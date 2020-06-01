Самые очаровательные переулки со всего мира (Фото)

Улица в городе Антиб (Antibes), Франция
Антиб это курортный город в департаменте Приморские Альпы (Alpes-Maritimes) на юго-востоке Франции. Он расположен у Средиземного моря, на Лазурном Берегу (Côte d'Azur), между Каннами и Ниццей. Старая часть города Антиб должно быть является одним из наиболее подходящих для отдыха мест вдоль всего побережья Французской Ривьеры. Вдоль удивительной улицы Антиба (изображённой на фото) выстроились магазины искусства и жилые комплексы. Прогулка по ней принесёт море удовольствия.
Улица в городе Херес-де-ла-Фронтера (Jerez), Испания
Экономика Хереса традиционно сосредоточена на винодельческой промышленности, город экспортирует херес по всему миру. Эта удивительная улица находится в городе Херес в провинции Кадис (Cádiz), Андалусия.
Деревья с голыми стволами высажены вплотную к стенам, что позволяет им образовывать балдахин над переулком.
Улица расположена в старой части города. В настоящий момент она является пешеходной дорожкой и частью местного винного завода.
Улица в коммуне Эгисхайм (Eguisheim), Франция
Эгисхайм это коммуна в департаменте Верхний Рейн (Haut-Rhin) в регионе Эльзас (Alsace) на северо-востоке Франции. Деревня является членом «Ассоциации Красивейших Деревень Франции» (Les Plus Beaux Villages de France), а также очень популярным туристическим направлением.
В Эгисхайме приятно прогуливаться по узким улочкам под тёплым освещением, которое изменяется в зависимости от сезона и усиливает красочную палитру домов приютившихся по обеим сторонам улиц.
Улица в коммуне Альберобелло (Alberobello), Италия
Альберобелло это город в провинции Бари (Bari), региона Апулия (Puglia), знаменитый своей коллекцией Трулли (Trulli), традиционных каменных жилищ построенных без раствора, которые можно найти только в долине Итрии (Itria). Хотя по этому региону разбросано много Трулли, в Альберобелло можно посмотреть на самую большую коллекцию оригинальных зданий, многие из которых все ещё обитаемы, и были даже занесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Это лишь одна из многих улиц, которые пользуются популярностью для туристических прогулок по Альберобелло.
Улица на острове Кунда (Cunda Island), Турция
Эта улица с домами, фасады которых украшены художественной росписью, находится на острове Кунда. Это небольшой остров, находящийся в северо-западном Эгейском море (Aegean Sea) у берегов приморского города Айвалыка (Ayvalık), являющегося частью турецкой провинции Балыкесир (Balıkesir).
Улица венецианского канала (Venice Canal), Италия
Венеция является одним из самых важных туристических направлений в мире благодаря своему знаменитому искусству и архитектуре. В среднем около 50 000 туристов, посещают этот город ежедневно. Она считается одним из самых прекрасных городов мира. Эта улица является одной из многих улиц венецианского канала, а также одним из излюбленных мест для прогулок туристов.
Улица в деревни Живерни (Giverny), Франция
Живерни это деревня, расположенная в департаменте Эр (Eure) на севере Франции. Она больше известна как место проживание известного художника Клода Моне (Claude Monet), у которого тут был дом и сад. Узкая улица с фотографии, приведённой выше, является настоящим цветочным парком и поэтому по ней очень приятно ходить.
Ломбард-стрит (Lombard Street) в городе Сан-Франциско, США
Эта улица славится благодаря небольшой своей части, находящейся в верхней части района Рашен-Хилл (Russian Hill), между улицами Хайд (Hyde) и Ливенуорт (Leavenworth). Здесь холм настолько крут (27 °), что проезд по нему является слишком опасным для большинства транспортных средств, поэтому в период с 1922 по 1923 год эта часть Ломбард-стрит была преобразована в серпантинную дорогу с восемью крутыми поворотами.
