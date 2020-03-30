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Какие необычные достопримечательности есть за пределами Лондона (Фото)

Смотрите фото (16)
Какие необычные достопримечательности есть за пределами Лондона (Фото)
15:56 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:На случай путешествия в Великобританию не стоит ограничивать себя впечатлениями от всем известных достопримечательностей Лондона.

  • 1

    Пляжи Клитхорпса

    Самым популярным местом по мнению пользователей инстаграма оказалось то, о котором вы, скорее всего, и не слышали. Клитхорпс — типичный маленький английский курортный город, расположенный в северо-восточном Линкольншире. Хоть и не очевидный туристический пункт назначения, крошечный городок с населением около 40 тысяч человек очаровывает своей береговой линией и закатами, а также увлекает любителей фотографии постройками у моря антикварного вида.

  • 2

    Эдинбургский замок

    Не так удивительно обнаружить в этом списке Эдинбургский замок — излюбленное место туристов в столице Шотландии. Сам замок украшает собой все вокруг, возвышаясь прямо в сердце Эдинбурга, а с его высоты открывается великолепный вид на город.

  • 3

    Тропа гигантов — побережье Козвэй Кост, Северная Ирландия

    Тропа гигантов — это памятник природы, состоящий более чем из 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн, которые образовались в результате древнего извержения вулкана. Это популярное среди путешественников завораживающее место словно открывает портал в древний мир.

  • 4

    Дёрдл-Дор — Вест Лулворт, Дорсет, Англия

    Вы, возможно, и не слышали об этом месте, но наверняка видели фото знаменитой каменной арки, возвышающейся над пляжем. Идеальное место для отдыха летом с запоминающимся видом на арку и белые скалы вдали.

  • 5

    Замок Эйлеан-Донан — Нагорье, Шотландия

    Еще один живописный замок в Шотландском нагорье, стоящий на стыке трех озер.

  • 6

    Трон Артура

    Этот древний вулкан, сидящий на 251-м метре над уровнем моря, находится прямо за Эдинбургом. С него открывается бесподобный вид на город.

  • 7

    Стоунхендж — Уилтшир, Англия

    Прогуляйтесь по стопам своих неолитических предков. Самый известный доисторический памятник на земле.

  • 8

    Бленхеймский дворец — Оксфордшир, Англия

    Это живописное строение является частью всемирного наследия, а также местом рождения Уинстона Черчилля.

  • 9

    Сноудония — Уэльс

    Сноудония — это имя целого региона на севере Уэльса, на территории которого располагается национальный парк. Заповедник был основан в 1951 году, а сегодня там до сих пор ходит винтажный паровоз, на котором можно проездом насладиться завораживающими видами на горы.

    Жилье в окрестностях лучше поискать заранее. Отдельный кайф в том, что цены на местные отели не так сильно кусаются.

  • 10

    Лох-Несс — Нагорье, Шотландия

    Loch — так называют в этих краях озера — как известно, является домом длинного зеленого монстра. Ну а если серьезно, то одних только берегов и видов хватит для того, чтобы навсегда влюбиться в это место.

  • 11

    Чатсуорт-Хаус — Дербишир, Лондон

    Этот удивительный дворец окружен живописной природой, а внутри располагает 120 комнатами и вмещает в себя галерею.

  • 12

    Честерский зоопарк — Аптон, Чешир, Англия

    Честерский зоопарк содержит более 21 тысячи редких и экзотических животных, а общая территория парка составляет 51 гектар. В 2015 году сервис для путешественников TripAdvisor рекомендовал его как лучший зоопарк Великобритании и седьмой в мировом рейтинге.

  • 13

    Белые Клифы Дувра — Кент, Англия

    Дуврские Белые скалы издавна служили для моряков символом приближения к берегам Англии. И хотя белые скалы на юго-востоке Англии не редкость, именно Дуврские являются наиболее популярными. Излюбленное место для многих жителей Великобритании и туристов, это, безусловно, одна из самых запоминающихся природных достопримечательностей.

  • 14

    Лалвортская бухта — Дорсэт, Англия

    Часть наследия ЮНЕСКО, Лалвортская бухта — удивительное место, поражающее посетителей своим панорамным видом и кристальными водами.

  • 15

    Замок Данноттар — Стонхейвен/Абердин, Шотландия

    Одно из самых романтичных мест в Шотландии и излюбленное место пользователей инстаграма. Средневековый замок, стоящий на утесе и уходящий в море, — мечта фотографа и рай для любителя истории.

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