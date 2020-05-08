Дыхание прошлого: знаковые места, прославившиеся трагическими событиями

Foxstone Park, Виенна, штат Виргиния
На протяжении 22 лет в Foxstone Park Bridge агент ФБР Роберт Филипп Ханссен передавал секретную информацию резидентам разведки СССР, а затем и Российской Федерации в обмен на наличные деньги и алмазы. С 1979 года до ареста в 2001 году Роберт Филипп Ханссен получил в обмен на свои услуги в денежном эквиваленте 1,4 миллиона долларов. 18 февраля 2001 года его арестовали в тот момент, когда он прятал сумку с документами под мост в Фокстоун-парке, находившемся недалеко от его дома.
В ФБР время от времени возникали подозрения в отношении Ханссена, однако многие коллеги и знакомые агента видели в нём набожного католика и заботливого отца семейства, который избегал любых контактов с «безбожными русскими». На суде бывший агент ФБР признал себя виновным по 15 пунктам обвинения в шпионаже и был приговорён к 15 последовательным пожизненным срокам без права на освобождение.
Министерство юстиции США впоследствии назвало шпионаж Ханссена и его долгую деятельность «Возможно, самой большой разведывательной катастрофой в истории США» на то время.
Обелиск Уичбери, Вустершир, Англия
Обелиск, который иногда называют памятником Хагли, был установлен в 1747 году по приказу лорда Литтелтона, владельца близлежащего Хагли-Холла. Однако прославился этот обелиск уже во второй половине ХХ века, когда на нём стала появляться пугающая надпись: «Кто положил Беллу в ведьмин вяз?» Вопрос отсылал к нераскрытому убийству, произошедшему в 1940-х годах. В 1943 внутри полости дерева был обнаружен сначала череп, а затем и весь женский скелет.
К моменту обнаружения, по заключению экспертов, женщина была мертва, как минимум 18 месяцев. Преступника так и не нашли, а личность потерпевшей идентифицировать так и не удалось. Впервые граффити с вопросом о Белле было обнаружено в 1944 году на заброшенном здании, а в 1970-е стало периодически появляться на обелиске. Несмотря на то, что надпись смывают и закрашивают, она появляется на обелиске с пугающей периодичностью.
Ракетный бункер Wamegо, Уэйго, штат Канзас
Данный бункер изначально был построен в 1961 году ВВС США как часть системы противоракетной обороны. Но по назначению данный объект использовался в течение всего четырёх лет, а затем бункер был выведен из эксплуатации и окончательно заброшен.
Спустя 30 лет владельцем строения стал Гордон Тодд Скиннер, превративший бункер в роскошный дворец, отделанный мрамором. Владелец подземного дворца поддерживал связь с Уильямом Леонардом Пикардом, калифорнийским производителем ЛСД. Сотрудничество Пикарда и Скиннера привело к переносу производства в бункер, а впоследствии выяснилось, что именно здесь было произведено 90% ЛСД, циркулирующего в Соединенных Штатах во второй половине 1990-х гг.
В 2000 году Скиннер из страха быть пойманным за производство запрещённых веществ стал информатором управления по борьбе с наркотиками. С его помощью были разоблачены Уильям Леонард Пикард и его «коллега» по нелегальному бизнесу Клайд Апперсон, а в США возник серьёзный дефицит ЛСД, продлившийся много лет. Позже и сам Скиннер был осуждён за многочисленные насильственные преступления.
Сегодня владельцами бункера являются Чарльз и Келли Эверсон, которые предлагают проведение групповых экскурсий по подземному дворцу. Помимо всего прочего, владелец предлагает туристам осмотреть и его собственную коллекцию военной атрибутики, выставленной в бункере.
Паб «The Ten Bells», Лондон, Великобритания
Этот паб стоит на углу Commercial Street и Fournier с середины XVIII века. Он мог бы не дожить до сегодняшнего дня, если бы не прослеживалась его прямая связь с известным Джеком Потрошителем. В этом питейном заведении часто собирались женщины лёгкого поведения и самые разные асоциальные элементы. Именно здесь любили бывать Энни Чепмен и Мэри Келли, две жертвы серийного убийцы. Мэри Келли видели в последний раз живой именно в «The Ten Bells».
В конце 1970-х гг. владельцы паба решили использовать тёмное прошлое своего заведение и переименовали его в «Jack the Ripper» («Джек Потрошитель»). Однако очень скоро пабу пришлось вернуть старое имя, потому что общественность признала аморальным прославление серийного преступника, лишавшего женщин жизни.
Глиникский мост, Германия
Во многих шпионских фильмах времён Холодной войны можно было увидеть происходящий на мосту обмен пленными между США и СССР. Оказывается, существует «Мост шпионов», видевший на самом деле несколько обменов пленными, представлявшими особую ценность. Глиникский мост был построен через реку Хафель ещё в 1600 году, а уже в нынешней версии, соединяющей Ванзее в Берлине с Потсдамом, появился в 1907 году.
В 1960-е годы Глиникский мост был ограниченным переходом между Восточным и Западным Берлином и стал наиболее удобным местом для обмена захваченными шпионами между США и Советским Союзом. Впервые эти страны обменялись 10 февраля 1962 года, когда СССР получил Рудольфа Абеля, а США – Фрэнсиса Гэри Пауэрса. К моменту последнего обмена в 1986 году всего на Шпионском мосту были переданы двумя странами почти 40 человек.
Сегодня мост служит самым обычным переходом через реку, но его шпионское прошлое не забыто: он служит идеальным местом для съемок документальных фильмов и политических триллеров.