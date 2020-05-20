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Самые красивые закаты и рассветы мира (Фото)

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Самые красивые закаты и рассветы мира (Фото)
01:38 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Закат — одно из самых прекрасных и самых романтичных чудес природы.

  • 1

    Стоунхедж, Англия

    Ученые до сих пор гадают, как именно использовали древние этот загадочный каменный монумент. Вы же сможете полюбоваться одним из самых примечательных закатов в жизни и без этих сакральных знаний.

  • 2

    Масай Мара, Кения

    Мы выбрали национальный парк Масай Мара, но, честно говоря, практически любой другой парк Кении, наполненный нетронутой дикой природой, подарит закат не хуже.

  • 3

    Тадж-Махал, Индия

    Тадж-Махал прекрасен в любом освещении, но закаты здесь поистине незабываемы.

  • 4

    Стамбул, Турция

    Лучше всего будет встретить закат на одной из лодок, курсирующих по величественному Босфору.

  • 5

    Бора-Бора, Таити

    Острова Бора-Бора наполнены первобытной магией красоты, лучше всего открывающейся на закате.

  • 6

    Санта-Моника, Калифорния

    Идеальным способом встретить закат в Санта-Монике будет местное колесо обозрения, с вершины которого открывается невероятный вид.

  • 7

    Улуру, Австралия

    Горный массив меняет свой цвет в зависимости от высоты солнца. Мы рекомендуем вам потратить не только вечер, но и весь день, наблюдая за этими магическими превращениями.

  • 8

    Рио-де-Жанейро, Бразилия

    Попробуйте подняться на канатной дороге еще до начала заката — так вы застанете его пик в самой верхней точке подъема.

  • 9

    Будапешт, Венгрия

    Величественная архитектура венгерской столицы только выигрывает в красках заходящего солнца.

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Путешествия, мир, Пейзаж, Красивые фото, Закаты, Красивые закаты.
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