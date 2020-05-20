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Популярные достопримечательности Анадыря (Фото)

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Популярные достопримечательности Анадыря (Фото)
09:36 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pinterest.com

Новости путешествия:Анадырь – самый северо-восточный город России. Миллионы туристов со всего мира мечтают попасть сюда, чтобы увидеть то место, куда удается добраться не многим.

  • 1

    Основная информация о городе

    В первую очередь стоит обратить внимание на значение слова "Анадырь". В исторических летописях встречается наименование "Онандырь", что в переводится как "чукотская река". Интересно то, что местное население называет населенный пункт совсем по-другому и это переводится как "зев", "вход", а также "отверстие".

    Анадырь лежит вблизи правого берега одноименной реки, которая впадает в Анадырский залив Берингова моря. Именно здесь находится зона вечной мерзлоты.

    Стоит отметить, что описываемый город является самым малонаселенным регионом страны. Здесь живет всего лишь пятнадцать тысяч человек. Многие мечтают оценить жизнь в этом месте. Но чтобы прочувствовать ее по-настоящему, необходимо путешествовать по тундре или же несколько дней пожить в близлежащих поселках. Особенно стоит обратить внимание на Угольные Копи (это совсем другая сторона лимана). После чего Анадырь будет казаться лучшим местом на планете.

  • 2

    Главные события в истории города

    Город появился в августе 1889 года по указу правительства Российской империи. Этим занимался русский военный врач и по совместительству полярный исследователь - Леонид Францевич Гриневецкий. С этого момента собственно и началось развитие населенного пункта. Безусловно, оно происходило достаточно медленно. В основном делался упор на казенные и частные торговые склады.

    Позже здесь была построена длинноволновая радиостанция, которая являлась мощнейший в XX столетии во всей стране. Большим толчком в развитии города было строительство на другом берегу крупного морского порта в пятидесятые годы двадцатого столетия. А позже была возведена плотина, и к 1963 году в Анадырь провели водопровод.

    После распада Советского Союза жизнь в городе немного изменилась. Так, в 2004 году муниципальное образование было наделено статусом городского округа и в его состав вошло сельское поселение Тавайваам. Интересен также тот факт, что город не имеет административно-территориального подразделения на районы, а большинство зданий здесь построены на сваях. В основном это очень ярко разукрашенные пятиэтажные блочные "хрущевки".

  • 3

    Достопримечательности города

    Поскольку город достаточно маленький, в нем не так много достопримечательностей, но они все очень необычные. Стоит начать с самых знаменитых городских памятников. Узнав о них, вы однозначно захотите хотя бы раз побывать в городе.

    В статье указаны достопримечательности Анадыря с названиями.

  • 4

    Свято-Троицкий Кафедральный собор

    Соборов таких размеров, находящихся в условиях вечной мерзлоты, в мире практически нет. Сюда одновременно на службу могут попасть больше тысячи человек. Стоит отметить, что по большей части собор впечатляет своей необычной архитектурой. Для строительства этой достопримечательности Анадыря в город из Омской области завозили сосну, а также калиброванную лиственницу. Эти материалы выдерживают воздействие сырости, а также низкие показатели температуры.

    Кроме того, все пределы в этом соборе соединены одной крышей, а именно это является огромной редкостью в культовых сооружениях в России. Здесь располагаются также и специальные холодильные установки, благодаря которым в летнее время грунт не оттаивает.

    Этот величественный собор был построен за очень короткий промежуток времени. С момента решения о строительстве прошло всего лишь три года, когда храм уже был готов. Деньги на строительство пожертвовал Роман Абрамович, а также некоторые жители округа.

  • 5

    Памятник святителю Николаю Чудотворцу

    Как известно, в этом городе о многих памятниках можно сказать "самый", и памятник святителю Николаю Чудотворцу не является исключением. Данная достопримечательность Анадыря , фото которой можно увидеть в статье, считается самым большим монументом в мире, построенным в честь этого святого. Автором является Сергей Исаков.

    Фигура выглядит очень величественно. Она возвышается на постаменте, и общая высота памятника составляет четыре метра. Как известно, первые лучи солнца на восточных рубежах падают именно на этот монумент.

    Потрясает и тот факт, что, когда фигуру перевозили через Анадырский залив, шторм который был в это время моментально утих. Верующие люди посчитали, что данное явление является неким благословением свыше.

    Сейчас данная достопримечательность Анадыря, описание которой вы читаете, располагается по адресу: улица Ленина, 17.

  • 6

    Озеро Эльгыгытгын

    Знаменитое озеро, имеющее труднопроизносимое название. С чукотского языка наименование переводится как "белое озеро". Водоем находится не в самом городе, а в 390 км от него, поэтому он считается достопримечательностью Анадырского района.

    По мнению ученых, данный водоем появился больше трех миллионов лет назад на месте потухшего вулкана. Стоит отметить, что здесь ни разу не было оледенения и до сих пор тут встречаются реликтовые рыбы, то есть те, которых в других местах увидеть невозможно.

    Осмотреть этот чудеснейший водоем можно лишь только с вертолета, потому что рядом здесь нет поселений, а также каких-либо дорог, ведущих к озеру.

  • 7

    Музей "Наследие Чукотки"

    Данный музей возник на этом месте еще в первой половине двадцатого столетия и являлся обычным краеведческим бюро. Первая коллекция здесь насчитывала только около семисот экспонатов. Но за долгие годы работы музей пополнялся различными интересными реликвиями. Среди них предметы быта, образцы местной национальной одежды, а также фотографии и орудия труда.

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Путешествия, мир, Достопримечательности, Анадырь, MISTA, Красивые города.
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