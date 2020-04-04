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Самые романтичные города Европы (Фото)

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Самые романтичные города Европы (Фото)
14:11 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: turizm.mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Старый континент имеет отличные места, где можно насладиться непревзойденным романтическим путешествием.

  • 1

    Париж

    Париж, город огней, всегда была признан как самый романтичный город, так как все влюбленные, которые посетили его, остались очень рады.

    Погружение в атмосферу любви на вершине Эйфелевой башни с целым городом у своих ног, прогулка по садам Елисейских Полей, наслаждение закатом с Базилики Сакре-Кёр или романтический ужин на борту лодки на Сене ночью — это лишь некоторые романтические переживания, которые ждут влюбленных в Париже.

  • 2

    Венеция

    Когда мы думаем о романтичных городах Европы, без всякого сомнения на ум приходит Венеция, великий город каналов. Если Париж город любви, то Венеция — столица влюбленных.

    В этом городе вы можете наслаждаться романтическими поездками на гондоле с гондольерами поющими песни о любви, невероятными закатами из моста Риальто на Гранд-канале, а затем насладиться прогулкой по городу, пересекая его мосты и каналы. Этот город на все 100% предназначен для влюблённых.

  • 3

    Прага

    Если вы ищете идеальное место, чтобы удивить вашего партнера романтическим отдыхом, как насчет Праги? Расположенная в самом сердце Европы, Прага является удивительным местом, где можно провести незабываемые моменты и полюбоваться красотой города. Его исторический центр — волшебное место невероятной красоты, объявлено в список Всемирного наследия. Для романтического времяпровождения не забудьте осуществить ночную экскурсию по реке Влатва и посмотрите на город с другой стороны, посетите знаменитый холм любви, поднимитесь на башню Петрин, которая похожа на Эйфелевую, полюбуйтесь закатом на Карловом мосте и покатайтесь на карете по мощеных улицах города.

  • 4

    Рим

    Рим, вечный город, является одним из самых романтичных городов, которые можно на старом континенте. Иными словами, в Риме есть возможность насладиться романтическим путешествием, полным событий, которые возвращают нас в прошлое. Откройте его древние здания, как знаменитый Колизей, Римский форум, посетите площадь Святого Петра, насладитесь вкусным мороженым перед фонтаном Треви, погуляйте ночью по площади Испании… Но визит в этот город не может быть полным без прогулки по мильвийскому мосту, где влюбленные вешают замок и выбрасывают ключ — это символизирует вечную любовь. Романтический ужин в районе Трастевере является идеальным завершением дня.

  • 5

    Будапешт

    Будапешт – место, которое не может быть опущено в списке романтичных городов Европы . Столица Венгрии является волшебным городом, который переносит в прошлое с его средневековыми зданиями и окрестностями, большими мостами и красивыми видами с реки Дунай.

  • 6

    Флоренция

    Флоренция — город искусства, где влюбленные найдут идеальный предлог, чтобы насладиться друг другом. Прогуляйтесь по площади Микеланджело ночью. Это уникальное место, которое оставит вас дара речи. Еще одно обязательное место — самый известный мост во Флоренции, Понте Веккьо. Он идеально подходит для прогулки над рекой, созерцая его висячие дома и красивый закат. Исследование всех уголков Флоренции может стать незабываемым романтическим приключением.

  • 7

    Чинкве-Терре

    Чинкве-Терре — это пять самых романтичных городов в мире: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Они находятся в провинции Ла-Специя, омываясь Лигурийским морем, среди скал и утесов. Этот регион предлагает одни из самых красивых пейзажей Италии — цветные дома, природа и море делают среду уникальной. И лучше всего закончить ваш романтический отдых здесь – пройтись по пешеходной дорожке под названием Via dell’Amore (Дорога любви), которая соединяет Манаролы и Риомаджоре.

  • 8

    Верона

    Это не странно, что Ромео Джульетта так сильно влюбились друг в друга, ведь в каком красивом городе они жили! Лучший способ насладиться Вероной – заблудиться среди ее рынков, улиц и площадей. Особо стоит отметить площадь Пьяцца делле Эрбе, продолжая путь к Замку Святого Петра. Панорама, что рассматривается оттуда на закате, стоит увековечения. Кстати, не забудьте посетить дом Джульетты и оставить ваше любовное письмо на входе!

  • 9

    Брюгге

    Сказочный городок в окружении каналов. Идеальным вариантом является прогулка по нем пешком, а потом на лодке, наслаждаясь городом с другой точки. Конечно, не пропустите Озеро Любви, которое всегда в окружении лебедей. И помните, что всегда можете подсластить визит в Брюгге вкусным бельгийским шоколадом.

  • 10

    Севилья

    Самый романтичный город в Андалусии предлагает очаровательные улочки с архитектурой зданий под мавританским влиянием и площадями с большим количеством магии. Прогуляйтесь по его запутанных улицах и поседите в типичном ресторане, наслаждаясь вином и тапас. Посетите великолепный Собор и башню Хиральда, погуляйте по Дворцу и полюбуйтесь фонтанами и садами. Ночью можно развлечься на шоу фламенко в баре в центре города.

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Европа, Романтика, Путешествия, Романтические города.
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