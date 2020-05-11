Долину нарциссов открыли для посещения

Новости путешествия:В связи с ослаблением карантина в Украине, Долину нарциссов открыли для посетителей.

На Закарпатье после ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, открыли для посетителей Долину нарциссов.

Об этом сообщает пресс-служба Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

"С 11 мая 2020 года разрешено посещение рекреационных зон на территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности в Долине нарциссов, и других рекреационных зон под открытым небом", – отмечается в сообщении.

Посетители обязаны соблюдать карантинных мероприятия – быть в масках, держать дистанцию в 1,5 метра.

Как известно, под Хустом начала цвести уникальная Долина нарциссов, однако из-за карантинных ограничений до 10 мая заповедник был закрыт.