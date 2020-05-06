Удивительные места Китая, которые обязан посетить каждый турист (Фото)

Деревня Хунцунь
Деревня была основана еще в эпоху правления южной династии Сун. Ее история насчитывает более 900 лет. Интерес представляет не только древняя архитектура, но и планировка, а также связь построек с системой гидротехнических сооружений и водоснабжения.
Озеро Юэяцюань
В самом сердце пустыни Гоби находится уникальный оазис, представляющий собой озеро в форме полумесяца. Рядом с озером располагается храм в традиционном стиле и сад. На фоне бескрайних песков Юэяцюань выглядит как мираж.
Водопад Хуангошу
Это самый высокий водопад в Азии. Его высота составляет 78 метров, а ширина достигает 101 метра. Хуангошу считается одним из немногих в мире водопадов, который можно рассматривать под шестью различными углами.
Ущелье Лунтань
Ущелье напоминает геологический музей под открытым небом. Для удобства посещения простирающееся на 12 км. ущелье оборудовано пешеходными мостиками.
Башни Кайпинг
В начале 20-го века в качестве временного убежища и сторожевых вышек в провинции Кайпинг были возведены тысячи башен. Около 1800 этих невероятных построек сохранились до наших дней.
Отмель Сьяпу
Прибрежная отмель, расположенная в провинции Фуцзянь, является популярным местом как для рыбалки, так и для фото. Буи, суда и бамбуковые столбы создают идеальные естественные декорации для съемки.
Юньган
Это древний комплекс, состоящий из 252 рукотворных пещер. Гроты содержат около 51 000 изображений Будды, некоторые из которых достигают в высоту 17 метров.
Парк Чжанцзяцзе
На территории старейшего из национальных парков Китая обитает более 500 видов животных и находятся невероятные по красоте скалы Улинъюань, ставшие прототипом пейзажей планеты Пандора из фильма «Аватар». Высота самых высоких пиков достигает 3 километров. Скалы покрыты растительностью и деревьями, чей возраст насчитывает несколько сотен лет.
Озеро Чхонджи
Озеро в кальдере вулканической горы Пэктусан вписано в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кратерное озеро в мире. Площадь озера составляет 9,82 кв.км, а высота озера над уровнем моря — 2189 метров. Вода в озере настолько прозрачная и чистая, что на поверхности водоема можно разглядывать отражающийся окружающий ландшафт и небо.
Великая Китайская стена
Ну и, конечно, будучи в Поднебесной нельзя не посетить крупнейший памятник архитектуры, простирающийся на 8851,9 км. по северному Китаю. На стену поднимаются либо пешком, либо на фуникулере. А спуститься с нее можно как способами, предложенными для восхождения, так и воспользовавшись горкой, по которой скатываются на специальной тележке.