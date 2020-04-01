Придорожные достопримечательности Америки (Фото)

1 Carhenge или висячие машины, которые находятся в Альянс в штате Небраска. Carhenge сделан из 38 подержанных автомобилей окрашенных в серый цвет и является известной копией Стоунхенджа.

2 Cadillac Ranch или ряд раскрашенных в яркие цвета "Кадиллаков", наполовину закопанных в земле в Амарилло в штате Техас. Это арт-инсталляция группы Ant Farm. Интересно, что угол наклона автомобилей по отношению к земле такой же как у египетских пирамид в Гизе.

3 Prada Marfa — это арт-инсталляция авторства Elmgreena и Dragseta, которая находится вдали от населенных пунктов при Route 90 (шоссе номер 90) в штате Техас. Prada Marfa — это имитация настоящего магазина Prada, который, увы, всегда закрыт.

4 Corn Palace или дворец кукурузы в Митчелл в Южной Дакоте построен в неомавританском стиле и украшен зернами кукурузы. Ничего особенного, но это место ежегодно посещают более 500 тысяч человек.

5 Paul Bunyan — гигантский дровосек обладающий нечеловеческой силой. Американский народный герой и его закадычный друг — синий бык Babe стоят в городе Бемиджи в штате Миннесота. Статуя Пола Баньяна в высоту более 5 метров, а его компаньона — более 3-х метров.

6 Динозавры Claude’a Bella в Cabazon в Калифорнии — это 150-тонное здание в виде апатозавра (на фото) и 100-тонная скульптура тиранозавра.

7 Blue Whale of Catoosa или голубой кит из Катузы находится в небольшом пруду при шоссе номер 66 в штате Оклахома. Его сделали во времена, когда в этом пруду можно было купаться.

8 Самый большой бигль (порода собак) в мире стоит в Cottonwood, в штате Айдахо и является пансионатом. Окрестные жители ласково называют почти 10-метрового бигля Сладким Вилли.

9 Peachoid — знаменитый гигантский персик, который находится в Gaffney в Калифорнии. Многие считают, что он скорее похож на ягодицы, чем на фрукт. Но это решать вам самим.

10 Самый большой в мире 6 pack пива находится в Ла-Кроссе в штате Висконсин и был построен в 1969 году. Эти большие емкости перекрашивали уже несколько раз, а их вместимость — это 22 220 бочек пива.

11 Эта огромная корзина ничто иное как здание-офис "Longaberger Basket Company", которое находится в Ньюарке в штате Огайо. Угадайте чем занимается эта фирма? Правильно, производством деревянных корзинок.

12 Поле кукурузы (в Дублине в штате Огайо) известно также как Cornhenge (очевидно, мегалитические круги очень вдохновляют американцев). Это арт-инсталляция, которая называется "Поле кукурузы", только кукуруза на нем бетонная.

13 The Enchanted Highway или очарованное шоссе находится в Regent в Северной Дакоте. Большие скульптуры, сделанные из металлолома, разбросаны вдоль всего шоссе без номера в Новой Дакоте.

14 Jolly Green Giant в Blue Earth в штате Миннесота — это талисман Minnesota Valley Canning Company, которая производит замороженные и консервированные овощи. Зеленый гигант ростом почти 17 метров ежегодно привлекает около 10 000 туристов, желающих на него поглазеть.

15 Queen Califa’s Magical Circle Garden в Эскондидо в Калифорнии — это работа художницы Ники де Сен-Фалль. Сад состоит из скульптур украшенных мозаикой, которые связаны с верованиями и традициями коренных народов этого региона.

16 Mammy’s Cupboard или шкаф мамаши в Natches в штате Миссисипи — это придорожный ресторан в виде в гигантской горничной в юбке, который находится на шоссе номер 61. А вместо сережек в ушах ей повесили подковы на счастье.

17 История кролика Харви из города Aloha в штате Орегон восходит к 1962 году. Тогда ураган разрушил статую по прозвищу Большой Друг, которая была талисманом Texaco. Владелец отнес статую к Эду, который не раз ремонтировал такие вещи, и он ее отремонтировал, но владелец так и не вернулся за ней. Статуя много лет пылилась в сарае у Эда, пока ему не пришла в голову гениальная идея приделать талисману Texaco голову кролика.

18 Albert the Bull — это скульптура быка, которая была построена в 1964 году в городе Audubon в штате Айова. Мощный бык высотой 9,14 метров и длиной 10 метров весит 45 тонн.

19 Golden Driller или золотой бурильщик был создан в 1953 году. В начале ХХ века в городе Талса в штате Оклахома были обнаружены большие залежи нефти, благодаря которой город стал процветающим. Поэтому было решено поставить памятник бурильщикам, которым город многим обязан.