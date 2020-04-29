Популярные достопримечательности Толедо (Фото)

Толедский алькасар
Грозная крепость, возвышающаяся над городом, готова выдержать любую осаду. Ее башни и стены отлично просматриваются из любой части города. Замок построили в XVI столетии по проекту А. де Коваррубиаса. В свое время он служил резиденцией королей Кастилии. Во время гражданской войны 1930-х годов сооружение было повреждено при осаде, но позже его восстановили. Сегодня в алькасаре располагаются библиотека и военный музей.
Кафедральный собор Святой Марии
Великолепный готический собор XIII-XV веков, который был возведен на месте древней церкви вестготов. Он является одним из самых крупных в Испании. Его башня достигает в высоту 44 метра. Внутри собора хранится ценное собрание произведений искусства. В коллекции есть работы несравненных Тициана, Караваджо и Эль Греко, а также уникальные ювелирные изделия, созданные в Средние века.
Ворота Бисагра
Ворота Бисагра встречают гостей, прибывающих в город со стороны Мадрида. Это монументальное сооружение состоит из двух мощных башен, соединенных входным порталом, и арочного прохода. На воротах установлена статуя Карла V. Они украшены гербом династии Габсбургов внушительных размеров и другими геральдическими символами. Сегодня гости Толедо видят ворота Бисагра в том виде, в котором они сохранились с XVI века.
Ворота Пуэрта-дель-Соль
Ворота XIV века, построенные рыцарями Мальтийского ордена. В Средние века Пуэрта-дель-Соль были частью оборонительной системы Толедо и служили для охраны подступов к городу. В архитектуре постройки явно прослеживается мавританский стиль. Над арочным входом размещено изображение сцены из жизни Святого Ильдефонсо – почитаемого архиепископа Толедо эпохи вестготов.
Мост Святого Мартина
Арочный мост через реку Тахо, возведенный в XIII-XIV веках по воле архиепископа П. Тенорио для обеспечения доступа к городу с западной стороны. В XVI столетии для укрепления моста по обеим его сторонам были возведены каменные башни. Конструкция состоит из пяти внушительных арок. Отсюда открывается отличный вид на достопримечательности исторической части Толедо.
Мост Алькантара
Вплоть до XIII столетия мост Алькантара был единственной переправой через реку Тахо. По нему в Толедо попадали многочисленные паломники. Считается, что он был возведен в конце IX века. К тому времени старые римские мосты уже разрушились или были уничтожены арабскими завоевателями. Алькантару неоднократно разрушали и восстанавливали. В 1920-х годах он был официально признан архитектурным памятником.
Замок Сан-Сервандо
Укрепление XIV века, расположенное рядом с Толедским алькасаром. Есть мнение, что Сан-Сервандо возвели еще во времена Римской империи. Позже крепость была перестроена вестготами и маврами. После того, как в XI веке Толедо был отвоеван у арабов, замок переделали в монастырь Святого Германа и Сервандо, однако через некоторое время сооружение вновь стало использоваться для обороны города. Последняя реконструкция здания была проведена в первой половине XX века.
Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес
Францисканская обитель, основанная Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской в XV столетии. Монастырь возведен по проекту Х. Гуаса в стиле исабелино – смеси европейской готики, мудехар и мавританской манеры. Католические короли решили построить его в честь победы над португальцами в 1476 году (битва при Торо). На данный момент монастырь является действующим.
Синагога дель Трансито
Иудейский храм XIV века, возведенный при правителе Педро I Кастильском. В XV столетии часть комплекса синагоги купил художник Эль Греко. После изгнания евреев здание было передано католической обители Сан-Бенито. В 1877 году синагога была объявлена национальным памятником. Сейчас там расположен еврейский музей этнической группы сефардов, а в одном из зданий – дом-музей Эль Греко.
Синагога Санта Мария ла Бланка
Храм был возведен маврами в XI веке для нужд многочисленной еврейской общины. Здание сгорело в XIII столетии, но позже было реконструировано при короле Альфонсо Х, несмотря на запрет папы римского. С начала XV века, когда гонения на евреев в Толедо набирали обороты, синагога была превращена в христианскую базилику имени Святой Девы Марии Белой. Через несколько лет ее закрыли и забросили. Только в XIX веке храм был восстановлен.
