ТОП самых недооцененных местечек Греции (Фото)

Кавала
На северном регионе Греции, известном как Македония, вы найдете портовый город Кавала. Этот крупный порт благодаря своему приморскому местоположению доступен на пароме от нескольких близлежащих островов Эгейского моря. В Кавала находится византийская крепость, большая часть которой относится к 15 веку. Крепость и замок Кавала предлагают потрясающие виды. Здесь проводятся концерты и другие культурные мероприятия в течение всего года. Увлекательные здания Османской империи разбросаны по старому городу Кавалы, в то время как в оживленном порту гавани есть множество закусочных, где можно попробовать местную кухню.
Наксос
Наксос является одним из островов в Кикладской группе. Хотя он самый большой по размерам, Санторини и Миконос значительно превосходят Наксос по популярности. Остров, однако, имеет множество возможностей для посетителей. Большая часть Наксоса является сельскохозяйственной, но есть здесь также интересные города и исторические достопримечательности, не говоря уже о великолепных пляжах. Прогуляйтесь по старому крепостному городу Кастро, или полюбуйтесь мраморными воротами Портара 6-го века до нашей эры. Пляж Агиос Прокопиос захватывает дух, являясь отличным местом для купания и загара вдали от цивилизации.
Патмос
Патмос — небольшой остров, расположенный в Эгейском море. Он также известен как один из самых религиозных островов в Греции. Говорят, что Святой Иоанн писал свои откровения об апокалипсисе, живя на Патмосе. Сегодня многие достопримечательности острова имеют определенную связь с религиозной историей и легендами. Самой популярной достопримечательностью Патмоса является монастырь святого Иоанна Богослова, который был построен в 11 веке. Вы также можете посетить Пещеру Апокалипсиса, которая построена прямо в склоне горы между двумя главными городами Скала и Хора. В городе Скала вы найдете множество отелей и отличных таверн, которые были построены итальянцами во время управления Додеканесскими островами.
Метони
На южной оконечности Пелопоннеса вы найдете деревню Метони. Этот небольшой городок был одним из семи поселений, предложенных Ахиллесу Агамемноном. Здесь есть множество мест, которые стоит посмотреть и исследовать путешественникам. Не забудьте посетить развалины крепости и замка Кастро, который являет собой прекрасный пример венецианской архитектуры 15 века. Всего в нескольких минутах ходьбы от замка находится отличный пляж для купания, а поблизости открыто множество таверн, где можно побаловать себя вкусной греческой кухней в конце дня.
Хиос
Хиос является одним из Северных Эгейских островов. Он расположен всего в 6 километрах от побережья Турции. Известный своими оливками, инжиром и вином остров также является популярным направлением для гурманов. Монастырь Неа Мони 11 века является непревзойденной достопримечательностью Греции с красиво оформленным интерьером. Его мозаики считаются идеальными образцами македонского искусства эпохи Возрождения. Хиос также является популярным местом для однодневных поездок в Турцию, которые можно легко организовать посредством паромного сообщения. Можно также посетить город Места для покупки сувениров и ужина в фантастических ресторанах.
Полуостров Пелион
Полуостров Пелион в центральной Греции простирается между Эгейским морем и Пагасским заливом. Это место невероятной красоты, которое часто пропускают путешественники. Самом залив может похвастаться теплой водой, идеально подходящей для купания, в то время как горнолыжный курорт на горе Пелион предлагает бесконечные зимние приключения. По утрам вы можете отправиться на прогулку по горным тропам и выпить коктейль на пляже, любуясь великолепным закатом. Помимо курортных городов, на Пелионе есть также небольшие горные деревни, такие как Макриница и Портария. Здесь вы почувствуете, будто совершили путешествие во времени и посетили подлинно аутентичную версию Греции. Здесь вас ждет наиболее плотное сосредоточение традиционных деревень Греции, с серыми каменными крышами, элегантными домами и мощеными дорожками.
Сими
Сими — небольшой остров, который является частью группы Додеканес в Эгейском море. В прошлые века Сими был центром торговли морскими губками, но в местных сувенирных магазинах вы все еще можете купить множество сувениров с губками. Сегодняшний Сими — прекрасное место для путешествий у ценителей истории, не желающих расставаться с современными удобствами. Обязательно посетите гавань, которая по-прежнему является сердцем острова. Вы также можете взять такси до монастыря Панормита, расположенного на юге Сими. Среди самых популярных развлечений на Сими стоит отметить прибрежные прогулки, а также множество пешеходных маршрутов по всему острову.
Кастория
Одним из самых недооцененных мест в Греции является город Кастория. Он расположен на мысе, простирающемся над красивым озером Орестиада, и окружен великолепными известняковыми горами. Здесь гостей ждет изумительная кухня, впечатляющая ночная жизнь и множество исторических византийских церквей. Несмотря на все это, Касторию редко посещают международные путешественники. Во время путешествия обязательно спуститесь в подземелье к замечательной Пещере Дракона, или узнайте историю и культуру города в Византийском музее Кастории. Не уходите, пока не пообедаете в открытом кафе с видом на озеро и не продегустируете ципуро, местную версию узо.
Фолегандрос
Фолегандрос является одним из небольших островов в цепи Киклад. Пейзаж на острове разнообразен и включает в себя высокие скалы с большой пещерой. Столица острова построена на краю утеса высотой 200 метров. Самая большая причина посетить Фолегандрос — насладиться лучшими пляжами Греции, многие из которых будут абсолютно уединенными. Вы можете совершить прогулку по пляжу Катерго и погрузиться в кристально чистые воды пляжа Галифос. Пляж Ангали является самым популярным на острове, но здесь может быть многолюдно в летние месяцы. В нескольких шагах от пляжа находится множество таверн, где вы сможете насладиться удивительными морепродуктами и местным вином с видом на море.
Кефалония
Ионические острова являются одними из самых популярных среди 6000 островов Греции. Кефалония принадлежит к этой группе, но она не так хорошо известна, как другие Ионические острова вроде Корфу. Кефалония очень красива и обладает захватывающими дух пейзажами, но намного менее развита и менее переполнена. Здесь вы можете отправиться в блестящие пещеры Дрогарати, или присоединиться к лодочному туру и полюбоваться четырьмя полуостровами со стороны моря. Известный пляж Миртос на западном побережье острова неоднократно избирался одним из лучших пляжей Греции. Сами-Бич также популярен, и легко понять почему. Белый галечный пляж с яркая голубой водой окружают пышные зеленые горы, делая его поистине впечатляющим местом.