Тогда и сейчас: как изначально выглядели самые популярные туристические места (Фото)

1 Фотографии популярных туристических направлений столетие назад и сейчас раскрывают удивительные изменения, которые произошли с этими местами за относительно короткий срок. Гора Рашмор в 1905 году. Когда-то индейцы лакота, населявшие эту местность, называли гору "Шесть праотцов". В 1930 году она была переименована в честь Чарльза Рашмора, американского юриста из Нью-Йорка, который организовал экспедицию и впервые посетил эту местность в 1885 году. Строительство монумента началось в 1927 году и завершилось в 1941-м. Во время стройки не было летальных несчастных случаев, но некоторые рабочие умерли потом из-за болезней легких, вызванных гранитной пылью. Гора Рашмор сейчас. В горе вырезаны головы президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

2 Мемориал Линкольна в 1917 году. Тогда никто не мог представить, что в 2000-х годах каждый год шесть миллионов человек будут посещать это место. Мемориал, расположенный на берегах реки Потомак, включает огромную статую сидящего Авраама Линкольна, две каменные плиты, на которых выгравированы тексты второго инаугурационного обращения Линкольна и его Геттисбергская речь. Болотистую местность позже превратят в искусственный водоем. Мемориал Линкольна в наши дни. Возле этого памятника, который находится в центре Вашингтона, было много протестов, речей и дебатов. В частности, именно здесь в 1963 году Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта".

3 Большой сфинкс в Гизе в 1871 году. На фотографии позируют французский египтолог Огюст Мариет и император Бразилии Педру II с другими членами экспедиции. Большой сфинкс сейчас. На протяжении веков самая древняя из известных монументальных скульптур в мире повреждалась (у нее отвалился нос), откапывалась и увековечивалась. Сфинкс был вырезан из основания плато Гизы и раскопан французскими исследователями в начале 1900-х годов. Самая популярная версия его предназначения - он был возведен якобы для того, чтобы символизировать фараона Хафру (2558-2532 гг. до н. э.).

4 Статуя Христа-Искупителя в 1924 году. Статуя высотой 38 метров в Рио-де-Жанейро сделана из укрепленного бетона и пористого камня. Самая большая религиозная скульптура была построена только на деньги, пожертвованные католической общиной Бразилии. Строительство началось в 1922 году и продлилось шесть лет. Статуя Христа-Искупителя сегодня. Дважды в статую била молния, а в 2007 году ее внесли в список новых семи чудес света.

5 Олимпийские игры в 1896 году. Начавшиеся в 776 году до нашей эры, Олимпийские игры когда-то проводились в честь богини Афины. Стадион Панатенаик в Афинах, реконструированный из развалин древнегреческого стадиона, построен полностью из мрамора и является одним из старейших стадионов в мире. В апреле 1896 года здесь прошли первые международные Олимпийские игры современности, в которых приняли участие 14 стран. Олимпийские игры в наши дни. Япония выделила 3 миллиарда долларов на проведение Олимпиады в 2020 году. В подземный стадион в Токио вмещается не менее 68 тысяч человек. В этих Олимпийских играх будут участвовать более 200 стран.

6 Эйфелева башня в 1887 году. Изначально не предполагалось, что этот памятник инженерной мысли будет постоянным. Гюстав Эйфель построил свою башню к Всемирной выставке 1889 года, а после этого ее должны были снести. От башни отказалась Барселона, и ее перевезли в Париж. Когда Париж сдался нацистской Германии в 1940 году, французы обрезали кабели лифтов на Эйфелевой башне, чтобы гитлеровцам пришлось пройти все 700 ступеней перед тем, как водрузить свой флаг. Эйфелева башня сегодня. Сейчас Эйфелева башня привлекает больше туристов, чем какая-либо другая платная достопримечательность в мире. По всему миру есть по меньшей мере тридцать ее копий.

7 Сан-Франциско в 1906 году. Тогда в городе землетрясение магнитудой 7,8 балла разрушило район залива. Погибло более трех тысяч человек. На тот момент Сан-Франциско был девятым по величине городом в США. Около 80% города было разрушено из-за пожаров, и многие жители убежали в Окленд и Беркли. Финансовые потери из-за стихийного бедствия превысили 400 миллионов долларов. Сан-Франциско сегодня. Сейчас Сан-Франциско имеет плотность населения примерно 18 451 человек на квадратную милю и является вторым по плотности населения городом США после Нью-Йорка.

8 Таймс-сквер в 1898 году. Остров Манхэттен впервые заселили голландцы в 1624 году, и местность, где сейчас расположена Таймс-сквер, была транспортным центром. Земля вокруг этого места, где содержались лошади и домашний скот, стала называться Лонгакром. В 1904 году газета The New York Times переехала в здание на 42-й улице с выходом на площадь Лонгакр. Вскоре здесь появилась станция метро, и площадь переименовали в Таймс-сквер. Через три недели появилась первая электрическая реклама на стене банка на углу 46-й улицы и Бродвея. Таймс-сквер сейчас. Это место посещают 50 миллионов человек в год, а в период наплыва туристов по этим улицам ходит до 460 тысяч пешеходов.

9 Бостон, 1860 год. Это самая старая из сохранившихся фотография, снятая с высоты птичьего полета. Ее сделал американец Джеймс Уоллас Блэк 13 октября 1860 года, поднявшись на аэростате на высоту 630 метров. На этом снимке видны две исторические достопримечательности: Старая южная церковь, построенная в неоготическом стиле, и первоначальная церковь Троицы, которая вскоре будет разрушена большим бостонским пожаром в 1872 году и затем заново отстроена. Бостон сегодня. Основанный колонистами-пуританами в 1630 году, Бостон стал первым в США городом, где появилась бесплатная средняя школа, первая система метрополитена и первый общественный парк. Считается, что жители Бостона больше остальных жертвуют на благотворительность и гордятся, что их город стал международным центром высшего образования.