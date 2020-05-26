Самые мрачные города планеты, где практически нет солнца (Фото)

1 Мурманск, Россия Солнечных часов за год: 1715 Мурманск считается крупнейшим городом в мире, расположенный за Полярным кругом. Тем не менее, погода здесь вовсе не так ужасна, как может показаться. Зимой температура вполне может прогреться до -10 градусов Цельсия — вполне комфортный уровень. А вот ночь, длящаяся несколько месяцев в году, может стать настоящей проблемой для неподготовленной психики. В этот период солнце не появляется вовсе, наполняя даже дневные часы постоянным сумраком.

2 Кируна, Швеция Солнечных часов за год: 1680 Название города можно перевести как «белая птица» — она же изображена на местном гербе. Речь здесь идет об алхимии: местные жители всегда занимались горнодобывающей промышленностью, что в средние века было неразрывно связано с алхимическими мастерскими. Кируна находится в полутораста километрах севернее полярного круга. Солнце появляется только на короткий промежуток с 30 мая по 15 июля, все остальное время жители города вынуждены мириться с постоянными сумерками, переходящими зимой в полярную ночь.

3 Южно-Курильск, Россия Солнечных часов за год: 1662 Местное население почти поголовно занято на добыче и переработке морских ресурсов. Конец 90-х прошел здесь в постоянном ожидании перемен: разговоры о передаче Курильских островов Японии велись, в ту пору, очень громкие. Но мы, как известно, своей земли врагу не отдадим ни пяди —Южно-Курильск, со всеми его туманами, холодами и вечной ночью японцам не достанется ни за что.

4 Джуно, США Солнечных часов за год: 1540 Джуно считается самой большой столицей штата во всей Америке. Формально, территория города занимает целых 8 430 квадратных километров. На самом же деле, 99% площади представляет собой дикие, поросшие лесами горы, без каких-любо признаков цивилизации. Картину дополняет практически полное отсутствие солнечного света, способное довести до депрессии и пещерного тролля.

5 Кельн, Германия Солнечных часов за год: 1504 Второе, полуофициальное наименование Кельна —Метрополия на Рейне, что отображает действительно высокий статус города, крупнейшего и старейшего культурного центра всей страны. Кроме дефицита солнца, Кельн упрекнуть просто не в чем.

6 Бирмингем, Великобритания Солнечных часов за год: 1364 Два миллиона человек проживают в Бирмингеме, втором по величине английском городе. Местный климат тут средний по стране — мягкий и влажный, резких переходов практически не бывает. Как не бывает здесь и яркого солнечного света, к чему местные жители уже давно привыкли.

7 Принс-Руперт, Британская Колумбия Солнечных часов за год: 1230 Вся северная часть Тихого океана славится своей неприветливой, дождливой и мрачной погодой, с приправой из постоянных туманов. Портовый городок Принс-Руперт выглядит настоящим пришельцем из темных фантазий Лавкрафта — почему люди все еще цепляются за это местечко, где вот-вот появится из воды Ктулху, совершенно непонятно.

8 Никольское, Россия Солнечных часов за год: 992 Никольское остается единственным населенным пунктом во всем, довольно не маленьком Алеутском районе. Только здесь можно встретить самых настоящих алеутов: кроме них, в местных условиях выжить не способен почти никто. Солнечный день здесь — редкое и удивительное явление.

9 Торсхавн, Дания Солнечных часов за год: 884 Столица автономных Фарерских островов находится на восточном побережье острова Стреймой. Торсхавн официально считается самым облачным населенным пунктом в мире: солнечные батареи придут сюда еще не скоро. Тем не менее, местные жители вполне своим городом довольны — уровень жизни Торсхавна весьма значительный.