Феи, лепреконы и колдовство: музеи, которые пропитаны мистикой

1 Национальный музей лепреконов (The National Leprechaun Museum) Ирландия Не вышедшие ростом, собирающие золото герои ирландской мифологии известны по всему миру, как шаловливый символ Ирландии. Лепреконы встречаются в фильмах, книгах и парадах, посвящённых Дню святого Патрика, проводимых по всему миру – поэтому никого не должно удивлять то, что ирландцы решили посвятить им целый музей. Национальный музей лепреконов открылся в 2010 году и описывается, как туристическая достопримечательность, подробно описывающая историю лепреконов, а также многих других ирландских мифов и легенд. Тут объясняются основы фольклора, связанного с лепреконами, а также применяются оптические иллюзии. В одной из комнат расположена преувеличенная мебель, что помогает представить себе, каково быть небольшим человечком. Музей также рассказывает несколько историй о наивных людях, пытавшихся найти золото лепреконов.

2 Выставочный центр Лох-Несс (Loch Ness Centre and Exhibition) Шотландия Несси, как некоторые её любовно называют, живёт в Шотландском высокогорье уже достаточно продолжительное время. Первые случаи наблюдения монстра, не любящего фотографироваться, датируются шестым веком нашей эры, когда Святой Колумба якобы усмирил «водное чудище» при помощи силы своей молитвы. Однако легенда о монстре прочно прижилась только в двадцатом веке. Именно тогда Джордж Спайсер (George Spicer) и его жена заметили у Лох-Несса существо, невероятно похожее на «дракона или доисторическое животное». С того момента письма, описывающие случаи наблюдения монстра на той территории, заполонили офисы местной и национальной прессы, которым нужно было дать монстру какое-то имя. После применения совместной силы мысли на протяжении возможно долгого времени, журналисты, наконец, придумали имя «Лох-несское чудовище». Первая фотография существа появилась 6 декабря 1933 года, примерно тогда же, когда государственный секретарь по делам Шотландии приказал полиции не атаковать зверя. Таким образом, легенда прижилась и начала обрастать всевозможными деталями. Музей «Центр Лох-Несс», посвящённый чемпиону Шотландии по пряткам, содержит всё, что связано с Лох-несским чудовищем. Выставка открылась более тридцати лет назад и содержит историю всех надувательств и случаев наблюдения, связанных с местной легендой. А если вам захочется самостоятельно поглазеть в тёмные воды Лох-Несса, в музее установлена Несси-камера.

3 Музей Человека-Мотылька (The Mothman Museum) Западная Виргиния, США В середине-конце 1960-х годов по слухам в Пойнт-Плезант (Point Pleasant), Западная Виргиния, обитало странное существо. Множество людей утверждало, что они видели что-то напоминающее человека с крыльями, а книга Джона Киля (John Keel) «Пророчества Человека-Мотылька» (The Mothman Prophecies) подлила масло в огонь новой легенды о летающем монстре. Одноимённый фильм с Ричардом Гиром (Richad Gere) также помог легенде получить широкую известность. За те десятилетия, которые прошли с первых случаев наблюдения Человека-Мотылька, он стал настолько популярным, что ему посвятили целый фестиваль, а также 3-х метровую статую в Пойнт-Плезанте. А напротив статуи расположен музей Человека-Мотылька. В музее представлено множество реквизита из фильма, письменные подтверждения случаев наблюдения монстра, а также документальные фильмы о нём. Также музей регулярно проводит туры по местам, где было замечено существо.

4 Музей фей (The Fairy Museum) Калифорния, США От Динь-Динь (Tinker Bell) до Драже (Sugar Plum) – феи занимали умы людей на протяжении множества веков. Иногда они представляются шаловливыми, иногда язвительными, но чаще всего их размер примерно равен размеру большого пальца – отражение фей отличается от истории к истории и различно в культурах различных стран. Однако наша увлечённость этими миниатюрными прекрасными существами никогда не снижалась. Такая богатая и разнообразная история породила великолепную идею собрать все, что связано с феями под одной крышей. Музей фей содержит артефакты и реликвии, которые якобы использовались феями, гномами и пикси – а в магазине сувениров при музее можно купить ожерелья с феями, волшебные палочки для смахивания пыли, и другие аксессуары на эту тематику. Музей также зачастую отправляется в тур по территории США, поэтому если вам захочется увидеть чудеса мира фей – заранее проверьте, где он находится на данный момент.

