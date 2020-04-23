ТОП самых лучших сказочных мест планеты (Фото)

1 Замок Мон Сен-Мишель, Франция Замок Мон Сен-Мишель - одна из самых популярных достопримечательностей Франции, поражающая своей необычностью и буквально сказочным видом! Ведь монастырь на скале, торчащей из водной пучины, просто не может не выглядеть ошеломляюще.

2 Замок Нойшванштайн, Германия Замок Нойшванштайн - сокровище Альп и самый узнаваемый замок в мире. При первом взгляде на этот замок кажется, что кто-то забыл здесь свою игрушку - настолько нереальными кажутся башни Нойшванштайна цвета слоновой кости, парящие на фоне темно-зеленых елей. Хотя если подойти поближе - ощущение сказочности вряд ли отпустит, потому что станут видны еще сотни мелочей, совершенно не вписывающиеся в реальность альпийских склонов.

3 Тоннель Вистерия Этот тоннель находится в саду цветов Кавати Фудзи, Япония. Находясь в нем, погружаешься в поистине нереальную атмосферу! В разное время года и в зависимости от освещения он окрашивается в разные цвета.

4 Ландшафт Дэнксия Туристы со всего мира съезжаются в провинцию Ганьсу, Китай, чтобы полюбоваться необычным пейзажем. Главной достопримечательностью здесь является уникальная гористая местность, получившая название "ландшафт Дэнксия".

5 Темная аллея в Ирландии Эти прекрасные буковые деревья возрастом около 300 лет растут около деревушки Армой (Armoy) в графстве Антрим (Antrim) Северной Ирландии. Из-за тесно переплетающихся ветвей буков местные жители назвали древесный тоннель "Темные изгороди" (Dark Hedges), что по-русски правильнее сказать "Темная аллея".

6 Бухта Халонг Бухта Халонг - одно из самых популярных мест во Вьетнаме. Пейзажи потрясают и создают впечатления нереальности происходящего.

7 Гленфиннан Виадук, Шотландия Самый фотогеничный железнодорожный мост Шотландии известен далеко за пределами Великобритании. У любителей книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере этот виадук ассоциируется прежде всего с Хогвардс-Экспрессом. Ведь именно по нему проезжал знаменитый поезд в киноленте "Гарри Поттер и тайная комната".

8 Пещеры Бату, Малайзия Система пещер Бату - место паломничества тысяч индуистов. Комплекс состоит из нескольких пещерных залов, превращенных в храмы. К главной Храмовой пещере (Temple Cave) ведет знаменитая лестница из 272 ступеней, по которой должен подняться каждый паломник. Некоторые делают это на коленях или вовсе ползком.

9 Пещера гигантских кристаллов Подземный мир, полный чудес! Эти удивительные пещеры, названые Пещерами кристаллов (Cueva de los Cristales), находятся в мексиканской пустыне на 300-метровой глубине. Эти формирования создавались природой несколько миллионов лет.

10 Кольмар, Франция Кольмар - живописный эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старинными кварталами, которые погружают вас в средневековье. В городе огромное количество восхитительно красивых зданий, которые были построены в Средневековье и в период Возрождения.

11 Памуккале, Турция Водопад известен своими красивыми белыми склонами, он является одним из геологических чудес Турции. Термальные источники, бьющие из горы многие сотни лет, сформировали красивые террасы с водоемами разной глубины.

12 Дворец Версаль, Франция Версаль - это имя связано во всём мире с представлением о самом значительном и великолепном дворце, возведенном по воле одного монарха. Это, наверное, самый известный дворцово-парковый комплекс с прекрасными садами и внутренним убранством.

13 Тадж-Махал, Индия Что может быть сказочнее, чем Тадж-Махал. Это первая ассоциация, возникающая при упоминании восточных сказок.

14 Ангкор-Ват, Камбоджа Ангкор-Ват - это главная цель 99,9% всех приезжающих в Камбоджу туристов. Самый крупный храмовый комплекс планеты и одно из красивейших творений человечества за всю его историю.

15 Храм Паро-лакханг, Бутан Паро-лакханг, также известный как Логово тигра - знаменитый буддийский монастырь, расположенный на скале вверху долины Паро в Бутане. Часто находясь в облаках и тумане, оставляет незабываемые, мистические впечатления.

16 Замок Пелеш, Румыния Шикарный замок Пелеш нашел свое пристанище на берегу одноименной горной реки, возле города Синая. Замок кажется волшебным, словно сошедшим со сказочных страниц, а общую таинственную атмосферу дополняет дремучий лес с пением птиц и шелест листвы деревьев.

17 Парк Чжанцзяцзе, Китай Китайский парк Чжанцзяцзе давно снискал популярность среди туристов. Во-первых, именно здесь, среди скал Улинъюань, которые вдохновили Джеймса Кэмерона на создание "летающих гор" в фильме "Аватар", находится гора Тяньмэнь, а в ней - легендарная пещера Небесные ворота.

18 Петра, Иордания Снявшийся в десятках фильмов знаменитый храм Петра, высеченный в скале. Что может быть мистичнее и загадочнее?