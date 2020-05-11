ТОП 9 мест в Латвии, которые нужно посетить каждому (Фото)

1 Киногородок "Cinevilla" Киногородок "Cinevilla" расположен в 15 км от Тукумса. Он был построен специально для съемок исторического фильма "Стражи Риги". Посетив его, вы окунетесь в ту атмосферу, которая царила в столице около века тому назад. В киногородке есть рыночная площадь, мощеные улочки, деревянный мост, церковь, старинная техника и другие реквизиты, которые использовались в съемочном процессе. В этом месте часто проходят различные тематические фестивали и шоу. Тут регулярно проводят экскурсии, где можно побывать на съемочной площадке и посмотреть, как создаются спецэффекты.

2 Турайдский музей-заповедник Турайдский музей-заповедник расположен рядом с городком Сигулда, в 50 км от Риги. На его территории находится 37 исторических построек. Турайдский средневековый замок — главная достопримечательность заповедника. Он был построен в 1214 году и после реконструкции принимает ежегодно толпы туристов. Со смотровой башни замка открывается потрясающий вид на окрестности, которые благодаря своей красоте еще называют Латвийской Швейцарией.

3 Рундальский дворец Рундальский дворец уже на протяжении многих лет остается одной из наиболее известных достопримечательностей не только Латвии, но и далеко за ее пределами. В нем расположено 138 комнат и других помещений. Сегодня дворец выполняет функцию музея, где регулярно представлены выставки прикладного искусства. Посетители также могут прогуляться по парку с садами роз и фонтанами.

4 Гауйский национальный парк Это место идеально подойдет для любителей активного туризма. Гауйский национальный парк — один из самых больших и старейших природоохранных зон Латвии. Он известен своими песчаными утесами, высота которых в некоторых местах достигает 90 метров. По его территории проходят Природные тропы Лигатне, созданные для того, чтобы познакомить посетителей с дикой природой окрестностей.

5 Мыс Колкасрагс Мыс Колкасрагс, или Колка, расположен у крайней северной точки Курземского полуострова. В этом месте встречаются два моря — открытое Балтийское и Рижский залив. Ежегодно весной сюда съезжаются туристы, чтобы понаблюдать за перелетными птицами. В другое время года мыс приглашает посетителей насладиться прекрасными восходами и закатами солнца на фоне моря.

6 Цесисский замок Цесисский, или Венденский, замок привлекает туристов своей средневековой романтикой. Он был основал в 1209 году, но современный облик обрел в XV-XVI веках. Ежегодно летом тут проводят различные мероприятия на средневековую тематику. Во время экскурсий посетителям выдают фонарик и старинный шлем, чтобы придать атмосферы и уберечься от ударов в темных коридорах.

7 Юрмала Юрмала знаменита не только как латвийский курорт, но и как место проведения международных музыкальных конкурсов и юмористических фестивалей. Город привлекает приезжих своими природными богатствами: чистым морем, минеральными водами, лечебными грязями.

8 Кулдига Этот небольшой городок в 155 км от Риги привлекает посетителей своей средневековой атмосферой. Его исторический центр даже внесен в национальный список ЮНЕСКО. Если вы хотите провести романтические выходные, идеальным местом для этого станет именно Кулдига.