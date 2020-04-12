Невероятно чистые и красивые водоемы планеты (Фото)

Каньон Little River, Алабама, США
Литтл Ривер Каньон — национальный заповедник в Алабаме. Он известен своими водопадами Де Сото Фолс, Литл-Фолс и Грейс Хай-Фолс. Каньон простирается на 12 миль и имеет несколько красивейших бассейнов, которые пользуются популярностью у местных жителей в разгар лета.
Остров Тасос, Греция
Эти красивые природные лагуны с нетронутой водой напоминают бассейн, высеченный в скалах. Если вы приехали в Афины, остановитесь на острове Тасос и испытайте эти прекрасные лагуны на себе.
Ik Kil, Cenote, Мексика
Cenote Ik Kil расположен в 3 км от руин города майя Чичен-Ицы. Глубина этой воронки составляет около 85 метров. Предприимчивые мексиканцы возле Cenote построили отель. Бассейна там нет, и Ик Киль его заменяет. Термин "сеноте" происходит от слова "дзонот", которое на языке майя означало "пещера с водой".
Havasu Falls, Supai, Аризона, США
Это, безусловно, оазис в пустыне, и если вы бродили достаточно, чтобы наткнуться на него, и думали, что это был мираж, вы должны окунуться в воды Havasu Falls Аризоны. Havasu Falls расположен к югу от Grand Canyon National Park, и до него можно добраться только на вертолете или идти десять миль пешком с вьючными мулами. Havasu Falls наполняется весной, поэтому вода остается на стабильном уровне и температура составляет 70 градусов Фаренгейта круглый год.
Ginnie Springs, Флорида, США
Очень красивое место, в котором бьют родники. Примерно 240 км от г. Тампа. Вода прозрачная и прохладная. Купаться в ней — одно удовольствие.
Fairy Pools, Шотландия
Бассейны Феи на острове Скай — это ряд холодных бассейнов и водопадов, своей красотой вызывающих волшебное и незабываемое чувство.
Tat Kuang Si Waterfall, Luang Prabang, Лаос
Тат Куанг Си — водопад, расположенный приблизительно в 32 км к югу от Луангпхабанга на левом берегу Меконга, на территории одноименного национального парка. Водопад состоит из основного каскада высотой 54 м и серии каскадов меньшей высоты. Десятью метрами ниже второго каскада расположена небольшая пещера. Между каскадами находится несколько бассейнов с водой насыщенного бирюзового оттенка.
Необычный цвет обусловлен тем, что вода протекает через известняковые скалы и слои почвы, содержащие известняк, и активно переводит находящийся в них карбонат кальция в растворимый бикарбонат кальция за счет высокого содержания двуокиси углерода в почвенных водах. Бикарбонат кальция нестабилен и выпадает в виде кристаллического осадка на дно, образуя так называемую страту. Растворенные карбонаты и придают воде в бассейнах водопада глубокий бирюзовый цвет. Подобными свойствами воды обладает еще ряд водопадов Юго-Восточной Азии. Один из самых известных — Эраван в Таиланде.
Расход воды у Тат Куанг Си сильно зависит от времени года, поскольку значительная часть питающей водопад воды является дождевой. Наиболее полноводным он бывает с августа по ноябрь. Тат Куанг Си расположен на склоне горы, покрытой густой растительностью, состоящей преимущественно из смешанного лиственного леса. Водопад пользуется популярностью у местных жителей, которые приезжают сюда на выходные для купания и семейных пикников. Вход на территорию платный и составляет 20 000 кип, что позволяет поддерживать вокруг водопада чистоту и следить за состоянием окружающего леса. Вдоль водопада проложена тропа. Ниже основного яруса располагается мост и лестница, по которой можно забраться на вершину утеса.
Sliding Rock, Brevard, Северная Каролина, США
Необычный водопад с бассейном, куда люди скатываются по очереди по камням. Это весело!
Blue Lagoon Resort, Гриндавик, Исландия
Это один из немного более коммерческих водоемов, но тем не менее захватывающий. Температура воды составляет 37-39 °C / 98-102 °F. Лагуна имеет шесть миллионов литров геотермальной морской воды, которая обновляется каждые 40 часов. Регулярный отбор проб показывает, что бактерии не развиваются в этой экосистеме, и дополнительные дезинфицирующие средства, такие как хлор, не нужны.
Devil’s Pool, водопад Виктория, Замбия
Есть ли в мире более опасный бассейн, чем бассейн Дьявола? Он находится на краю водопада Виктория. Это не останавливает людей от купания там. Изображение настолько фантастическое, что некоторые люди склонны думать, что оно поддельное. Купаться возможно только с сентября по декабрь, когда река является достаточно мелководной, чтобы не сметать людей прямо на водопад, но по крайней мере один человек погибает каждый год.