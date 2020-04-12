Невероятно чистые и красивые водоемы планеты (Фото)

Литтл Ривер Каньон — национальный заповедник в Алабаме. Он известен своими водопадами Де Сото Фолс, Литл-Фолс и Грейс Хай-Фолс. Каньон простирается на 12 миль и имеет несколько красивейших бассейнов, которые пользуются популярностью у местных жителей в разгар лета.

Эти красивые природные лагуны с нетронутой водой напоминают бассейн, высеченный в скалах. Если вы приехали в Афины, остановитесь на острове Тасос и испытайте эти прекрасные лагуны на себе.

Cenote Ik Kil расположен в 3 км от руин города майя Чичен-Ицы. Глубина этой воронки составляет около 85 метров. Предприимчивые мексиканцы возле Cenote построили отель. Бассейна там нет, и Ик Киль его заменяет. Термин "сеноте" происходит от слова "дзонот", которое на языке майя означало "пещера с водой".

Это, безусловно, оазис в пустыне, и если вы бродили достаточно, чтобы наткнуться на него, и думали, что это был мираж, вы должны окунуться в воды Havasu Falls Аризоны. Havasu Falls расположен к югу от Grand Canyon National Park, и до него можно добраться только на вертолете или идти десять миль пешком с вьючными мулами. Havasu Falls наполняется весной, поэтому вода остается на стабильном уровне и температура составляет 70 градусов Фаренгейта круглый год.

Очень красивое место, в котором бьют родники. Примерно 240 км от г. Тампа. Вода прозрачная и прохладная. Купаться в ней — одно удовольствие.

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Tat Kuang Si Waterfall, Luang Prabang, Лаос

Тат Куанг Си — водопад, расположенный приблизительно в 32 км к югу от Луангпхабанга на левом берегу Меконга, на территории одноименного национального парка. Водопад состоит из основного каскада высотой 54 м и серии каскадов меньшей высоты. Десятью метрами ниже второго каскада расположена небольшая пещера. Между каскадами находится несколько бассейнов с водой насыщенного бирюзового оттенка.

Необычный цвет обусловлен тем, что вода протекает через известняковые скалы и слои почвы, содержащие известняк, и активно переводит находящийся в них карбонат кальция в растворимый бикарбонат кальция за счет высокого содержания двуокиси углерода в почвенных водах. Бикарбонат кальция нестабилен и выпадает в виде кристаллического осадка на дно, образуя так называемую страту. Растворенные карбонаты и придают воде в бассейнах водопада глубокий бирюзовый цвет. Подобными свойствами воды обладает еще ряд водопадов Юго-Восточной Азии. Один из самых известных — Эраван в Таиланде.

Расход воды у Тат Куанг Си сильно зависит от времени года, поскольку значительная часть питающей водопад воды является дождевой. Наиболее полноводным он бывает с августа по ноябрь. Тат Куанг Си расположен на склоне горы, покрытой густой растительностью, состоящей преимущественно из смешанного лиственного леса. Водопад пользуется популярностью у местных жителей, которые приезжают сюда на выходные для купания и семейных пикников. Вход на территорию платный и составляет 20 000 кип, что позволяет поддерживать вокруг водопада чистоту и следить за состоянием окружающего леса. Вдоль водопада проложена тропа. Ниже основного яруса располагается мост и лестница, по которой можно забраться на вершину утеса.