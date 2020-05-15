Уникальность и аутентичность: невероятные "зеленые" дома Скандинавии (Фото)

Скандинавы очень серьезно относятся к своим зеленым крышам. Эта традиция в Скандинавии существует довольно давно и, похоже, не собирается умирать. У них даже каждый год проходит конкурс на лучший проект зеленой крыши, который организует Ассоциация зеленых крыш Скандинавии! И есть причина, почему им так нравятся дома с зелеными крышами: это не только украшение дома, но и большие преимущества с общественной, экологической и финансовой точек зрения. Крыша с растениями или газоном впитывает дождевую воду, сокращает расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом, усиливает изоляцию и более долговечна. Это лишь некоторые из плюсов такой крыши.
Хофскиркья, Исландия.
Национальный парк Ватнайокуль, Исландия.
Ренндолсетра, Норвегия.
Тьорсардалур, Исландия.
Скалхольт, Исландия.
Норвегия.
Деревня Саксун, остров Стреймой, Фарерские острова.
Торсхавн, Фарерские острова.
Церковь Фуннингура, Фарерские острова.
Микладалур, Фарерские острова.
Водопад Кведнафоссен, Норвегия.
Саксун, остров Стреймай, Фарерские острова.
Йёльстер, Норвегия.
Геирангер, Норвегия.
Рогаланд, Гуллинген, Норвегия.
Норвегия.
Скьёлден, Норвегия.
Олден, Норвегия.
Глаумбэр, Исландия.