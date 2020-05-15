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Уникальность и аутентичность: невероятные "зеленые" дома Скандинавии (Фото)

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Уникальность и аутентичность: невероятные "зеленые" дома Скандинавии (Фото)
04:13 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:В этих скандинавских домиках с заросшей крышей хочется немедленно поселиться.

  • 1

    Скандинавы очень серьезно относятся к своим зеленым крышам. Эта традиция в Скандинавии существует довольно давно и, похоже, не собирается умирать. У них даже каждый год проходит конкурс на лучший проект зеленой крыши, который организует Ассоциация зеленых крыш Скандинавии! И есть причина, почему им так нравятся дома с зелеными крышами: это не только украшение дома, но и большие преимущества с общественной, экологической и финансовой точек зрения. Крыша с растениями или газоном впитывает дождевую воду, сокращает расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом, усиливает изоляцию и более долговечна. Это лишь некоторые из плюсов такой крыши.

  • 2

    Хофскиркья, Исландия.

  • 3

    Национальный парк Ватнайокуль, Исландия.

  • 4

    Ренндолсетра, Норвегия.

  • 5

    Тьорсардалур, Исландия.

  • 6

    Скалхольт, Исландия.

  • 7

    Норвегия.

  • 8

    Деревня Саксун, остров Стреймой, Фарерские острова.

  • 9

    Торсхавн, Фарерские острова.

  • 10

    Церковь Фуннингура, Фарерские острова.

  • 11

    Микладалур, Фарерские острова.

  • 12

    Водопад Кведнафоссен, Норвегия.

  • 13

    Саксун, остров Стреймай, Фарерские острова.

  • 14

    Йёльстер, Норвегия.

  • 15

    Геирангер, Норвегия.

  • 16

    Рогаланд, Гуллинген, Норвегия.

  • 17

    Норвегия.

  • 18

    Скьёлден, Норвегия.

  • 19

    Олден, Норвегия.

  • 20

    Глаумбэр, Исландия.

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Норвегия, Путешествие, Исландия, Дом, Трава, Скандинавия, Фарерские островы.
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