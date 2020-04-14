Скачать
Вторник, 14.04.2020
Словения с высоты: потрясающие снимки, сделанные с воздуха (Фото)
1 / 12

Словения с высоты: потрясающие снимки, сделанные с воздуха (Фото)

Словенский ученый Матьяж Катер (Matjaž Čater) имеет степень доктора лесной экофизиологии и трудится в Словенском Лесотехническом Институте. А еще молодой ученый любит парить над землей на высоте 800-1000 метров на собственном дельтаплане. Однажды коллега Матьяжа попросил его сделать несколько кадров лесополосы для своей работы. Так появился Матьяж-фотограф, нынче известный автор ландшафтных съемок с воздуха. Савиньская долина — недалеко от его дома в Целе — по утрам просыпается в нежном освещении и зябко кутается в туманы. Именно это рассветное состояние больше всего и любит запечатлевать автор…
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Туризм, Словения, Путешествие, Снимки, траны, Матьяж Катер, Matjaž Čater.
05:30 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь