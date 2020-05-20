Самые красивые закаты и рассветы мира (Фото)

1 Стоунхедж, Англия Ученые до сих пор гадают, как именно использовали древние этот загадочный каменный монумент. Вы же сможете полюбоваться одним из самых примечательных закатов в жизни и без этих сакральных знаний.

2 Масай Мара, Кения Мы выбрали национальный парк Масай Мара, но, честно говоря, практически любой другой парк Кении, наполненный нетронутой дикой природой, подарит закат не хуже.

3 Тадж-Махал, Индия Тадж-Махал прекрасен в любом освещении, но закаты здесь поистине незабываемы.

4 Стамбул, Турция Лучше всего будет встретить закат на одной из лодок, курсирующих по величественному Босфору.

5 Бора-Бора, Таити Острова Бора-Бора наполнены первобытной магией красоты, лучше всего открывающейся на закате.

6 Санта-Моника, Калифорния Идеальным способом встретить закат в Санта-Монике будет местное колесо обозрения, с вершины которого открывается невероятный вид.

7 Улуру, Австралия Горный массив меняет свой цвет в зависимости от высоты солнца. Мы рекомендуем вам потратить не только вечер, но и весь день, наблюдая за этими магическими превращениями.

8 Рио-де-Жанейро, Бразилия Попробуйте подняться на канатной дороге еще до начала заката — так вы застанете его пик в самой верхней точке подъема.