пейзажи, колоритная архитектура и доступные цены. Поселение в разных городах: в хостелах — от € 6, отелях — от € 11, мини-бунгало у моря — от € 8. Вкусные обеды предлагают в уличных (до € 3) и обычных кафе (от € 5), где радуют размеры порций мусаки и чорбы. За полкило сыра, молока, хлеба, риса, куриных грудок и фруктов, вы отдадите около € 9–11. Проезд в транспорте обойдется в € 0,34, а проездной на метро на 1 день в Бухаресте — € 1,1.

2 Лаос Проживание: от € 4 (хостел) / от € 9 (стандарт) Питание: от € 2 Транспорт: от € 2 Изумрудная "страна миллионов слонов" славится экзотикой. Это хороший вариант для всех, кто мечтал о недорогом экотуре по джунглям Бокео, плато Болавен, живописным рекам и горам с водопадами. Например, за € 9,5 вы сможете совершить 8-часовой сплав на каяках к пещерам в Ванг Вьенге. В Лаосе без труда можно найти номера хостелах (от € 4) и отелях (от € 9). Питание разнообразное: картошка с мясом (€ 2), блинчики (от € 1), суп с креветками (€ 3), йогурт (€ 0,5), бананы (€ 0,5 за 1,5 кг). Проезд на автобусе между городами стоит € 4–20, байки предлагают от € 6 в день, арендовать велосипед можно за € 1,5 в сутки, а цену на тук-тук можно значительно снизить, немного поторговавшись.

3 Португалия Проживание: от € 8 (хостел) / от € 16 (стандарт) Питание: от € 4 Транспорт: от € 1,85 (автобус) В потрясающей Португалии все возможно — прогулки по великолепным пляжам, езда верхом на острове Мадейра, дегустация вин в Алту-Дору, яркие кадры во дворце Пена, знакомство с китами на Азорских островах. Снимите номер в хостеле (от € 8), отеле (от € 16) и в домике у моря. В числе популярных блюд — треска с овощами "бакаляу" (€ 3-4), рыба-гриль (€ 2), подогретые булки с начинками. Еда в кафе для местных (ужин на двоих — € 11). А еще можно приготовить превосходный обед, купив говядину (€ 7) или курицу (€ 6), креветок (€ 9–11), мидий (€ 2,5), сыр (от € 5) и фрукты (от € 2). А если хотите получить бесплатный вход в музеи Лиссабона, скидки в магазинах и не оплачивать проезд в транспорте, купите карту Lisboa Card.

4 Болгария Проживание: от € 7 (хостел) / от € 15 (стандарт) Питание: от € 2 Транспорт: от € 0,51 Гостеприимная Болгария ждет вас на морских курортах Золотые Пески, Несебр, Созополь, Ривьера, Солнечный берег и др. Вас вдохновят 7 Рильских озер, скалы Белоградчика, Долина роз, старинный Мелник. Здесь есть недорогие места в хостелах (от € 7), отелях (от € 8 — у моря, от € 15 — в столице), бунгало на природе (от € 12), квартиры-студии у моря (от € 28). Закажите ужин в недорогом ресторане (€ 4), завтрак в кафе для местных (от € 1,5), а сытный обед на двоих в механе — € 10. За хлеб, сыр, картофель, курицу, фрукты и вино, вы отдадите на рынке € 12–14. Проезд в общественном транспорте стоит € 0,51, межгород € 1–3,5.

5 Перу Проживание: от € 5 (хостел) / от € 11 (стандарт) Питание: от € 2 Транспорт: от € 0,4 Самая яркая ассоциация с Перу — Мачу-Пикчу. Город инков прекрасен, но вас ждут также легендарное озеро Титикака, гигантский водопад Гокта в Чачапоясе, город "вечной весны" Арекипа, джунгли Амазонки и дивный оазис Уакачина. Здесь есть недорогие хостелы (от € 5) и отели (от € 11). Не забудьте попробовать национальные блюда: севиче, антикучос, буррито, тако, коктейль "Писко сауэр". В местных харчевнях подают курицу с овощами (€ 2), обеды можно найти по € 3–5, шведский стол обойдется в € 8. Закупившись в магазине, вы отдадите за хлеб, куриные грудки, яйца, фрукты и сыр около € 10. Поездка в общественном транспорте стоит € 0,4, на междугороднем автобусе — € 1–3, можно заказать такси по городу (€ 4–8).

6 Польша Проживание: от € 7 (хостел) / от € 17 (стандарт) Питание: от € 4 Транспорт: от € 0,8 Изысканная столица, Мальборкский замок, горные озера в Высоких Татрах, великолепные горнолыжные курорты. При этом Польша всегда приятно удивляет своими ценами. Номера в хостелах часто предлагают со скидкой (от € 7), а стандартный номер на двоих в Кракове можно найти за € 21, во Вроцлаве — за € 17–21. Покупки в магазине не ударят по карману: молоко, хлеб, яйца, рис, картошка, лук, куриная грудка (0,5 кг) и бутылка вина вам обойдутся примерно в € 11. Чашка капучино или бокал пива стоят € 1,6, а пообедать в кафе можно за € 4–6. Транспорт выгодно оплачивать проездным на 1–2 дня, со смартфона с помощью SkyCash, Mobilet или на сайте CallPay.

