Главные достопримечательности Руана (Фото)

1 Площадь Вье-Марше На площади Вье-Марше была сожжена легендарная Жанна Д’Арк – героиня Столетней войны, канонизированная католической церковью в XX веке. Многие постройки, окружающие это место, так или иначе связаны с ее именем. На площади находится музей, посвященный памяти Жанны, а также памятник, окруженный цветочными клумбами и обозначающий место ее казни. По периметру площади стоят нарядные фахверковые дома, украшающие городской пейзаж.

2 Руанский собор Собор является одним из самых ярких памятников готической архитектуры Франции. Он был возведен в XIII столетии на фундаменте романской церкви XI века. К храму примыкает архиепископский дворец, который составляет с ним единый архитектурный комплекс. Колокольня собора достигает в высоту 151 метр. Архитектура храма произвела сильное впечатление на художника К. Моне, который создал серию картин, посвященных собору.

3 Аббатство Сент-Уэн Аббатство было основано в VI веке, постепенно оно превратилось в самую влиятельную обитель в Нормандии. Монастырь просуществовал до IX века, пока его не разорили норманны-язычники. Восстановление произошло в XI веке при Вильгельме I Завоевателе. Первый храм обители был возведен в романском стиле, позже в XIV-XVI вв. здание было перестроено в соответствии с канонами готического стиля.

4 Церковь Сен Маклу Храм выстроен в живописном стиле пламенеющей готики. Его шпили действительно напоминают языки каменного пламени, тянущиеся к небесам. Церковь возводилась в период 1437-1521 гг. на добровольные пожертвования меценатов. Храм украшен яркими искусными витражами XV века и изящными декоративными элементами. Во время Второй мировой войны храм был частично разрушен, восстановление завершилось в 2010 году.

5 Аббатство Сен-Жорж-де-Бошервиль Бенедиктинский монастырь XI-XII столетий, который сильно пострадал во время религиозных войн между протестантами и католиками. Некоторые постройки пришлось перестраивать, поэтому на территории аббатства есть здания как XII века, так и XVII столетия, и наблюдается некоторое смешение архитектурных стилей. Вокруг обители разбит живописный французский парк с живыми изгородями, фруктовым садом и огородом лекарственных растений.

6 Церковь Святой Жанны Д’Арк Храм расположен на площади Вье-Марше. В XVI веке на его месте стоял готический собор, от которого остались только витражи. Церковь Святой Жанны построена в современной манере с использованием асимметричных архитектурных форм и интересных инженерных решений. Крыша конструкции символизирует языки пламени, в котором погибла Жанна. В комплекс церковных зданий также входит крытый рынок.

7 Башня Жанны Д’Арк Башня является единственной сохранившейся постройкой Руанского замка, который был возведен для Филиппа II Августа. Для строительства укреплений использовался местный известняк. Сооружение было разрушено во время религиозных войн. Башня-донжон известна тем, что здесь в 1431 году проходил суд над Орлеанской девой. Однако Жанну держали в заточении в другой башне, ныне разрушенной.

8 Дворец правосудия Дворец считается одним из самых живописных зданий Руана. Он был возведен в XVI столетии по проекту Р. Ле Ру и Р. Анго и использовался для заседаний городского совета. Сооружение является ярким образцом светской готики. В наши дни во дворце заседает местный суд, также здесь располагаются два музея и библиотека. Дворцовый фасад напоминает причудливое каменное кружево, настолько искусно выполнены его декоративные детали.

9 Музей изящных искусств Галерея является одной из крупнейших в Нормандии, ее постоянная экспозиция размещена в 60 залах. Особенно значимыми и полными считаются коллекции XVII и XIX столетий. Собрание содержит работы Модильяни, Ренуара, Ланкре, Моро, Моне и других мастеров. Помимо картин, в музейной коллекции есть скульптуры, графика, ювелирные изделия и мебель. В музее постоянно проходят временные выставки известных и признанных художников.

10 Музей кузнечного дела Музей существует с XIX века, он располагается в здании церкви XVI столетия. Изначально экспозиция размещалась в Париже, позже она была перевезена в Руан. Коллекция музея содержит изделия художественной ковки с римского периода до XX века. Многие экспонаты привезены из арабских и азиатских стран, а также из России. В музее можно осмотреть кованые решетки, предметы утвари, декоративные перила, вывески и многое другое.

11 Panorama XXL Интерактивная выставка, которая погружает посетителей в атмосферу различных эпох. «Панорама» представляет собой огромный цилиндр из металла 34 метра в диаметре и 35 метров в высоту. Внутри этого цилиндра находится круговая объемная фреска, которая воспроизводит цепочку событий определенного исторического периода. В 2015 году это был 312 год – время принятия христианства императором Константином, в 2016 – панорама Руана времен Жанны Д’Арк.

12 Музей керамики Коллекция расположена в историческом особняке XVI столетия. Здесь собраны экспонаты, относящиеся к периоду XVI-XIX вв. Впервые на территории Франции секрет изготовления фаянса был раскрыт именно жителем Руана. До этого момента тайной владели только итальянские мастера. К XVII веку Руан прославился на весь мир своими керамическими изделиями. Во время экскурсии с гидом можно узнать о технологии изготовления керамики.

13 Улица Больших часов Пешеходная улица, расположенная между Рыночной площадью и Руанским собором. Вдоль улицы располагаются городские дома с фахверковыми фасадами. Ее название пошло от старых астрономических часов, которые расположены на каменной арке XVI века. Несколько столетий назад даже нанимали специального смотрителя, который следил за исправностью механизма и жил неподалеку от арки.

14 Ботанический сад Руана Сад был заложен в XVII веке. Сначала это была частная территория, однажды ей владел даже Наполеон Бонапарт. В XIX веке сад перешел в городскую собственность и стал доступен для всех. Некоторые части парка закрыты для посещения, так как в их пределах ведется исследовательская деятельность. В городском ботаническом саду есть большой розарий, где растут сорта, выведенные специалистами Нормандии.