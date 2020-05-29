Самые красивые храмы мира (Фото)

1 Прамбанан, Центральная Ява, Индонезия Прамбанан состоит из трех основных зданий (для Вишну, Брахма и Шивы) и сотни меньших святынь, каждая из которых доносит священные индуистские тексты затейливой резьбой.

2 Храм Кинкакуджи, Киото, Япония Киото полнится изумительными примерами японского классического зодчества, однако, нет более примечательного места для туристов, чем это. Воспетый Акутагавой, Золотой Храм будет вечно стоять здесь — так, по крайней мере, уверяют экскурсоводы.

3 Шри Рангататсвами, Шрирангам, Индия В мире белых и золотых церквей, Шри Рангататсвами, с его изящной и яркой колористикой, выглядит приятным исключением.

4 Ват Ронг Хун, Чианг Рай, Таиланд Самый известный храм Чианг Рай умудряется быть красивым и пугающим одновременно. Чистый, белоснежный, возвышается он среди каменных изображений демонических сущностей.