7 Венгрия Проживание: от € 7 (хостел) / от € 10 (стандарт) Питание: от € 2,5 Транспорт: от € 1,14 Венгрия не уступает по красоте многим странам Европы, но при этом туристов тут ждет особый бонус — доступные цены. Поселившись в хостеле (от € 7), отеле (€ 14–21) или у каучсерфера (€ 0), вы насладитесь бесплатными походами в музеи Будапешта, пляжным отдыхом у лазурного озера Балатон, лавандовыми полями Тихани, древними замками в излучине Дуная. В недорогом ресторане можно уложиться в € 2,5–6, а продуктовая корзинка с хлебом, сыром, вином и курицей вам обойдется в € 11–12. Билет в транспорте тут стоит € 1,14, можно взять суточный проездной на одного (€ 5,3) или на группу до 5 человек (€ 10,6).

8 ЮАР Проживание: от € 3 (домик) / от € 9 (хостел) / от € 20 (стандарт) Питание: от € 3 Транспорт: от € 1 ЮАР дарит одну из самых насыщенных программ: Кейптаун у мыса Доброй Надежды, пустыня Калахари, самый большой в мире ботанический сад Кирстенбош, заповедник "Крюгер" со львами, жирафами и прочими зверями близ Лимпопо, морской парк "Тситсикамма" (дельфины, киты), Драконовы горы, "Колыбель человечества" (200 пещер) и многое другое. Жилье в хостелах от € 9, отелях от € 20 и домах от € 3 / чел. Обед в недорогом ресторане стоит € 6–7, а фастфуд — € 3–4. Можно купить молоко, хлеб, рис, яйца, сыр, курицу, апельсины и вино за € 15–20. Билет на городской транспорт стоит 1 €, поездка на такси — от € 2.

9 Филиппины Проживание: от € 4 (хостел) / от € 9 (стандарт) Питание: от € 1,8 Транспорт: от € 0,3 Первозданная природа, теплый климат, Белый пляж и старинный Интрамурос — все это Филиппины. На островах Себу и Панглао номер в хостеле или отеле обойдется в € 4–14, можно снять дом за € 260 / мес. Комната на Боракае с Wi-Fi и кондиционером стоит € 12, а самые доступные отели и рестораны на острове — в районе Boat Station 3. Еда продается в магазинах и уличных лотках (€ 0,4–3 за 1 кг), в кафе для местных завтраки-обеды обычно стоят € 1,8–3, а в заведениях для туристов — в 2 раза дороже. Туристы путешествуют по стране на байках, лодках, паромах и лоукостерах авиакомпаний CebuPacific или AirAsia. Самый дешевый проезд — на трайсиклах и маршрутках "джипни" и в столичном метро (€ 0,3).

10 Албания Проживание: от € 5 (хостел) / от € 10 (стандарт) Питание: от € 2 Транспорт: от € 1 Албания поистине полна волшебных уголков — город Гирокастра, Голубой глаз, Скадарское озеро, курорт Ксамиль, Бутринти. Легко найти уютные номера в хостелах (от € 5), отелях (от € 10) и частных домах. Албанские цены на еду и алкоголь считаются одними из самых низких в Европе. Весьма аппетитна еда в уличных кафе (от € 1,8), а цены в ресторанах тоже радуют (от € 3,5). Особенно популярны тут чомлек с овощами и мясом, блюда из морепродуктов, сладости "ошаф" и ароматный кофе (€ 0,5–1). Расходы на проезд можно прикинуть по ориентировочному тарифу € 0,9: за 50 км на поезде, 30 км на автобусе и 20 км на микроавтобусе.

11 Бали Проживание: от € 3 (хостел) / от € 8 (стандарт) Питание: от € 2 Транспорт: от € 0,36 Бали — место чудес. Яркие впечатления вам гарантированы в Парке бабочек, водном дворце Тирта Ганга, близ горы Батукару, храме Тирта Эмпул, у водопадов Секумпул, на рисовых террасах Джатилуви и дивных пляжах. Тут сдают номера в хостелах (от € 3), отелях (от € 8) и бунгало (от € 12). Цены в кафе с индонезийской, китайской и европейской кухней разнятся: завтраки — € 1,5–3, а обед в кафе на двоих — € 4–8, более доступны вегетарианские блюда (от € 1). А среди шедевров местной кухни — утка "бебек бетуту", шашлык "сатэ лилит" из морепродуктов на палочке из лемонграсса и десерт "лак-лак". Фрукты и продукты дешевле продают на рынках, которые дальше от береговой линии. Проезд в транспорте стоит от € 0,36, а поездка на такси — от € 2,5.