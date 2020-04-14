Словения с высоты: потрясающие снимки, сделанные с воздуха (Фото) Словенский ученый Матьяж Катер (Matjaž Čater) имеет степень доктора лесной экофизиологии и трудится в Словенском Лесотехническом Институте. А еще молодой ученый любит парить над землей на высоте 800-1000 метров на собственном дельтаплане. Однажды коллега Матьяжа попросил его сделать несколько кадров лесополосы для своей работы. Так появился Матьяж-фотограф, нынче известный автор ландшафтных съемок с воздуха. Савиньская долина — недалеко от его дома в Целе — по утрам просыпается в нежном освещении и зябко кутается в туманы. Именно это рассветное состояние больше всего и любит запечатлевать автор…