5 Зомби из Монровилла (The Monroeville Zombies) Если какое-либо мифическое существо и находится сейчас на вершине мира, то это определённо зомби. Конечно – вампиры сейчас популярны, и людям иногда нравится послушать/увидеть хорошую историю про оборотня, но куда ни плюнь – повсюду фильмы о зомби, телевизионные сериалы про зомби, компьютерные игры про зомби, и даже зомби адаптация известной книги («Гордость и предубеждение и зомби» хороший пример). Так что, если в мире когда-то и существовало жуткое создание, которому просто необходимо было посвятить целый музей, то это были любители мозгов – зомби. В торговом центре Монровилла в Пенсильвании был снят эпохальный фильм про зомби Джорджа Ромеро (George A Romero) «Рассвет мертвецов» (Dawn of the Dead). В центре также расположен музей «Зомби из Монровилла». Посетители музея могут увидеть всю историю зомби в массовой культуре. Тут присутствуют реквизиты из фильмов, памятные вещи, реплики зомби в полный рост и, конечно же, сувенирный магазин на тему зомби.

6 Музей мифических монстров (Mythical Monster Museum) Техас, США Конечно, неплохо то, что существуют музеи, посвящённые одному или другому типу монстров – но что же делать, если вы хотите увидеть сразу множество разновидностей монстров? Вероятно, такая идея пришла создателю музея мифических монстров в Ваксахачи (Waxahachie), Техас. В музее представлены десятки выставок посвященных различным монстрам, включая зомби, гоблинов, вампиров и оборотней. Если посетитель окажется слишком впечатлительным, то на помощь придут эксперты по охоте на монстров Дэниел Раптус (Daniel Raptus) и Майлс Крейн (Miles Krane) – всегда готовые убить любое вымышленное существо, которое забралось в умы посетителя музея.

7 Международный музей криптозоологии (International Cryptozoology Museum) Портленд, США Международный музей криптозоологии из Портленда посвящён составлению каталога самых неуловимых существ в мире. Под его крышей вы найдёте снежного человека в натуральную величину, гигантского кальмара, набор фотографий и следов различных существ, а также интересные памятные вещи из массовой культуры. Основатель музея Лорен Коулмен (Loren Coleman) зачастую бывает в музее и готов ответить на вопросы всех начинающих криптозоологов.

8 Музей вампиров (Le Musee de Vampires) Париж Мало кто может посоревноваться с вампирами в их широком присутствии в мифах, легендах и фильмах ужасов. Этот мир телевизионных шоу, фильмов, книг, поэзии и творчества почти полностью был вдохновлён работой неутомимого ирландца Брэма Стокера (Bram Stoker), который создал легендарного Дракулу. Музей вампиров в Париже – это небольшой частный музей, в котором собрано всё, связанное с вампирами. Коллекция находится в частном особняке и посещение музея возможно только по предварительной записи – но это не должно отпугнуть гостей. Музей – это сущий гроб, до краёв наполненный вампирской атрибутикой. Тут можно увидеть множество картин, книг и даже мумифицированного кота. Если у посетителей вдруг проснётся аппетит, они также могут заказать столик в музее – в пакет этой услуги также войдёт тур с гидом, групповые игры (которые, как можно догадаться, исключительно вампирские), а также немного еды.

9 Музей колдовства (Museum of Witchcraft) Корнуолл, Англия Нет ничего удивительного, что и ведьмы достойны своего музея. С тех пор как ведьмы проникли в массовую культуру, люди наряжаются в одежду, похожую на рясы, для того, чтобы читать заклинания, поклоняться деревьям и в целом увлекаться чёрной магией. Музей колдовства в Корнуолле впитал в себя местную историю, в которой не было недостатка в заклинаниях. Корнуолл, город на юге Англии, достиг своего пика в магии в 19-ом веке, когда люди зачастую совершали долгие и сложные путешествия, чтобы посетить известных белых колдуний, проживающих тут. На данный момент в музее хранится самая большая коллекция колдовских артефактов в мире (по крайней мере, так написано на их сайте). Музей открылся в 1951 году, после чего в 1960 году переехал на своё текущее месторасположение в Боскасле (Boscastle), Корнуолл с 1960 года.