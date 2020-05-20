Самые красивые закаты и рассветы мира (Фото)

Стоунхедж, Англия
Ученые до сих пор гадают, как именно использовали древние этот загадочный каменный монумент. Вы же сможете полюбоваться одним из самых примечательных закатов в жизни и без этих сакральных знаний.
Масай Мара, Кения
Мы выбрали национальный парк Масай Мара, но, честно говоря, практически любой другой парк Кении, наполненный нетронутой дикой природой, подарит закат не хуже.
Тадж-Махал, Индия
Тадж-Махал прекрасен в любом освещении, но закаты здесь поистине незабываемы.
Стамбул, Турция
Лучше всего будет встретить закат на одной из лодок, курсирующих по величественному Босфору.
Бора-Бора, Таити
Острова Бора-Бора наполнены первобытной магией красоты, лучше всего открывающейся на закате.
Санта-Моника, Калифорния
Идеальным способом встретить закат в Санта-Монике будет местное колесо обозрения, с вершины которого открывается невероятный вид.
Улуру, Австралия
Горный массив меняет свой цвет в зависимости от высоты солнца. Мы рекомендуем вам потратить не только вечер, но и весь день, наблюдая за этими магическими превращениями.
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Попробуйте подняться на канатной дороге еще до начала заката — так вы застанете его пик в самой верхней точке подъема.
Будапешт, Венгрия
Величественная архитектура венгерской столицы только выигрывает в красках заходящего солнца.