Извилистая часть улицы, длина которой составляет примерно 400 метров, предназначена для одностороннего движения на восток (вниз по горке) и выложена красным кирпичом. Ограничение скорости в этой части улицы составляет 8 километров в час.
Улица Черри Блоссом (Cherry Blossom Street), город Бонн (Bonn), Германия
Улица Черри Блоссом (Heerstrabe) расположена в немецком городе Бонн. Это мирная улица, вдоль которой высажен ряд красивых вишнёвых деревьев, которые приятно радуют глаз во время своего цветения. Весну можно почувствовать только тогда, когда вишни стоят в полном цвету.
В Бонне на двух улицах высажены вишнёвые деревья, но пешеходы предпочитают ходить по Heerstrabe. Цветение вишнёвых деревьев в среднем продолжается 7 — 10 дней, однако оно в значительной степени зависит от погодных условий.
Улица в городе Орвието (Orvieto), Италия
Орвието это город в провинции Терни (Terni), на юго-западе области Умбрия (Umbria), Италия, расположенный на плоской вершине большого холма из вулканического туфа. Вид города является одним из самых прекрасных в Европе. Город возвышается над почти вертикальными поверхностями скал из туфа, и дополнен оборонительными стенами, построенными из того же камня, под названием туф. Этот красивый город полон очаровательных узких улочек, как та, которая изображена на фотографии выше.
Акорн-Стрит (Acorn Street), Бостон, США
Эта знаменитая улица находится в Бикон-Хилл (Beacon Hill), в историческом районе Бостона. Об Акорн-Стрит часто говорят, как о «самой часто фотографируемой улице в США».
Это узкий переулок, вымощенный булыжником, в котором находились дома кучеров, обслуживавших семьи в Маунт-Верноне и особняки на Чеснат-стрит (Chestnut Street).
Рыбная Аллея (Fiskargränd), город Висбю (Visby), Швеция
Рыбная Аллея это улица в городе Висбю, которая является одной из наиболее часто фотографируемых улиц в Швеции. Область, где находится Рыбная Аллея, ещё с 1600 годов называется «Рыбный Корень». Рыбная Аллея использовалась в качестве названия улицы с 1750-х годов из-за расположенных на ней жилищ рыбаков. Среди других растений, в начале 1940 года здесь были посажены вьющиеся розы.
В декабре 2004 года граждане выдвинули предложение, чтобы Рыбная Аллея была переименована в Аллею. Человек написал: «там нет никакой рыбы, но есть, по крайней мере, тысяча роз». Предложение было отклонено муниципалитетом Готланд (Municipality of Gotland), который не увидел достаточно причин для изменения названия.
Улица в городе Фрихилиана (Frigiliana), Испания
«Белая улица» на фотографии, находится в Фрихилиане — маленьком, андалузском городе. Город состоит из крутых мощёных переулков, проходящих мимо белых домов, пестрящих цветами.
Улица в городе Картахена (Cartagena), Колумбия
Прекрасная улица, изображённая на фотографии выше, расположена в старой части города Картахена. Архитектура является одним из главных атрибутов Картахена, в городе множество замечательных колониальных домов и военных зданий, а также современная туристическая инфраструктура, позволяющая гостям города по достоинству оценить его историческое развитие.
Улица Фермопил (Rue Des Thermopyles), Париж, Франция
Улица Фермопил так названа потому, что она такая же узкая, как перевал, где в 480 году до нашей эры произошло легендарное Фермопильское сражение. Вымощенная булыжниками зелёная улица Фермопил является излюбленным местом кошек, и расположена вдалеке от шумной улицы Реймонд-Лоссеран (Rue Raymond Losserand) в 14-ом административном округе Парижа. Тут живёт большое количество художников и даже есть орган самоорганизации населения.
Прогуливаясь по живописной пешеходной улице, можно найти книги или мебель выставленные жителями для того, чтобы прохожие, нуждающиеся в них, могли забрать их домой. Многие стены покрыты граффити, включая одно произведение известной французской художницы граффити Мисс Тик (Miss Tic).