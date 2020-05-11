Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось
Коронавирус в Украине: количество новых случаев в сутки снизилось
Кличко предупредил киевлян о введении "более строгого карантина"
Кличко предупредил киевлян о введении "более строгого карантина"
Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 мая

ТОП 9 мест в Латвии, которые нужно посетить каждому (Фото)

Смотрите фото (10)
ТОП 9 мест в Латвии, которые нужно посетить каждому (Фото)
12:45 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Несмотря на то, что Латвия — небольшая страна, достопримечательностей у нее хоть отбавляй.

  • 1

    Киногородок "Cinevilla"

    Киногородок "Cinevilla" расположен в 15 км от Тукумса. Он был построен специально для съемок исторического фильма "Стражи Риги". Посетив его, вы окунетесь в ту атмосферу, которая царила в столице около века тому назад. В киногородке есть рыночная площадь, мощеные улочки, деревянный мост, церковь, старинная техника и другие реквизиты, которые использовались в съемочном процессе.

    В этом месте часто проходят различные тематические фестивали и шоу. Тут регулярно проводят экскурсии, где можно побывать на съемочной площадке и посмотреть, как создаются спецэффекты.

  • 2

    Турайдский музей-заповедник

    Турайдский музей-заповедник расположен рядом с городком Сигулда, в 50 км от Риги. На его территории находится 37 исторических построек. Турайдский средневековый замок — главная достопримечательность заповедника. Он был построен в 1214 году и после реконструкции принимает ежегодно толпы туристов. Со смотровой башни замка открывается потрясающий вид на окрестности, которые благодаря своей красоте еще называют Латвийской Швейцарией.

  • 3

    Рундальский дворец

    Рундальский дворец уже на протяжении многих лет остается одной из наиболее известных достопримечательностей не только Латвии, но и далеко за ее пределами. В нем расположено 138 комнат и других помещений. Сегодня дворец выполняет функцию музея, где регулярно представлены выставки прикладного искусства. Посетители также могут прогуляться по парку с садами роз и фонтанами.

  • 4

    Гауйский национальный парк

    Это место идеально подойдет для любителей активного туризма. Гауйский национальный парк — один из самых больших и старейших природоохранных зон Латвии. Он известен своими песчаными утесами, высота которых в некоторых местах достигает 90 метров. По его территории проходят Природные тропы Лигатне, созданные для того, чтобы познакомить посетителей с дикой природой окрестностей.

  • 5

    Мыс Колкасрагс

    Мыс Колкасрагс, или Колка, расположен у крайней северной точки Курземского полуострова. В этом месте встречаются два моря — открытое Балтийское и Рижский залив. Ежегодно весной сюда съезжаются туристы, чтобы понаблюдать за перелетными птицами. В другое время года мыс приглашает посетителей насладиться прекрасными восходами и закатами солнца на фоне моря.

  • 6

    Цесисский замок

    Цесисский, или Венденский, замок привлекает туристов своей средневековой романтикой. Он был основал в 1209 году, но современный облик обрел в XV-XVI веках. Ежегодно летом тут проводят различные мероприятия на средневековую тематику. Во время экскурсий посетителям выдают фонарик и старинный шлем, чтобы придать атмосферы и уберечься от ударов в темных коридорах.

  • 7

    Юрмала

    Юрмала знаменита не только как латвийский курорт, но и как место проведения международных музыкальных конкурсов и юмористических фестивалей. Город привлекает приезжих своими природными богатствами: чистым морем, минеральными водами, лечебными грязями.

  • 8

    Кулдига

    Этот небольшой городок в 155 км от Риги привлекает посетителей своей средневековой атмосферой. Его исторический центр даже внесен в национальный список ЮНЕСКО. Если вы хотите провести романтические выходные, идеальным местом для этого станет именно Кулдига.

  • 9

    Старая Рига

    Какая же Латвия без ее столицы? В Риге столько достопримечательностей, что все и не обойдешь за один день. Старый город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы своими глазами увидеть разнообразие архитектуры Риги, ее церкви, музеи, галереи, сюда ежегодно приезжают миллионы туристов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Красота, Латвия, Путешествия, мир, Достопримечательности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 США отправят на орбиту секретный космический самолет
04 Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
05 Заразилась на крестинах: в Харькове от коронавируса умерла медсестра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 11 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
Смягчение карантина в Украине - что разрешают с 11 мая
В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона человек
В мире от коронавируса излечились почти 1,5 миллиона
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь