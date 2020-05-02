Основные достопримечательности Аляски (Фото)

1 Национальный парк и заповедник Денали Охватывающий шесть миллионов акров Аляски, парк венчает высочайшая вершина Северной Америки (пик Денали, 6910 м).

2 Национальный Парк Глейшер Бей Аляска славится своими внутренними водными круизами. Здесь туристы могут посмотреть во время поездки на катере, как от величественного ледника Маржери отделяются стотонные айсберги, в то время как косатки, морские львы, тюлени и другие морские животные резвятся в кристально чистых водах вокруг него.

3 Шоссе Аляска Имея протяженность 1387 км и протянувшись от Дельта-Джанкшн, к юго-востоку от Фэрбенкса, и до Доусон-крик в Британской Колумбии, Канада, шоссе Аляска (также известное как АЛКАН) является одним из самых живописных шоссе в мире. Построенная во время Второй мировой войны, эта благоустроенная дорога тянется через некоторые действительно захватывающие ландшафты.

4 Национальный парк Катмай Если Вы видели одну из этих фотографий, где бурый медведь (гризли) сидя на краю водопада ловит сёмгу в воздухе, то скорее всего она была сделана в национальном парке Катмай на водопаде Брукс Фолс.

5 Арктическое Побережье Аляска известна как «последний рубеж». Здесь, на просторах тундры, коренные жители Аляски живут бок-о-бок с одним из самых больших хищников в мире: белым медведем. Деревня Инупиак в Кактовике, находящаяся на острове недалеко от материка — одно из лучших мест, чтобы увидеть этих громадных млекопитающих, которые скапливаются здесь в больших количествах летом, пока они ждут море Бофорта.

6 Кетчикан Кетчикан известен как лососевая столица мира, но Южный город на Аляске тоже сам по себе является достопримечательностью. Опираясь на пышные, лесистые склоны, живописный Кетчикан обнимает берега острова Ревильяхихедо на протяженности 50 километров.

7 Национальный Заповедник дикой природы Кодиак Пышные, зеленые холмы и горы — дают Кадьяку свое прозвище «Изумрудный Остров» довольно достаточно. Национальный заповедник дикой природы Кодиак предлагает беспрецедентную возможность понаблюдать за бурыми медведями, лисицами и сивучами.

8 Национальный Парк Кенай-Фьордс Идиллический полуостров Кенай является «Игровой площадкой Аляски» и его главная достопримечательность – Национальный парк Кенай-Фьордс– это ледяная страна чудес, пользующаяся популярностью у туристов, байдарочников и любителей дикой природы.

9 Колдфут Город Колдфут – одна из самых северных остановок на шоссе Далтон. Это прекрасное место, где можно полюбоваться на такое явление, как Северное сияние.

10 Национальный парк и заповедник Ворота Арктики Перемежающиеся дикие, ледяные реки и резные долины, этот национальный парк некоторые называют нетронутым уголком Швейцарии. Убежище для многих животных, в том числе 145 видов птиц, парк был назван в честь двух драматических гор, которые обрамляют реку Койюкук, образуя что-то вроде шлюза для прохода.

11 Национальный парк и заповедник Врангель-Сент-Элиас Национальный парк и заповедник Врангеля и Святого Ильи достаточно большой. Это не только крупнейший национальный парк в США, но это один из крупнейших охраняемых районов дикой природы в мире. Прижимаясь к канадской границе, парк состоит из девяти самых высоких гор на континенте.

12 Восточные Алеуты На расположившихся у самых берегов России, бесплодных, продуваемых ветрами Алеутских островах находятся 27 из 46 самых активных вулканов в Америке. Жемчужиной архипелага является Восточный округ, где отважные путешественники будут вознаграждены дикими пейзажами, дымящимися вулканическими кратерами и множеством птиц и морских обитателей.

13 Горы Чугач Поднявшись на восточную окраину Анкориджа, можно увидеть потрясающие горы Чугач. Они не просто обеспечивают красивый фон для города, но также выступают в качестве самого доступного природного заповедника Аляски. Здесь имеется много пешеходных и велосипедных трасс, 1,5-километровый пешеходный маршрут.

14 На Чилкут-Трейл Одним из основных маршрутов транспортировки во время Золотой лихорадки Клондайка, являлся этот 33 километровый пешеходный маршрут, соединяющий поселок Дайи, возле живописного Юго-Восточного круизного порта Скагуэй, с Беннет в Британской Колумбии, Канада. Но Чилкут Трейл не только славится своими историческими реликвиями, но и красивыми пейзажами.