Самые красивые храмы мира (Фото)

Прамбанан, Центральная Ява, Индонезия
Прамбанан состоит из трех основных зданий (для Вишну, Брахма и Шивы) и сотни меньших святынь, каждая из которых доносит священные индуистские тексты затейливой резьбой.
Храм Кинкакуджи, Киото, Япония
Киото полнится изумительными примерами японского классического зодчества, однако, нет более примечательного места для туристов, чем это. Воспетый Акутагавой, Золотой Храм будет вечно стоять здесь — так, по крайней мере, уверяют экскурсоводы.
Шри Рангататсвами, Шрирангам, Индия
В мире белых и золотых церквей, Шри Рангататсвами, с его изящной и яркой колористикой, выглядит приятным исключением.
Ват Ронг Хун, Чианг Рай, Таиланд
Самый известный храм Чианг Рай умудряется быть красивым и пугающим одновременно. Чистый, белоснежный, возвышается он среди каменных изображений демонических сущностей.
Храм Неба, Пекин, Китай
Пекинский Храм Неба является одной из самых популярных мировых святынь. Он был построен в 15-м веке: люди же продолжают поклоняться богам здесь и сегодня. Обычным зрелищем являются толпы медитирующих, которым ничуть не мешает постоянный наплыв туристов.