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Самые красивые храмы мира (Фото)

Смотрите фото (6)
Самые красивые храмы мира (Фото)
02:31 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Мы привыкли к тому, что церковь или храм — оплоты религиозного смирения и спокойной, величественной красоты.

  • 1

    Прамбанан, Центральная Ява, Индонезия

    Прамбанан состоит из трех основных зданий (для Вишну, Брахма и Шивы) и сотни меньших святынь, каждая из которых доносит священные индуистские тексты затейливой резьбой.

  • 2

    Храм Кинкакуджи, Киото, Япония

    Киото полнится изумительными примерами японского классического зодчества, однако, нет более примечательного места для туристов, чем это. Воспетый Акутагавой, Золотой Храм будет вечно стоять здесь — так, по крайней мере, уверяют экскурсоводы.

  • 3

    Шри Рангататсвами, Шрирангам, Индия

    В мире белых и золотых церквей, Шри Рангататсвами, с его изящной и яркой колористикой, выглядит приятным исключением.

  • 4

    Ват Ронг Хун, Чианг Рай, Таиланд

    Самый известный храм Чианг Рай умудряется быть красивым и пугающим одновременно. Чистый, белоснежный, возвышается он среди каменных изображений демонических сущностей.

  • 5

    Храм Неба, Пекин, Китай

    Пекинский Храм Неба является одной из самых популярных мировых святынь. Он был построен в 15-м веке: люди же продолжают поклоняться богам здесь и сегодня. Обычным зрелищем являются толпы медитирующих, которым ничуть не мешает постоянный наплыв туристов.

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