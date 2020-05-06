Удивительные места Китая, которые обязан посетить каждый турист (Фото)

1 Деревня Хунцунь Деревня была основана еще в эпоху правления южной династии Сун. Ее история насчитывает более 900 лет. Интерес представляет не только древняя архитектура, но и планировка, а также связь построек с системой гидротехнических сооружений и водоснабжения.

2 Озеро Юэяцюань В самом сердце пустыни Гоби находится уникальный оазис, представляющий собой озеро в форме полумесяца. Рядом с озером располагается храм в традиционном стиле и сад. На фоне бескрайних песков Юэяцюань выглядит как мираж.

3 Водопад Хуангошу Это самый высокий водопад в Азии. Его высота составляет 78 метров, а ширина достигает 101 метра. Хуангошу считается одним из немногих в мире водопадов, который можно рассматривать под шестью различными углами.

4 Ущелье Лунтань Ущелье напоминает геологический музей под открытым небом. Для удобства посещения простирающееся на 12 км. ущелье оборудовано пешеходными мостиками.

5 Башни Кайпинг В начале 20-го века в качестве временного убежища и сторожевых вышек в провинции Кайпинг были возведены тысячи башен. Около 1800 этих невероятных построек сохранились до наших дней.

6 Отмель Сьяпу Прибрежная отмель, расположенная в провинции Фуцзянь, является популярным местом как для рыбалки, так и для фото. Буи, суда и бамбуковые столбы создают идеальные естественные декорации для съемки.

7 Юньган Это древний комплекс, состоящий из 252 рукотворных пещер. Гроты содержат около 51 000 изображений Будды, некоторые из которых достигают в высоту 17 метров.

8 Парк Чжанцзяцзе На территории старейшего из национальных парков Китая обитает более 500 видов животных и находятся невероятные по красоте скалы Улинъюань, ставшие прототипом пейзажей планеты Пандора из фильма «Аватар». Высота самых высоких пиков достигает 3 километров. Скалы покрыты растительностью и деревьями, чей возраст насчитывает несколько сотен лет.

9 Озеро Чхонджи Озеро в кальдере вулканической горы Пэктусан вписано в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кратерное озеро в мире. Площадь озера составляет 9,82 кв.км, а высота озера над уровнем моря — 2189 метров. Вода в озере настолько прозрачная и чистая, что на поверхности водоема можно разглядывать отражающийся окружающий ландшафт и небо.