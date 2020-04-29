Популярные достопримечательности Толедо (Фото)

1 Толедский алькасар Грозная крепость, возвышающаяся над городом, готова выдержать любую осаду. Ее башни и стены отлично просматриваются из любой части города. Замок построили в XVI столетии по проекту А. де Коваррубиаса. В свое время он служил резиденцией королей Кастилии. Во время гражданской войны 1930-х годов сооружение было повреждено при осаде, но позже его восстановили. Сегодня в алькасаре располагаются библиотека и военный музей.

2 Кафедральный собор Святой Марии Великолепный готический собор XIII-XV веков, который был возведен на месте древней церкви вестготов. Он является одним из самых крупных в Испании. Его башня достигает в высоту 44 метра. Внутри собора хранится ценное собрание произведений искусства. В коллекции есть работы несравненных Тициана, Караваджо и Эль Греко, а также уникальные ювелирные изделия, созданные в Средние века.

3 Ворота Бисагра Ворота Бисагра встречают гостей, прибывающих в город со стороны Мадрида. Это монументальное сооружение состоит из двух мощных башен, соединенных входным порталом, и арочного прохода. На воротах установлена статуя Карла V. Они украшены гербом династии Габсбургов внушительных размеров и другими геральдическими символами. Сегодня гости Толедо видят ворота Бисагра в том виде, в котором они сохранились с XVI века.

4 Ворота Пуэрта-дель-Соль Ворота XIV века, построенные рыцарями Мальтийского ордена. В Средние века Пуэрта-дель-Соль были частью оборонительной системы Толедо и служили для охраны подступов к городу. В архитектуре постройки явно прослеживается мавританский стиль. Над арочным входом размещено изображение сцены из жизни Святого Ильдефонсо – почитаемого архиепископа Толедо эпохи вестготов.

5 Мост Святого Мартина Арочный мост через реку Тахо, возведенный в XIII-XIV веках по воле архиепископа П. Тенорио для обеспечения доступа к городу с западной стороны. В XVI столетии для укрепления моста по обеим его сторонам были возведены каменные башни. Конструкция состоит из пяти внушительных арок. Отсюда открывается отличный вид на достопримечательности исторической части Толедо.

6 Мост Алькантара Вплоть до XIII столетия мост Алькантара был единственной переправой через реку Тахо. По нему в Толедо попадали многочисленные паломники. Считается, что он был возведен в конце IX века. К тому времени старые римские мосты уже разрушились или были уничтожены арабскими завоевателями. Алькантару неоднократно разрушали и восстанавливали. В 1920-х годах он был официально признан архитектурным памятником.

7 Замок Сан-Сервандо Укрепление XIV века, расположенное рядом с Толедским алькасаром. Есть мнение, что Сан-Сервандо возвели еще во времена Римской империи. Позже крепость была перестроена вестготами и маврами. После того, как в XI веке Толедо был отвоеван у арабов, замок переделали в монастырь Святого Германа и Сервандо, однако через некоторое время сооружение вновь стало использоваться для обороны города. Последняя реконструкция здания была проведена в первой половине XX века.

8 Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес Францисканская обитель, основанная Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской в XV столетии. Монастырь возведен по проекту Х. Гуаса в стиле исабелино – смеси европейской готики, мудехар и мавританской манеры. Католические короли решили построить его в честь победы над португальцами в 1476 году (битва при Торо). На данный момент монастырь является действующим.

9 Синагога дель Трансито Иудейский храм XIV века, возведенный при правителе Педро I Кастильском. В XV столетии часть комплекса синагоги купил художник Эль Греко. После изгнания евреев здание было передано католической обители Сан-Бенито. В 1877 году синагога была объявлена национальным памятником. Сейчас там расположен еврейский музей этнической группы сефардов, а в одном из зданий – дом-музей Эль Греко.

10 Синагога Санта Мария ла Бланка Храм был возведен маврами в XI веке для нужд многочисленной еврейской общины. Здание сгорело в XIII столетии, но позже было реконструировано при короле Альфонсо Х, несмотря на запрет папы римского. С начала XV века, когда гонения на евреев в Толедо набирали обороты, синагога была превращена в христианскую базилику имени Святой Девы Марии Белой. Через несколько лет ее закрыли и забросили. Только в XIX веке храм был восстановлен.

