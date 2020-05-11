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Долину нарциссов открыли для посещения

Долину нарциссов открыли для посещения
21:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости путешествия:В связи с ослаблением карантина в Украине, Долину нарциссов открыли для посетителей.

На Закарпатье после ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, открыли для посетителей Долину нарциссов.

Об этом сообщает пресс-служба Карпатского биосферного заповедника в Facebook. 

"С 11 мая 2020 года разрешено посещение рекреационных зон на территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности в Долине нарциссов, и других рекреационных зон под открытым небом", – отмечается в сообщении.

Посетители обязаны соблюдать карантинных мероприятия – быть в масках, держать дистанцию в 1,5 метра.

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Как известно, под Хустом начала цвести уникальная Долина нарциссов, однако из-за карантинных ограничений до 10 мая заповедник был закрыт.

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Закарпатье, Путешествия, Долина нарциссов, Карпатский биосферный заповедник.
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