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Удивительные места Китая, которые обязан посетить каждый турист (Фото)

Смотрите фото (11)
Удивительные места Китая, которые обязан посетить каждый турист (Фото)
05:20 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Интересных мест в Китае столько, что, кажется, на их осмотр не хватит никакого отпуска.

  • 1

    Деревня Хунцунь

    Деревня была основана еще в эпоху правления южной династии Сун. Ее история насчитывает более 900 лет. Интерес представляет не только древняя архитектура, но и планировка, а также связь построек с системой гидротехнических сооружений и водоснабжения.

  • 2

    Озеро Юэяцюань

    В самом сердце пустыни Гоби находится уникальный оазис, представляющий собой озеро в форме полумесяца. Рядом с озером располагается храм в традиционном стиле и сад. На фоне бескрайних песков Юэяцюань выглядит как мираж.

  • 3

    Водопад Хуангошу

    Это самый высокий водопад в Азии. Его высота составляет 78 метров, а ширина достигает 101 метра. Хуангошу считается одним из немногих в мире водопадов, который можно рассматривать под шестью различными углами.

  • 4

    Ущелье Лунтань

    Ущелье напоминает геологический музей под открытым небом. Для удобства посещения простирающееся на 12 км. ущелье оборудовано пешеходными мостиками.

  • 5

    Башни Кайпинг

    В начале 20-го века в качестве временного убежища и сторожевых вышек в провинции Кайпинг были возведены тысячи башен. Около 1800 этих невероятных построек сохранились до наших дней.

  • 6

    Отмель Сьяпу

    Прибрежная отмель, расположенная в провинции Фуцзянь, является популярным местом как для рыбалки, так и для фото. Буи, суда и бамбуковые столбы создают идеальные естественные декорации для съемки.

  • 7

    Юньган

    Это древний комплекс, состоящий из 252 рукотворных пещер. Гроты содержат около 51 000 изображений Будды, некоторые из которых достигают в высоту 17 метров.

  • 8

    Парк Чжанцзяцзе

    На территории старейшего из национальных парков Китая обитает более 500 видов животных и находятся невероятные по красоте скалы Улинъюань, ставшие прототипом пейзажей планеты Пандора из фильма «Аватар». Высота самых высоких пиков достигает 3 километров. Скалы покрыты растительностью и деревьями, чей возраст насчитывает несколько сотен лет.

  • 9

    Озеро Чхонджи

    Озеро в кальдере вулканической горы Пэктусан вписано в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кратерное озеро в мире. Площадь озера составляет 9,82 кв.км, а высота озера над уровнем моря — 2189 метров. Вода в озере настолько прозрачная и чистая, что на поверхности водоема можно разглядывать отражающийся окружающий ландшафт и небо.

  • 10

    Великая Китайская стена

    Ну и, конечно, будучи в Поднебесной нельзя не посетить крупнейший памятник архитектуры, простирающийся на 8851,9 км. по северному Китаю. На стену поднимаются либо пешком, либо на фуникулере. А спуститься с нее можно как способами, предложенными для восхождения, так и воспользовавшись горкой, по которой скатываются на специальной тележке.

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Китай, Путешествия, Отпуск, Фото, Города, Пейзаж, Удивительные места.
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