Церковь Сан Ильдефонсо
Барочная церковь была возведена в XVII-XVIII веках. Строительные работы продолжались почти 100 лет, над проектом успели потрудиться пять архитекторов. Даже после освящения храма еще в течение 40 лет достраивали отдельные здания. Изначально церковь строилась для Ордена Святого Игнатия, но после его упразднения она стала приходским храмом. Иезуиты вернули себе здание в 1930-х годах.
Церковь Санто Томе
Храм, прежде всего, знаменит картиной Эль Греко "Погребение графа Оргаса". Полотно было создано художником специально для церкви в 1576 году. Позже оно было признано одним из самых великих творений мастера. В целом, на фоне архитектурных шедевров Толедо церковь Санто Томе выглядит достаточно неприметно. Она была возведена в стиле мудехар и до изгнания мавров из города служила в качестве мечети.
Мечеть Кристо-де-ла-Лус
Бывшая мечеть расположена в пригороде Толедо. Она была возведена в X веке по проекту арабского архитектора Муссы ибн Али Саада. Сегодня здание считается одним из самых древних в городе. Как и другие мусульманские храмы, после установление в Толедо власти испанских королей она была переделана в христианскую церковь. Внутри Кристо-де-ла-Лус сохранились ценные фрески XIII столетия.
Музей Эль-Греко
Долгое время Эль Греко жил на территории бывшего еврейского квартала Толедо. В доме-музее художника воссоздана уникальная атмосфера, которая уносит посетителей на несколько столетий назад в то время, когда великий мастер создавал свои шедевры. В музее можно увидеть не только картины Эль Греко, но и других живописцев. Здесь выставлены личные вещи маэстро, а также образцы мебели и керамики.
Музей Санта-Круз
В музее Санта-Крус выставляется самое большое в мире собрание полотен Эль Греко. В XV веке здесь располагался госпиталь. Здание сильно пострадало во время гражданской войны, но в 1960-х годах его отреставрировали. Музейная экспозиция размещена в трех тематических залах – археологическом, зале скульптуры и зале живописи. Под картины Эль Греко отведено отдельное помещение.
Госпиталь Тавера
Здание госпиталя было возведено в XVI-XVII столетиях по воле кардинала Таверы — крупного церковного деятеля и инквизитора. Сооружение построено в стиле ренессанс по проекту А. де Коваррубиаса. На территории госпиталя есть художественный музей, где содержится частная коллекция герцога Лерма. Здание принадлежало церкви до гражданской войны, позже государство конфисковало все имущество в свою пользу.
Площадь Сокодовер
Площадь находится в центре Толедо на месте бывшего арабского рынка, где в Средние века торговали скотом. Отсюда начинаются популярные туристические маршруты. Здесь проходят ярмарки, концерты, фестивали и другие общественные мероприятия. После пожара 1589 года площадь практически полностью сгорела. Современный архитектурный облик места сложился только к середине XIX столетия.
Ратуша Толедо
Здание городского муниципалитета начали возводить в начале XVII столетия по проекту Х. де Эрреры. Через несколько десятков лет работу продолжили под руководством архитектора Х. Э. Теотокопули – сына Эль Греко. Строительство здания продолжалось почти 100 лет. Ратуша выполнена в стиле "итальянского классицизма". Ее черты отличаются симметрией и простотой линий, которые подчеркивают изящество формы фасада.
Железнодорожный вокзал Толедо
Вокзал является одной из главных достопримечательностей города. Здание в великолепном стиле мудехар – это первое, что видят прибывающие на поезде туристы. Станция выглядит, будто, средневековый мавританский замок, украшенный резными оконными проемами. К зданию вокзала примыкает живописная башня с часовым циферблатом. Внутреннее убранство по красоте на уступает внешнему и тоже напоминает жилище сказочного халифа.
Смотровая площадка "Mirador del Valle"
Самые впечатляющие виды Толедо открываются туристу из мест, расположенных за пределами города. Лучшей точкой для созерцания достопримечательностей считается "Mirador del Valle" — площадка, находящаяся на опоясывающей город кольцевой дороге. Отсюда открывается вид на реку, долину, холмы и исторические кварталы. Восхитительная панорама может надолго захватить внимание туриста.