11 Церковь Сан Ильдефонсо Барочная церковь была возведена в XVII-XVIII веках. Строительные работы продолжались почти 100 лет, над проектом успели потрудиться пять архитекторов. Даже после освящения храма еще в течение 40 лет достраивали отдельные здания. Изначально церковь строилась для Ордена Святого Игнатия, но после его упразднения она стала приходским храмом. Иезуиты вернули себе здание в 1930-х годах.

12 Церковь Санто Томе Храм, прежде всего, знаменит картиной Эль Греко "Погребение графа Оргаса". Полотно было создано художником специально для церкви в 1576 году. Позже оно было признано одним из самых великих творений мастера. В целом, на фоне архитектурных шедевров Толедо церковь Санто Томе выглядит достаточно неприметно. Она была возведена в стиле мудехар и до изгнания мавров из города служила в качестве мечети.

13 Мечеть Кристо-де-ла-Лус Бывшая мечеть расположена в пригороде Толедо. Она была возведена в X веке по проекту арабского архитектора Муссы ибн Али Саада. Сегодня здание считается одним из самых древних в городе. Как и другие мусульманские храмы, после установление в Толедо власти испанских королей она была переделана в христианскую церковь. Внутри Кристо-де-ла-Лус сохранились ценные фрески XIII столетия.

14 Музей Эль-Греко Долгое время Эль Греко жил на территории бывшего еврейского квартала Толедо. В доме-музее художника воссоздана уникальная атмосфера, которая уносит посетителей на несколько столетий назад в то время, когда великий мастер создавал свои шедевры. В музее можно увидеть не только картины Эль Греко, но и других живописцев. Здесь выставлены личные вещи маэстро, а также образцы мебели и керамики.

15 Музей Санта-Круз В музее Санта-Крус выставляется самое большое в мире собрание полотен Эль Греко. В XV веке здесь располагался госпиталь. Здание сильно пострадало во время гражданской войны, но в 1960-х годах его отреставрировали. Музейная экспозиция размещена в трех тематических залах – археологическом, зале скульптуры и зале живописи. Под картины Эль Греко отведено отдельное помещение.

16 Госпиталь Тавера Здание госпиталя было возведено в XVI-XVII столетиях по воле кардинала Таверы — крупного церковного деятеля и инквизитора. Сооружение построено в стиле ренессанс по проекту А. де Коваррубиаса. На территории госпиталя есть художественный музей, где содержится частная коллекция герцога Лерма. Здание принадлежало церкви до гражданской войны, позже государство конфисковало все имущество в свою пользу.

17 Площадь Сокодовер Площадь находится в центре Толедо на месте бывшего арабского рынка, где в Средние века торговали скотом. Отсюда начинаются популярные туристические маршруты. Здесь проходят ярмарки, концерты, фестивали и другие общественные мероприятия. После пожара 1589 года площадь практически полностью сгорела. Современный архитектурный облик места сложился только к середине XIX столетия.

18 Ратуша Толедо Здание городского муниципалитета начали возводить в начале XVII столетия по проекту Х. де Эрреры. Через несколько десятков лет работу продолжили под руководством архитектора Х. Э. Теотокопули – сына Эль Греко. Строительство здания продолжалось почти 100 лет. Ратуша выполнена в стиле "итальянского классицизма". Ее черты отличаются симметрией и простотой линий, которые подчеркивают изящество формы фасада.

19 Железнодорожный вокзал Толедо Вокзал является одной из главных достопримечательностей города. Здание в великолепном стиле мудехар – это первое, что видят прибывающие на поезде туристы. Станция выглядит, будто, средневековый мавританский замок, украшенный резными оконными проемами. К зданию вокзала примыкает живописная башня с часовым циферблатом. Внутреннее убранство по красоте на уступает внешнему и тоже напоминает жилище сказочного халифа.