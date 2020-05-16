Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках
Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках
Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
Рабио выявил желание перейти в клуб АПЛ
Рабио выявил желание перейти в клуб АПЛ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

"Город грехов": ночной Лас-Вегас с высоты птичьего полета (Фото)

Смотрите фото (16)
"Город грехов": ночной Лас-Вегас с высоты птичьего полета (Фото)
04:13 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Смотрите уникальные фотографии ночного города с высоты, которые удалось сделать талантливому фотографу — Винсенту Лафорету.

  • 1

    15 мая 1905 года был основан Лас-Вегас, тот самый Город Греха в пустыне штата Невада, который на много лет стал символом азарта, секса и разгула.

  • 2

    В день рождения легендарного города представляем вам удивительные ночные аэрофотоснимки Лас-Вегаса.

  • 3

    Свой проект фотограф Винсент Лафорет назвал Sin City, что в переводе означает "Город грехов" — это второе, неофициальное название Лас-Вегаса.

  • 4

    Эти снимки вошли в фотоальбом под названием "Air", собравший аэрофото Лондона, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Сан-Франциско.

  • 5

    "Цвета неона и формы сами по себе кажутся сюрреалистическими", — признается создатель этой серии снимков.

  • 6

    С высоты в Городе греха не видны казино и игорные дома, а только изобилие цветов и фигур в темноте.

  • 7

    Сам фотограф называет Лас-Вегас поэтически: "Остров света среди моря небытия".

  • 8

    Фотограф обращает внимание зрителей на очень простое расположение городских улиц в Лас-Вегасе.

  • 9

    "Я никогда не видел ничего подобного в воздухе", — подчеркивает Винсент Лафорет, добавив, что, глядя на Лас-Вегас с высоты, его можно сравнить с материнской платой или картой памяти.

  • 10

    "Когда я открыл дверь вертолета и стоял на полозьях, мне потребовалось время, чтобы привести свои нервы в порядок. Но этот вид…" — рассказывает фотограф.

  • 11

    Действительно, эти фотографии сами по себе захватывают дух.

  • 12

    А если представить, что их снимали с высоты 2,3 километра из открытого вертолета, то восхищению смелости и увлеченности фотографа своим делом нет предела.

  • 13

    Во время съемок с вертолета фотограф, по его словам, чувствует страсть и счастье.

  • 14

    "Если бы со мной что-то случилось, мои дети поймут, потому что они знают, что я делаю то, что люблю".

  • 15

    "Я никогда не буду космонавтом. Но таким образом я приближаюсь к космосу как можно ближе", — сказал фотограф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Лас-Вегас, Город грехов, Аэросъемка, Винсент Лафорет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
02 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
03 Как будут работать кафе и рестораны: Кабмин внес изменения в постановление
04 Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте "Евровидения-2020" (Видео)
05 Квашеная капуста: польза для организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донетчине за сутки обнаружили 4 больных COVID-19
На Донетчине за сутки обнаружили 4 больных COVID-19
На Ровенщине выявили еще 22 новых случая COVID-19
На Ровенщине выявили еще 22 новых случая COVID-19
Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека
Ученые рассказали, в каких частях тела может развиватся COVID-19
За последние 10 лет толщина арктического льда сократилась на 20% (Фото)
Толщина арктического льда с 2008 года уменьшилась на 20%
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь