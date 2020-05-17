Рай для нудистов: на каких курортах можно позагорать абсолютно голыми (Фото)

1 Несмотря на то, что купаться полностью обнаженными на большинстве общественных пляжей запрещено, есть на земле удивительно красивые места, где это делать можно и даже нужно. Потрясающие живописные просторы на берегах морей и океанов манят любителей свободы от всех мирских обязательств, в первую очередь - от одежды. От роскошных золотых песков до каменистых склонов с яркой зеленью: эти пляжи для нудистов понравятся и людям с традиционными взглядами. Блэкс Бич, Ла-Хойя, Калифорния. Пляж находится в живописном месте возле 100-метровых прибрежных скал Торри Пайнс. Вот уже полвека он привлекает тысячи любителей понежиться на солнышке без плавок и купальников. Это место когда-то было единственным легальным нудистским пляжем на всей территории США.

2 Леди Бэй Бич, Сидней, Австралия. В стране много нудистских пляжей, но это место привлекает посетителей своим уютом и расположением, отделенным от большого города.

3 Пляж Buhne 16, Силт, Германия. Температура воды в Северном море, на берегу которого находится этот пляж, никогда не поднимается выше 17 С. Но это не смущает нудистов, которые приезжают сюда со всей Германии.

4 Рек-Бич, Ванкувер, Канада. Этот нудистский пляж считается одним из самых длинных в мире среди подобных. Его протяженность - 7,8 км. Вечнозеленые деревья, вершины гор в снежных шапках и обширная территория привлекают любителей искупаться и позагорать голышом с начала 1970-х годов.

5 Красный Пляж, Крит, Греция. Это место находится на южной части острова и стало любимым местом нудистов со всего мира. Необычный красный песок, гордые утесы и закрытая от посторонних глаз территория манят сюда туристов с 1960-х годов.

6 Анс де Гранде Салин, Сен-Бартельми. Карибские острова привлекают отдыхающих со всего мира, но тут мало где разрешено позагорать голышом. Этот пляж - одно из немногих мест для нудистов, где они свободно смогут насладиться красотой морской бирюзы и белого песка.

7 Платха де Каваллет, Ибица, Испания. Нудистский пляж на острове развлечений соответствует общей атмосфере веселья и клубных тусовок. Голые посетители могут вдоволь натанцеваться на вечеринках и пообщаться с розовыми фламинго, которые часто прилетают сюда погостить.

8 Литл-Бич, Мауи, Гавайские острова. Окруженный скалами вулканического происхождения, этот пляж находится на территории национального морского заповедника, где обитают редкие виды черепах, а также дельфины, киты и тропические виды рыб. Нудисты могут не только наслаждаться солнцем и морем, но знакомиться с удивительной флорой и фауной этих мест.

9 Пляж Кап д’Агд, Франция. Его называют "городом обнаженных": это самый большой курорт для нудистов в мире. Во время высокого сезона каждый день сюда приходят отдохнуть около 40 000 посетителей. Люди могут перемещаться по всей огромной территории в голом виде, заходя в банки, рестораны, почтовые отделения и другие общественные места в чем мать родила.

10 Пляж Мпенжати, Квазулу-Наталь, ЮАР. Это единственный легальный нудистский пляж в стране. Он размещен на территории природного заповедника. Свой официальный статус место получило в 2014 году, но существует ряд запретов на действия на территории пляжа: не пялиться на голых людей, не фотографировать их, не вести себя вызывающе и тому подобные указания.

11 Плайя Зиполите, Оахака, Мексика. Впервые эту красивую территорию открыли мексиканские и американские хиппи в 1960-х годах. Нудистский пляж растянулся на 2 км и заканчивается обычным местом для отдыха людей в плавках и купальниках.

12 Неве Мидбар-Бич, Мертвое море, Израиль. Маленький частный курорт размещен в северной части побережья Мертвого моря. Это единственное место на берегу знаменитого соленого озера и, пожалуй, на всей территории Среднего Востока, где официально разрешено купаться и загорать голышом.

13 Прайя Массарандупио, Баия, Бразилия. Нудистский пляж находится в двух часах езды от Сальвадора. Его протяженность около километра, пляж оборудован парковкой. Удивительно красивое место окружено кокосовыми пальмами, песчаными дюнами, а волны позволяют заниматься серфингом.

14 Пляж Гувано, Вернацца, Италия. Потрясающие пейзажи этого нудистского пляжа похожи на те, что можно увидеть в голливудских фильмах. Он очень примитивен в плане удобств и развлечений, но все это с лихвой компенсируется удивительно красивой природой вокруг и чистейшей морской водой.