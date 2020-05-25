Места, где осуществляются мечты: куда люди едут загадывать желания

1 Гринвичский нулевой меридиан (Лондон, Англия) Нулевой меридиан необычайно важен, так как считается началом отсчета географической долготы. Конечно, этому месту приписывают самые разнообразные мистические свойства. Согласно одной из легенд, Гринвичский меридиан помогает людям начать жизнь с нуля, если они встанут на его отметку. И, разумеется, меридиан – одно из популярных мест для загадывания желаний! Чтобы мечта исполнилась, надо встать так, чтобы одна нога находилась в западной части меридиана, а другая – в восточной.

2 Фонтан Треви (Рим, Италия) Традиция бросать монетки в крупнейший фонтан столицы Италии возникла еще в незапамятные времена, но колоссальную популярность обрела лишь в середине прошлого века, благодаря выходу в 1954 году киноленты «Три монеты в фонтане». Считается, что человек вновь вернется в Рим, если брошенная через плечо монетка попадет в фонтан. И хотя не всем удается вернуться в вечный город, оставленные монетки многим приносят пользу. Дело в том, что специальные работники ежедневно вынимают деньги из фонтана, передавая их на благотворительные нужды, направленные на помощь обездоленным. Посетив Рим, обязательно бросьте монетку, ведь она станет лептой, делающей мир лучше и добрее!

3 Камень Красноречия (графство Корк, Ирландия) Поразительно, но самый обычный валун может превратиться в популярную среди туристов достопримечательность. Предприимчивые ирландцы проводят экскурсии к Камню Красноречия, что в стене замка Бларни. К этому месту стекаются те, кто мечтает поражать окружающих своим высоким слогом. Язык станет подвешанным, если свеситься перед камнем вниз головой, поцеловав его поверхность. Ежедневно десятки людей лобызают камешек, в надежде стать великими ораторами, политиками, писателями и т.д. Один мой приятель тоже поцеловал артефакт (даже лизнул для надежности). Красноречия ему и впрямь не занимать, вот только девушки теперь наотрез отказываются с ним целоваться. Оно и понятно, ведь Камень Красноречия считается одним из самых грязных и заразных артефактов. И все же многие готовы рискнуть здоровьем ради исполнения мечты! А вы бы поцеловали такой камешек?

4 Стена Плача (Иерусалим, Израиль) Пожалуй, Стена Плача (Ха-Котель ха-Маарви) – это одно из самых популярных мест для загадывания желаний. Иерусалим почитается святыней в трех самых популярных религиях мира, поэтому сюда приезжают паломники из разных уголков планеты. Предание гласит, что Всевышний исполнит вашу мольбу, если спрятать среди камней Стены Плача листок с пожеланием. Однако есть определенные правила, согласно которым не все желания будут услышаны. Например, если попросить у Бога, чтобы обиженный человек простил вас, то ничего не выйдет. Считается, что молить о прощении следует лично у того, чьи чувства были ранены.

5 Памятник скарабею (Луксор, Египет) Жуки-скарабеи входили в число священных животных в верованиях древних египтян. Удивительно, но неприметный жук и его навозный шарик стали воплощением самого светила. Мол, жук толкает шар, будто солнце по небу. Местные придумали целый ритуал для исполнений желаний, для осуществления которых надо обойти статую против часовой стрелки несколько раз кряду. Чтобы зачать ребенка, супругам надо обойти скарабея 9 раз, чтобы выйти замуж, девушкам следует сделать три обхода, ну а 7 кругов вокруг памятника исполнят вообще любую мечту. При этом надо концентрироваться на желании, пока наворачиваете круги, иначе оно не исполнится.

6 Памятник Чижику-Пыжику (Санкт-Петербург, Россия) Крохотная статуэтка (всего 11 см высотой) милой птахи появилась в 1994 году и мгновенно стала одной из визитных карточек Фонтанки. Петербуржцы уверяют гостей города, что Чижик-Пыжик исполнит заветное желание, если бросить с моста монетку так, чтобы она осталась лежать на постаменте. Поскольку скульптура довольно маленькая, надо обладать невиданной меткостью. Памятник связан с известным шуточным стишком о Чижике, пившем водку на Фонтанке. Строки стихотворения дали повод для появления еще одной традиции. Если жених хочет, чтобы его семейная жизнь была счастливой, ему следует опустить на веревочке рюмашку водки и слегка стукнуть ею о клюв птички (как бы чокаясь). Если рюмка не разобьется – брак будет крепким, долгим и счастливым.

7 Стена у дома Богородицы (Эфес, Турция) Популярное место паломничество являет собой крохотную лачугу, возведенную в VII веке нашей эры. Туристов ни капли не смущает то, что дом матери Христа возник спустя семь веков после смерти Марии, да и многие из них не интересуются датой постройки, довольствуясь красивой легендой. Подле дома есть Стена Желаний, на которой установлены решетки для особых ленточек. Считается, что заветная мечта сбудется, если завязать лоскуток материи на Стене Желаний. Эстетический вид, конечно, портится, но количество узелков просто поражает, показывая, как важно для людей беречь в сердце веру в лучшее.

8 Мост Мари (Париж, Франция) Париж – мировая столица любви, куда стекаются толпы голубков, жаждущих романтики. Если вы хотите, чтобы ваши чувства длились вечно, отправляйтесь на лодочную прогулку по Сене, чтобы поцеловать любимого человека под арками старинного Понт-Мари (моста Мари).

9 Карлов мост (Прага, Чехия) Карлов мост – настоящий архитектурный шедевр, возведенный в эпоху Средневековья. С гигантского моста (протяженностью в 520 метров) открывается изумительный вид на Прагу. На мосту десятки фигурок религиозного характера с ликами святых. Чтобы загадать желание, надо найти фигуру святого Иоанна Непомуцкого (которого по легенде сбросили с этого моста в реку). Под фигуркой находится позолоченный крест. Кладем одну руку на крест, а второй касаемся святого и загадываем желание.

10 Денежный дуб (остров Мари, Шотландия) Пока одни мечтают о любви, здоровье и детях, другие грезят о богатстве. Если блеск злата не дает покоя, следует отправиться в Шотландию, чтобы загадать желание у Денежного Дуба. Для этого надо просунуть монетку в трещинку в коре так, чтобы она не выпала. Несчастное дерево давно утратило свою природную красоту, превратившись в сухие бревна, ощетинившиеся ребрами монет. Даже как-то символично: жажда наживы губит все живое.

11 Семь Источников (остров Родос, Греция) Водоем, получивший название Семь Источников, находится в окрестностях города Родоса (что на одноименном острове), неподалеку от Колимбии. Рядом с этим удивительным чудом природы расположен узкий, но длинный туннель. Если человек горит желанием искупить все свои проступки и очиститься от злых дел, он должен пройти по туннелю босиком и его мечта осуществится.