ТОП самых недооцененных местечек Греции (Фото)

1 Кавала На северном регионе Греции, известном как Македония, вы найдете портовый город Кавала. Этот крупный порт благодаря своему приморскому местоположению доступен на пароме от нескольких близлежащих островов Эгейского моря. В Кавала находится византийская крепость, большая часть которой относится к 15 веку. Крепость и замок Кавала предлагают потрясающие виды. Здесь проводятся концерты и другие культурные мероприятия в течение всего года. Увлекательные здания Османской империи разбросаны по старому городу Кавалы, в то время как в оживленном порту гавани есть множество закусочных, где можно попробовать местную кухню.

2 Наксос Наксос является одним из островов в Кикладской группе. Хотя он самый большой по размерам, Санторини и Миконос значительно превосходят Наксос по популярности. Остров, однако, имеет множество возможностей для посетителей. Большая часть Наксоса является сельскохозяйственной, но есть здесь также интересные города и исторические достопримечательности, не говоря уже о великолепных пляжах. Прогуляйтесь по старому крепостному городу Кастро, или полюбуйтесь мраморными воротами Портара 6-го века до нашей эры. Пляж Агиос Прокопиос захватывает дух, являясь отличным местом для купания и загара вдали от цивилизации.

3 Патмос Патмос — небольшой остров, расположенный в Эгейском море. Он также известен как один из самых религиозных островов в Греции. Говорят, что Святой Иоанн писал свои откровения об апокалипсисе, живя на Патмосе. Сегодня многие достопримечательности острова имеют определенную связь с религиозной историей и легендами. Самой популярной достопримечательностью Патмоса является монастырь святого Иоанна Богослова, который был построен в 11 веке. Вы также можете посетить Пещеру Апокалипсиса, которая построена прямо в склоне горы между двумя главными городами Скала и Хора. В городе Скала вы найдете множество отелей и отличных таверн, которые были построены итальянцами во время управления Додеканесскими островами.

4 Метони На южной оконечности Пелопоннеса вы найдете деревню Метони. Этот небольшой городок был одним из семи поселений, предложенных Ахиллесу Агамемноном. Здесь есть множество мест, которые стоит посмотреть и исследовать путешественникам. Не забудьте посетить развалины крепости и замка Кастро, который являет собой прекрасный пример венецианской архитектуры 15 века. Всего в нескольких минутах ходьбы от замка находится отличный пляж для купания, а поблизости открыто множество таверн, где можно побаловать себя вкусной греческой кухней в конце дня.

5 Хиос Хиос является одним из Северных Эгейских островов. Он расположен всего в 6 километрах от побережья Турции. Известный своими оливками, инжиром и вином остров также является популярным направлением для гурманов. Монастырь Неа Мони 11 века является непревзойденной достопримечательностью Греции с красиво оформленным интерьером. Его мозаики считаются идеальными образцами македонского искусства эпохи Возрождения. Хиос также является популярным местом для однодневных поездок в Турцию, которые можно легко организовать посредством паромного сообщения. Можно также посетить город Места для покупки сувениров и ужина в фантастических ресторанах.

6 Полуостров Пелион Полуостров Пелион в центральной Греции простирается между Эгейским морем и Пагасским заливом. Это место невероятной красоты, которое часто пропускают путешественники. Самом залив может похвастаться теплой водой, идеально подходящей для купания, в то время как горнолыжный курорт на горе Пелион предлагает бесконечные зимние приключения. По утрам вы можете отправиться на прогулку по горным тропам и выпить коктейль на пляже, любуясь великолепным закатом. Помимо курортных городов, на Пелионе есть также небольшие горные деревни, такие как Макриница и Портария. Здесь вы почувствуете, будто совершили путешествие во времени и посетили подлинно аутентичную версию Греции. Здесь вас ждет наиболее плотное сосредоточение традиционных деревень Греции, с серыми каменными крышами, элегантными домами и мощеными дорожками.

7 Сими Сими — небольшой остров, который является частью группы Додеканес в Эгейском море. В прошлые века Сими был центром торговли морскими губками, но в местных сувенирных магазинах вы все еще можете купить множество сувениров с губками. Сегодняшний Сими — прекрасное место для путешествий у ценителей истории, не желающих расставаться с современными удобствами. Обязательно посетите гавань, которая по-прежнему является сердцем острова. Вы также можете взять такси до монастыря Панормита, расположенного на юге Сими. Среди самых популярных развлечений на Сими стоит отметить прибрежные прогулки, а также множество пешеходных маршрутов по всему острову.

8 Кастория Одним из самых недооцененных мест в Греции является город Кастория. Он расположен на мысе, простирающемся над красивым озером Орестиада, и окружен великолепными известняковыми горами. Здесь гостей ждет изумительная кухня, впечатляющая ночная жизнь и множество исторических византийских церквей. Несмотря на все это, Касторию редко посещают международные путешественники. Во время путешествия обязательно спуститесь в подземелье к замечательной Пещере Дракона, или узнайте историю и культуру города в Византийском музее Кастории. Не уходите, пока не пообедаете в открытом кафе с видом на озеро и не продегустируете ципуро, местную версию узо.

9 Фолегандрос Фолегандрос является одним из небольших островов в цепи Киклад. Пейзаж на острове разнообразен и включает в себя высокие скалы с большой пещерой. Столица острова построена на краю утеса высотой 200 метров. Самая большая причина посетить Фолегандрос — насладиться лучшими пляжами Греции, многие из которых будут абсолютно уединенными. Вы можете совершить прогулку по пляжу Катерго и погрузиться в кристально чистые воды пляжа Галифос. Пляж Ангали является самым популярным на острове, но здесь может быть многолюдно в летние месяцы. В нескольких шагах от пляжа находится множество таверн, где вы сможете насладиться удивительными морепродуктами и местным вином с видом на море.