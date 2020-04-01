Придорожные достопримечательности Америки (Фото)

Carhenge или висячие машины, которые находятся в Альянс в штате Небраска. Carhenge сделан из 38 подержанных автомобилей окрашенных в серый цвет и является известной копией Стоунхенджа.
Cadillac Ranch или ряд раскрашенных в яркие цвета "Кадиллаков", наполовину закопанных в земле в Амарилло в штате Техас. Это арт-инсталляция группы Ant Farm. Интересно, что угол наклона автомобилей по отношению к земле такой же как у египетских пирамид в Гизе.
Prada Marfa — это арт-инсталляция авторства Elmgreena и Dragseta, которая находится вдали от населенных пунктов при Route 90 (шоссе номер 90) в штате Техас. Prada Marfa — это имитация настоящего магазина Prada, который, увы, всегда закрыт.
Corn Palace или дворец кукурузы в Митчелл в Южной Дакоте построен в неомавританском стиле и украшен зернами кукурузы. Ничего особенного, но это место ежегодно посещают более 500 тысяч человек.
Paul Bunyan — гигантский дровосек обладающий нечеловеческой силой. Американский народный герой и его закадычный друг — синий бык Babe стоят в городе Бемиджи в штате Миннесота. Статуя Пола Баньяна в высоту более 5 метров, а его компаньона — более 3-х метров.
Динозавры Claude’a Bella в Cabazon в Калифорнии — это 150-тонное здание в виде апатозавра (на фото) и 100-тонная скульптура тиранозавра.
Blue Whale of Catoosa или голубой кит из Катузы находится в небольшом пруду при шоссе номер 66 в штате Оклахома. Его сделали во времена, когда в этом пруду можно было купаться.
Самый большой бигль (порода собак) в мире стоит в Cottonwood, в штате Айдахо и является пансионатом. Окрестные жители ласково называют почти 10-метрового бигля Сладким Вилли.
Peachoid — знаменитый гигантский персик, который находится в Gaffney в Калифорнии. Многие считают, что он скорее похож на ягодицы, чем на фрукт. Но это решать вам самим.
Самый большой в мире 6 pack пива находится в Ла-Кроссе в штате Висконсин и был построен в 1969 году. Эти большие емкости перекрашивали уже несколько раз, а их вместимость — это 22 220 бочек пива.
Эта огромная корзина ничто иное как здание-офис "Longaberger Basket Company", которое находится в Ньюарке в штате Огайо. Угадайте чем занимается эта фирма? Правильно, производством деревянных корзинок.
Поле кукурузы (в Дублине в штате Огайо) известно также как Cornhenge (очевидно, мегалитические круги очень вдохновляют американцев). Это арт-инсталляция, которая называется "Поле кукурузы", только кукуруза на нем бетонная.
The Enchanted Highway или очарованное шоссе находится в Regent в Северной Дакоте. Большие скульптуры, сделанные из металлолома, разбросаны вдоль всего шоссе без номера в Новой Дакоте.
Jolly Green Giant в Blue Earth в штате Миннесота — это талисман Minnesota Valley Canning Company, которая производит замороженные и консервированные овощи. Зеленый гигант ростом почти 17 метров ежегодно привлекает около 10 000 туристов, желающих на него поглазеть.
Queen Califa’s Magical Circle Garden в Эскондидо в Калифорнии — это работа художницы Ники де Сен-Фалль. Сад состоит из скульптур украшенных мозаикой, которые связаны с верованиями и традициями коренных народов этого региона.
Mammy’s Cupboard или шкаф мамаши в Natches в штате Миссисипи — это придорожный ресторан в виде в гигантской горничной в юбке, который находится на шоссе номер 61. А вместо сережек в ушах ей повесили подковы на счастье.
История кролика Харви из города Aloha в штате Орегон восходит к 1962 году. Тогда ураган разрушил статую по прозвищу Большой Друг, которая была талисманом Texaco. Владелец отнес статую к Эду, который не раз ремонтировал такие вещи, и он ее отремонтировал, но владелец так и не вернулся за ней. Статуя много лет пылилась в сарае у Эда, пока ему не пришла в голову гениальная идея приделать талисману Texaco голову кролика.
Albert the Bull — это скульптура быка, которая была построена в 1964 году в городе Audubon в штате Айова. Мощный бык высотой 9,14 метров и длиной 10 метров весит 45 тонн.
Golden Driller или золотой бурильщик был создан в 1953 году. В начале ХХ века в городе Талса в штате Оклахома были обнаружены большие залежи нефти, благодаря которой город стал процветающим. Поэтому было решено поставить памятник бурильщикам, которым город многим обязан.
Шоссе номер 50 на Middlegate в Неваде получило название "самой одинокой дороги в Америке". На этой дороге есть такое же одинокое дерево, на котором все желающие вешают свою… обувь. Поэтому теперь на "Shoetree" висит несметное количество пар обуви, которую любят оставлять там не только туристы, но и местные жители.