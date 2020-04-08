Путь к долине Landmannalaugar в Исландии (Фото)

1 Дорога осложнялась приятным фактом — каждые 5 минут хотелось выйти из машины и, не зная счета времени, гулять и запоминать эти красоты — и длинный световой день этому всячески способствовал.

2 Утро началось на пустынной стоянке у водопада Хауифосс. Напомню, к нему мы приехали уже вечером и в одиночестве наблюдали за мощнейшим водопадом в условиях низкой облачности. С утра же пейзаж поменялся, и нам повезло увидеть это место в двух разных «агрегатных состояниях». Не могу представить, чтобы я также в одиночестве фотографировал водопад где-нибудь на главной кольцевой дороге.

3 Выглянуло солнце, и меня начали посещать двойственные мысли. С одной стороны, солнечная погода проще для фотографа, но с другой, Исландии идёт больше серость и пасмурность. В этом есть что-то грозное, молчаливое и суровое. Скандинавии подходит именно это. Если бы не частый дождь, то условия можно было бы назвать сказочными.

4 Через какое-то время приехали первые туристы и одолжили зажигалку. Мы смогли подкрепиться и продолжили наш путь в сторону риолитовых гор Landmannalaugar. Антенны смотрятся уже не так грозно.

5 Немного технических подробностей. По полуубитой гравийной дороге F332 мы свернули на дорогу получше F32, оттуда уже было рукой подать на гравийку F208. Именно F208 считается одной из самых красивых гравийных дорог — постоянно петляя, она изобилует бродами и за каждым поворотом дарит новый захватывающий вид.

6 Солнце светило недолго, и через пару минут его уже закрыли тучи, вернув Исландии её настоящий вид.

7 Каждый день не обходится без приключений. По пути к долине находился не очень известный, но невероятно красивый водопад, а мы знали его местоположение лишь примерно. Свернув с гравийки на еле различимую дорогу под запрещающим знаком (некоторые водопады находятся на частных или охраняемых территориях), мы через какое-то время упёрлись в тупик — дорога натурально закончилась, а дальше по пути были только острые камни. Поняв, что мы свернули куда-то не туда, было принято решение оставить машину и найти водопад на своих двоих, периодически сверяясь по карте.

8 Пройдя до впереди стоящего знака, мы поняли, почему заезд сюда запрещен. Если в хайлендах начнется ливень, то некоторые реки могут выйти из берегов, и тогда всё плато окажется мини бассейном, а машина получит гидроудар, и стоимость эвакуации будет равняться стоимости самой «Витары».

9 Наконец, желаемые водопады были найдены — мы ошиблись на полкилометра и уже увидели здесь тех туристов, которых встретили утром на Хауифоссе. Вскоре мы встретим их и в Landmannalaugar. Такое приключение сближает, и мы начали общаться с ними так, будто знакомы уже сто лет.

10 Нереально красивое место. Одна проблема — мошкара. Не знаю, кто придумал байку, что в Исландии нет мошек и гнуса. Есть, и ещё как. Область возле озера Миватн буквально кишит ими. Так что не обольщайтесь и берите в такие места защиту от мошкары. Меня данное безобразие прилично нервировало и спустя 3 минуты фотографирования я устал отмахиваться от комарья и вернулся к машине.

11 На финишной прямой по пути к долине начинаются поистине марсианские пейзажи.

12 Такое чувство, что эти рисунки сделала какая то сверхраса, вымершая задолго до нашего появления. Абсолютно уникальные, ни с чем не сравнимые ощущения и непрекращающийся дух первооткрывателя. Здесь всё способствует вдумчивому изучению — машин и туристов практически нет.

13 Мы решили подняться повыше, к смотровой площадке озера Ljotipollur, но до конца доехать не смогли — уж слишком глубокие были ямы, недоступные с нашим клиренсом. Зато впервые увидели монстртрак с подкачивающимися колёсами. Хайлендсы требуют и такого подхода.

14 Озеро находится в кратере вулкана. Впрочем, обычное для Исландии явление.

15 Я прекрасно помню тот момент. Вырос на творчестве «космических» музыкантов Carbon Based Lifeforms и Solar Fields, надел наушники и погрузился в чарующий мир загадок.

16 Ни магазинов, ни заправок, ни-че-го: только вы и природа.

17 И марсианский пейзаж до горизонта.

18 Вспоминается известная песня: I'm a poor wayfaring stranger, Travelling through this world alone There is no sickness, toil or danger To the bright lands to which i go...

19 Уникальное сочетание цветовых оттенков — подобное увидишь лишь здесь и на Фарерских островах.