Дом с привидениями: ТОП самых мистических замков планеты

1 Уорикский замок в Англии Построенный в одиннадцатом веке Вильгельмом Завоевателем, этот замок увидел больше сражений, чем любой другой в Европе – столько насилия происходило в его залах. Самым мистическим местом признана "призрачная башня", которая стала домом для привидения сэра Фулька Гревилла. Он был убит собственным слугой в 1628 году, и теперь каждый вечер появляется из своего портрета, висящего на стене в башне. Темница – еще одно место обитания призраков в замке. Многие сетуют на тошноту и слабость, когда прикасаются к ржавым решеткам и приспособлениям для пыток.

2 Предъямский замок в Словении Построенный внутри пещеры Предъямский замок представлял собой мощную крепость, которая противостояла многочисленным жестоким атакам и нападениям. И все же в XIV-XV веках замок был разрушен серией длительных осад и землетрясений. В 1567 году замок был восстановлен, причем вместе с многочисленными секретными туннелями и проходами, которые и по сей день посещают призраки многих солдат, погибших в стенах замка. Из темниц и туннелей под замком отчетливо слышны различные шумы и шаги.

3 Замок Драгсхольм в Дании Построенный в конце XII столетия замок Драгсхольм сейчас используется в качестве роскошного отеля. Известным его делают ровно сто призраков, бродящих по коридорам каждую ночь. Остается лишь догадываться, как производилась "перепись" этих обитателей. Наиболее известны трое: Серая леди, Леди в белом и граф Ботвелл. Наиболее печальной считают историю Леди в белом, которая влюбилась в крестьянина. Ее отец узнал о романе и заточил дочь в стену одной из комнат, чтобы больше не вспоминать ее. В тридцатые годы рабочие, реставрирующие крыло замка, на самом деле нашли скелет молодой женщины в белом одеянии в стене. Серая леди прислуживала в замке. И после смерти не смогла покинуть место работы. Поэтому и сейчас она возвращается иногда, чтобы проверить вещи. Что же касается графа Ботвелла, то он умер в заточении в темнице, и его призрак до сих пор не может выйти за пределы замка.

4 Замок Лип в Ирландии Замок на этом месте был построен еще во времена железного века, поэтому у него было достаточно времени, чтобы "обзавестись" привидениями. Наиболее интересная история замка связана с часовней, где в 1532 году солдат мечом убил своего брата священника. И теперь призрак священника обитает в помещении с пугающим названием Кровавая Часовня. Другим страшным духом называют некое явление, которое не похоже на человека. Описывают его в виде существа, размером с овцу, но с лицом человека и черными гнездами вместо глаз. О его появлении также можно судить по характерному гнилому запаху. Темница также "обросла" множеством жутких историй. Например, если верить одной из них, в подземелье имеется помещение со специальным люком, через который сбрасывали заключенных прямо на многочисленные металлические шипы, встроенные в пол.

5 Замок Гоуска в Чехии В лесах к северу от Праги есть не совсем обычный замок, он никогда не подвергался никаким нападениям. Замок был построен, чтобы скрыть что-то внутри себя. По легенде, проход этом месте вел прямо в ад, откуда однажды вышел на волю получеловек-полумонстр. В XIII столетии местные правители решили построить замок, чтобы закрыть доступ в потусторонний мир. До этого они опустили в яму солдата с веревкой. Солдат издал вопль, и когда его вытащили, он спустя пару дней умер. В 1930 году замок Гоуска привлек внимание Гитлера. Нацисты стали использовать его для ряда тайных экспериментов, и несколько тел нацистских солдат были найдены внизу казненными. Если верить слухам, также в замке были найдены скелеты неземных существ. А очевидцы не раз замечали в замке призраки безголовой черной лошади и женщины, которая то и дело маячит в окне.

6 Замок Моосхам в Австрии Замок Моосхам – замечательный пример австрийской архитектуры и призрачных историй. Построенный в XII веке, он также известен как Замок Ведьм из-за своего зловещего прошлого. Это место самого кровавого суда над ведьмами в истории. Между 1675 и 1687 годами тысячи женщин были названы ведьмами и приговорены инквизицией к смерти. Они были измучены пытками и лишены голов в стенах замка. Большинство из них продолжают приходить в эти залы, но уже в виде призраков. Кроме роли площадки для казни ведьм, замок Моосхам послужил и логовом оборотня. История прослеживалась до начала XIX века, когда множество искалеченного рогатого скота и трупов оленей были найдены рядом с замком. Как следствие, некоторых жителей Моосхама судили и посадили в тюрьму как оборотней.

7 Замок де Брикка во Франции Замок де Брикка – самый высокий замок во Франции. Семь его этажей расположены в сердце живописной долины Луары и являются самым посещаемым местом с привидениями в мире. В XI веке владельцем усадьбы был некий Пьер де Брезе. Его жена Шарлотта завела роман с простым человеком и использовала для утех с ним покои, расположенные буквально через стену от комнаты мужа. Но Брезе не спал и слушал их стоны страсти ночь за ночью, пока двое влюбленных таинственно не исчезли. Вероятно, Пьер де Брезе приложил усилия к этому событию. Как бы ни случилось, Пьеру не удалось уничтожить любовников. Темными ночами он все продолжал слышать их стоны, пока не начал сходить с ума и не сбежал из замка. Звуки их страсти можно услышать и сегодня.

8 Эдинбургский замок в Шотландии Построенный в XII веке Эдинбургский замок является одним из тех мест, где атеисты становятся верующими, как только ступят на его порог. Основанный на месте потухшего вулкана, он является символом Шотландии. По некоторым данным, это место представляет собой паранормальную точку, где перед посетителями регулярно предстают фигуры призраков. Так, Леди Глэмис часто замечали блуждающей по темным залам замка. Ее обвинили в колдовстве и сожгли на костре в 1537 году. С 1650 года преследовать замок стал призрак обезглавленного мальчика-барабанщика. Есть также волынщик, старик в кожаном фартуке и даже призрак собаки, скачущей возле кладбища. А из тоннелей замка все еще можно услышать французских заключенных, заточенных во время Семилетней войны.

9 Замок Чиллингем в Англии Название замка столь же холодно, как и само это мрачное место. Замок Чиллингем служил для одной единственной цели – чтобы убивать. Некий Джон Сэйдж работал тут палачем-мучителем в течение трех лет в комнате пыток. Как говорят, он мучал приблизительно пятьдесят человек в неделю. И сегодня ночами все еще можно услышать, как Джон Сэйдж перетаскивает тела вокруг. Другим известным призраком является Голубой мальчик, который преследует розовую комнату. Яркие цвета для призрачной истории. Гости замка уверяли, что слышали громкий плач, после чего видели синие вспышки света над своей кроватью. Преследование призрака прекратилось после того, как произвели расширенную реконструкцию и нашли тела мужчины и мальчика, замурованных в 10-метровой стене.