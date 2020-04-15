Лучшие достопримечательности Антверпена 2020 (Фото)

1 Гроте Маркт Гроте Маркт – одна из самых живописных площадей Антверпена. Главное место в ее архитектурном ансамбле отведено Ратуше, домам торговых гильдий в стиле фламандского ренессанса и центральному фонтану Брабо. Многие исторические здания сохранились с XVI века. Фонтан, увенчанный скульптурой мифического героя Брабо — победителя злобного великана и поборника дани с несчастных людей, появился в конце XIX столетия.

2 Антверпенская ратуша Историческое сооружение XVI века в стиле нидерландского ренессанса с элементами готики, увенчанное статуями представителей династии Габсбургов, графов Антверпенских и герцогов Брабантских. Ратуша была сильно повреждена во время взятия города испанцами в XVI веке, поэтому интерьеры, по большей части, относятся к XIX столетию. Ратуша представляет собой яркий образец оригинального архитектурного стиля нидерландского Возрождения.

3 Антверпен-Центральный Железнодорожный вокзал, который признан одной из самых значимых достопримечательностей Антверпена. Он не раз занимал места в первой десятке самых красивых вокзалов мира. Здание было возведено в начале XX столетия по проекту архитектора Л. Деласензери. Внешний вид вокзала напоминает дворец и собор одновременно благодаря торжественной архитектуре и богатству отделки фасада. Для украшения интерьеров использовалось более 20 видов мрамора.

4 Замок Стен Крепость XIII века на реке Шельда. Она была чуть ли не единственным каменным зданием в округе в ту эпоху, остальные постройки были выполнены из дерева. Вплоть до XIX столетия замок использовался в качестве тюрьмы. Существует предположение, что укрепление было заложено норманнами в IX веке. В XX веке на замковой площади установили памятник великану Длинному Вапперу. Этот персонаж является популярным героем антверпенских легенд, он пугает и преследует людей, приводя их к гибели.

5 Собор Антверпенской Богоматери Римско-католический собор XIV века, возведенный в готическом стиле. Строительные работы до сих пор считаются незавершенными. В соборе хранятся работы знаменитых художников: Рубенса, Ван Веена, М. де Воса и Я. Де Бакера. Колокольня храма входит в список наследия ЮНЕСКО. В XV-XVI вв. здание сильно пострадало во время антикатолических выступлений. Результатом этих волнений стала легализация протестантской ветви христианства.

6 Церковь святого Иакова Храм в стиле поздней готики, посвященный апостолу Иакову. В первой половине XV столетия на месте церкви находилась скромная часовня. В 1491 году были начаты работы по возведению храма, но к середине XVIII века они все еще не были завершены. Сильно помешали строительству Иконоборческое восстание 1566 года и прочие церковные волнения. Интерьер храма выполнен в стиле барокко, внутри размещается пара десятков частных алтарей знаменитых в прошлом горожан.

7 Церковь Святого Павла Готический храм XVI века с барочными интерьерами, возведенный на площади перед антверпенским скотным рынком (тогда это была окраина города). В церкви хранится немало произведений искусства: копии картин «Мадонна с четками» работы Караваджо и «Бичевание» кисти Рубенса, холсты мастеров Йорданса и Ван Дейка. На территории храма проходят концерты классической музыки, на которых задействован старинный орган XVII века.

8 Церковь Святого Карло Борромео Храм в стиле пышного барокко, возведенный в XVII веке в честь нерушимости и стойкости католической веры. Сооружение должно было продемонстрировать окрепшим протестантам силу «истиной религии» и невозможность ее падения. Фасад, главный алтарь и интерьер были спроектированы при участии самого П. Рубенса. На строительство была потрачена настолько огромная сумма, что смутился даже папа римский. В начале XVIII столетия в результате пожара большая часть оригинальной отделки была утрачена.

