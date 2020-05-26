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Самые мрачные города планеты, где практически нет солнца (Фото)

Смотрите фото (11)
Самые мрачные города планеты, где практически нет солнца (Фото)
11:38 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:На Земле есть вполне оживленные города, куда Солнце заглядывает лишь изредка.

  • 1

    Мурманск, Россия

    Солнечных часов за год: 1715

    Мурманск считается крупнейшим городом в мире, расположенный за Полярным кругом. Тем не менее, погода здесь вовсе не так ужасна, как может показаться. Зимой температура вполне может прогреться до -10 градусов Цельсия — вполне комфортный уровень. А вот ночь, длящаяся несколько месяцев в году, может стать настоящей проблемой для неподготовленной психики. В этот период солнце не появляется вовсе, наполняя даже дневные часы постоянным сумраком.

  • 2

    Кируна, Швеция

    Солнечных часов за год: 1680

    Название города можно перевести как «белая птица» — она же изображена на местном гербе. Речь здесь идет об алхимии: местные жители всегда занимались горнодобывающей промышленностью, что в средние века было неразрывно связано с алхимическими мастерскими. Кируна находится в полутораста километрах севернее полярного круга. Солнце появляется только на короткий промежуток с 30 мая по 15 июля, все остальное время жители города вынуждены мириться с постоянными сумерками, переходящими зимой в полярную ночь.

  • 3

    Южно-Курильск, Россия

    Солнечных часов за год: 1662

    Местное население почти поголовно занято на добыче и переработке морских ресурсов. Конец 90-х прошел здесь в постоянном ожидании перемен: разговоры о передаче Курильских островов Японии велись, в ту пору, очень громкие. Но мы, как известно, своей земли врагу не отдадим ни пяди —Южно-Курильск, со всеми его туманами, холодами и вечной ночью японцам не достанется ни за что.

  • 4

    Джуно, США

    Солнечных часов за год: 1540

    Джуно считается самой большой столицей штата во всей Америке. Формально, территория города занимает целых 8 430 квадратных километров. На самом же деле, 99% площади представляет собой дикие, поросшие лесами горы, без каких-любо признаков цивилизации. Картину дополняет практически полное отсутствие солнечного света, способное довести до депрессии и пещерного тролля.

  • 5

    Кельн, Германия

    Солнечных часов за год: 1504

    Второе, полуофициальное наименование Кельна —Метрополия на Рейне, что отображает действительно высокий статус города, крупнейшего и старейшего культурного центра всей страны. Кроме дефицита солнца, Кельн упрекнуть просто не в чем.

  • 6

    Бирмингем, Великобритания

    Солнечных часов за год: 1364

    Два миллиона человек проживают в Бирмингеме, втором по величине английском городе. Местный климат тут средний по стране — мягкий и влажный, резких переходов практически не бывает. Как не бывает здесь и яркого солнечного света, к чему местные жители уже давно привыкли.

  • 7

    Принс-Руперт, Британская Колумбия

    Солнечных часов за год: 1230

    Вся северная часть Тихого океана славится своей неприветливой, дождливой и мрачной погодой, с приправой из постоянных туманов. Портовый городок Принс-Руперт выглядит настоящим пришельцем из темных фантазий Лавкрафта — почему люди все еще цепляются за это местечко, где вот-вот появится из воды Ктулху, совершенно непонятно.

  • 8

    Никольское, Россия

    Солнечных часов за год: 992

    Никольское остается единственным населенным пунктом во всем, довольно не маленьком Алеутском районе. Только здесь можно встретить самых настоящих алеутов: кроме них, в местных условиях выжить не способен почти никто. Солнечный день здесь — редкое и удивительное явление.

  • 9

    Торсхавн, Дания

    Солнечных часов за год: 884

    Столица автономных Фарерских островов находится на восточном побережье острова Стреймой. Торсхавн официально считается самым облачным населенным пунктом в мире: солнечные батареи придут сюда еще не скоро. Тем не менее, местные жители вполне своим городом довольны — уровень жизни Торсхавна весьма значительный.

  • 10

    Ян-Майен, Норвегия

    Солнечных часов за год: 823

    И звание самого мрачного города планеты торжественно уходит норвежскому Ян-Майен. Строго говоря, до нормального города это местечко не дотягивает — все население составляет обслуживающий персонал нескольких крупных государственных станций.

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