"Город грехов": ночной Лас-Вегас с высоты птичьего полета (Фото)

1 15 мая 1905 года был основан Лас-Вегас, тот самый Город Греха в пустыне штата Невада, который на много лет стал символом азарта, секса и разгула.

2 В день рождения легендарного города представляем вам удивительные ночные аэрофотоснимки Лас-Вегаса.

3 Свой проект фотограф Винсент Лафорет назвал Sin City, что в переводе означает "Город грехов" — это второе, неофициальное название Лас-Вегаса.

4 Эти снимки вошли в фотоальбом под названием "Air", собравший аэрофото Лондона, Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Сан-Франциско.

5 "Цвета неона и формы сами по себе кажутся сюрреалистическими", — признается создатель этой серии снимков.

6 С высоты в Городе греха не видны казино и игорные дома, а только изобилие цветов и фигур в темноте.

7 Сам фотограф называет Лас-Вегас поэтически: "Остров света среди моря небытия".

8 Фотограф обращает внимание зрителей на очень простое расположение городских улиц в Лас-Вегасе.

9 "Я никогда не видел ничего подобного в воздухе", — подчеркивает Винсент Лафорет, добавив, что, глядя на Лас-Вегас с высоты, его можно сравнить с материнской платой или картой памяти.

10 "Когда я открыл дверь вертолета и стоял на полозьях, мне потребовалось время, чтобы привести свои нервы в порядок. Но этот вид…" — рассказывает фотограф.

11 Действительно, эти фотографии сами по себе захватывают дух.

12 А если представить, что их снимали с высоты 2,3 километра из открытого вертолета, то восхищению смелости и увлеченности фотографа своим делом нет предела.

13 Во время съемок с вертолета фотограф, по его словам, чувствует страсть и счастье.

14 "Если бы со мной что-то случилось, мои дети поймут, потому что они знают, что я делаю то, что люблю".