9 Королевский музей изящных искусств Один из лучших музеев Бельгии, где собрана богатая и уникальная коллекция. Экспозиция содержит работы местных мастеров, а также художников из других стран Европы. Музей был основан в начале XIX века при участии Гильдии живописцев Антверпена. Неоценимый вклад в пополнение фондов внес мэр Ван Эртборн – в середине XIX века он подарил галерее 141 картину, среди которых было много работ фламандских живописцев.

10 Музей Плантена — Моретуса Музей располагается в здании типографии XVI века. Экспозиция рассказывает историю возникновения и развития книгопечатания и типографского дела в Антверпене. В музее есть уникальная библиотека, в которой хранятся печатные книги возрастом более 400 лет. Коллекция состоит из старинных печатных станков и шрифтов. Музей был организован в 1877 году и назван в честь двух владельце типографии — Х. Плантена и Э. Моретуса.

11 Музей моды Коллекция музея повествует об истории развития европейской моды, начиная с периода Средневековья и до наших дней. В музейных фондах насчитывается более 25 тысяч различных костюмов, платьев, корсетов, головных уборов и прочих аксессуаров. Отдельное место занимает выставка работ современных дизайнеров. Для детей на территории музея часто организуются праздники и интересные мастер-классы.

12 Музей Майер ван ден Берг Экспозиция, организованная из частной коллекции купца Майера, который проживал в Антверпене в середине XIX века. После его ранней кончины картины были переданы городу в дар (такова была воля матери купца Генриетты Майер). Помимо экспонатов, в общественное пользование отошло и специальное здание, построенное на средства семьи Майер. Как раз в этом помещении и разместился музей.

13 Музей MAS Современное здание 2011 года, где размещается картинная галерея и музей пароходства. Сооружение представляет собой куб из красного песчаника с ровными рядами стеклянных галерей. На данном этапе идет активное формирование музейных фондов за счет частных коллекций и покупки произведений искусства на аукционах. Ранее в XVI веке на месте музея MAS располагался Дом немецких купцов, но здание постепенно пришло в упадок, в XIX веке его снесли.

14 Дом Рубенса Дом-музей знаменитого художника П. Рубенса, одна из самых посещаемых достопримечательностей Антверпена. В музее выставляются как полотна самого мастера, так и работы его учеников – Э. Ван Дейка и Я. Йорданса. Дом обставлен антикварной мебелью XVII века, интерьеры декорированы в барочном стиле. В 1937 году здание перешло в городскую собственность, и было полностью восстановлено и реконструировано.

15 Дом Мясников Сооружение XVI века, принадлежавшее Гильдии мясников. Здание напоминает суровый и неприступный замок с толстыми стенами. Дом выполнен из красного кирпича, украшен стрельчатыми окнами и «готическими» башнями. Гильдия мясников была очень богата, поэтому она могла себе позволить соорудить такое грандиозное строение. В конце XVIII века городские власти распустили Гильдию и отобрали дом.

16 Антверпенский зоопарк Городской зоопарк, расположенный неподалеку от железнодорожного вокзала. Он считается одним из старейших на территории Европы. В зоопарке проживает около 770 видов животных (более 5 тысяч особей). На территории расположены интересные архитектурные памятники, которые можно причислить к историческому наследию. За 169 лет существования Антверпенский зоопарк увеличил свою площадь на 10 Га.

17 Улица Меир Одна из центральных улиц, которую плотно облюбовали туристы. Здесь находится немало исторических достопримечательностей, дорогих магазинов, престижных отелей. На улице Меир в высокий туристический сезон всегда шумно от большого количества людей. В XVI веке здесь появилось самое первое в мире здание биржи. Преобладающим архитектурным стилем застройки является барокко.

18 Алмазный квартал Антверпена Антверпен – центр европейской торговли бриллиантами. На территории города есть свой собственный Алмазный квартал, где располагаются сотни мастерских, четыре торговые биржи и множество магазинов. Посетителям предлагается огромное количество бриллиантов различного веса, цвета и формы. Цены начинаются от достаточно демократичных и доходят до баснословно высоких за уникальные драгоценные камни.