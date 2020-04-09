"Места страданий": опустошенная Припять в снимках румынского фотографа Кристиан Липован (Cristian Lipovan) занимается фотографией уже 8 лет. Он снимает в разных стилях, но его излюбленным является городское исследование. В течение последних нескольких лет он работает над собственным проектом под названием "Места страданий" (Places Suffering).