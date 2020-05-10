Список самых красивых мест Латинской Америки (Фото)

1 Мачу-Пикчу, Перу Это один из самых известных и знаковых объектов этой страны. Он расположен высоко в Андах. Мачу-Пикчу – это крепость, построенная примерно в середине XV века и заброшенная после вторжения испанских конкистадоров в начале XVI века. Ее руины были открыты вновь, когда американский исследователь Хирам Бингам наткнулся на них в 1911 году. Сегодня до Мачу-Пикчу можно легко добраться на поезде, хотя более предприимчивый путешественник выберет знаменитую Тропу Инков. Переход протяженностью более 80 км от Куско на высоте почти 4200 м – занятие не для слабонервных. Наградой в конце пути станет захватывающий вид на прекрасные руины Инков.

2 Водопады Игуасу, Аргентина/Бразилия Это одно из самых ценных природных чудес Латинской Америки. Окруженный тропическими джунглями великолепный водопад реки Игуасу — граница между Аргентиной и Бразилией. Общая ширина составляет 2,5 км. Во общей сложности в Игуасу входит примерно 275 мелких водопадов, а высота самого высокого достигает 64 м. Другие факты: Игуасу по ширине превосходит Ниагарский водопад в 2 раза. Расход воды составляет в среднем 1756 м3 в секунду. Горло Дьявола – изюминка водопадов Игуасу. Это узкая пропасть высотой 80 м и длиной 150 м. Здесь располагаются 14 красивейших водопадов. Лучше посетить аргентинскую сторону. Здесь не только находятся две трети водопадов, но и расположение позволяет подобраться к ним очень близко. Насладиться изумительным видом Игуасу можно, поднявшись по тропинкам или нанять лодку, которая провезёт прямо под водными струями.

3 Остров Пасхи, Чили Вряд ли где найдутся столь обширные и загадочные места. Остров Пасхи – один из самых отдаленных в мире, он располагается в более чем 3500 км от побережья Чили. Но его стоит посетить ради красивых пейзажей и полинезийской культуры. Самая известная достопримечательность острова Пасхи – статуи Моаи, разбросанные по острову. А еще здесь можно увидеть вулканические кратеры, прозрачные озера, безмятежные песчаные пляжи.

4 Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили Это поистине ошеломляющий кусочек южной Патагонии. Площадь Торрес-дель-Пайне составляет 2 420 км². Его самая узнаваемая достопримечательность – 3 гранитных пика, зубцы которых упираются в небо. В Торрес-дель-Пайне посетителей ждут впечатляющие водопады, нетронутые озера и зеленые леса. На прекрасном озере Грей отважные путешественники могут покататься на каяке среди айсбергов. Любителям природы может посчастливиться обнаружить гуанако, пуму и андских кондоров.

5 Пустыня Атакама, Чили Это самый сухой регион на всей планете – в некоторых особо засушливых участках осадки не регистрировались ни разу. Казалось бы, что может быть интересного в огромной пустыне? Например, зеленые воды соленого озера Лагуна-Верде у границы с Аргентиной выглядят потрясающие. Скульптура «Рука Пустыни» понравится всем любителям причудливого искусства. Здесь есть 2 крупные обсерватории и благодаря большой высоте местности и отсутствию облачного покрова пустыня Атакама – это еще и отличное место для наблюдения за звездным небом.

6 Галапагосские острова, Эквадор Неудивительно, что эти места вдохновили Чарльза Дарвина на разработку теории эволюции. Другие факты о Галапагосских островах: Это архипелаг, состоящий из крупных и мелких вулканических островов. Он расположился в восточной части Тихого океана, примерно в 1000 км к югу от южноамериканского материка. Благодаря изоляции и отсутствию крупных хищников местная дикая природа поистине уникальна. Здесь обитает множество редких видов – гигантские черепахи, морские котики, морские игуаны, вьюрки Дарвина, не летающие бакланы. Галапагосские острова – это точка, где встречаются три океанских течения – гумбольдтское, южное экваториальное и панамское. Как результат – переменный климат и невероятной красоты морские пейзажи. Они славятся потрясающим биоразнообразием и понравятся всем любителям дикой природы.

7 Водопад Анхель, Венесуэла Расположен в горной местности Гуаяна в западной части национального парка Канайма. Признанный самым высоким в мире, водопад Анхель представляет собой изумительное зрелище. Добраться до него непросто – он находится в густых лесных зарослях. Но местные жители помогут дойти до подножия этого удивительного водопада. Другой вариант – прогулка на вертолете. В дождливый сезон Анхель становится двумя разными водопадами. В это время брызги ощущаются даже с расстояния 1 км. В засушливые периоды вода испаряется, даже не достигнув земли.

8 Ледник Перито Морено, Аргентина Он словно смеется в ответ на угрозу глобального потепления и на самом деле растет. Ледник Перито Морено простирается почти на 5 км в длину и поднимается на 61 м выше озера Аргонино. Этот уголок нетронутой природы, расположенный в национальном парке Лос-Гласиарес, охраняется ЮНЕСКО. Весной и летом (с ноября по начало марта для жителей северного полушария) посетители с площадок наблюдают, как обрушаются части ледника. В зимнее время смельчаки совершают пешие переходы по белоснежным отрогам Перито Морено.