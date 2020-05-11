ТОП 9 мест в Латвии, которые нужно посетить каждому (Фото)

Киногородок "Cinevilla"
Киногородок "Cinevilla" расположен в 15 км от Тукумса. Он был построен специально для съемок исторического фильма "Стражи Риги". Посетив его, вы окунетесь в ту атмосферу, которая царила в столице около века тому назад. В киногородке есть рыночная площадь, мощеные улочки, деревянный мост, церковь, старинная техника и другие реквизиты, которые использовались в съемочном процессе.
В этом месте часто проходят различные тематические фестивали и шоу. Тут регулярно проводят экскурсии, где можно побывать на съемочной площадке и посмотреть, как создаются спецэффекты.
Турайдский музей-заповедник
Турайдский музей-заповедник расположен рядом с городком Сигулда, в 50 км от Риги. На его территории находится 37 исторических построек. Турайдский средневековый замок — главная достопримечательность заповедника. Он был построен в 1214 году и после реконструкции принимает ежегодно толпы туристов. Со смотровой башни замка открывается потрясающий вид на окрестности, которые благодаря своей красоте еще называют Латвийской Швейцарией.
Рундальский дворец
Рундальский дворец уже на протяжении многих лет остается одной из наиболее известных достопримечательностей не только Латвии, но и далеко за ее пределами. В нем расположено 138 комнат и других помещений. Сегодня дворец выполняет функцию музея, где регулярно представлены выставки прикладного искусства. Посетители также могут прогуляться по парку с садами роз и фонтанами.
Гауйский национальный парк
Это место идеально подойдет для любителей активного туризма. Гауйский национальный парк — один из самых больших и старейших природоохранных зон Латвии. Он известен своими песчаными утесами, высота которых в некоторых местах достигает 90 метров. По его территории проходят Природные тропы Лигатне, созданные для того, чтобы познакомить посетителей с дикой природой окрестностей.
Мыс Колкасрагс
Мыс Колкасрагс, или Колка, расположен у крайней северной точки Курземского полуострова. В этом месте встречаются два моря — открытое Балтийское и Рижский залив. Ежегодно весной сюда съезжаются туристы, чтобы понаблюдать за перелетными птицами. В другое время года мыс приглашает посетителей насладиться прекрасными восходами и закатами солнца на фоне моря.
Цесисский замок
Цесисский, или Венденский, замок привлекает туристов своей средневековой романтикой. Он был основал в 1209 году, но современный облик обрел в XV-XVI веках. Ежегодно летом тут проводят различные мероприятия на средневековую тематику. Во время экскурсий посетителям выдают фонарик и старинный шлем, чтобы придать атмосферы и уберечься от ударов в темных коридорах.
Юрмала
Юрмала знаменита не только как латвийский курорт, но и как место проведения международных музыкальных конкурсов и юмористических фестивалей. Город привлекает приезжих своими природными богатствами: чистым морем, минеральными водами, лечебными грязями.
Кулдига
Этот небольшой городок в 155 км от Риги привлекает посетителей своей средневековой атмосферой. Его исторический центр даже внесен в национальный список ЮНЕСКО. Если вы хотите провести романтические выходные, идеальным местом для этого станет именно Кулдига.
Старая Рига
Какая же Латвия без ее столицы? В Риге столько достопримечательностей, что все и не обойдешь за один день. Старый город включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы своими глазами увидеть разнообразие архитектуры Риги, ее церкви, музеи, галереи, сюда ежегодно приезжают миллионы туристов.