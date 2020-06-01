Самые очаровательные переулки со всего мира (Фото)

1 Улица в городе Антиб (Antibes), Франция Антиб это курортный город в департаменте Приморские Альпы (Alpes-Maritimes) на юго-востоке Франции. Он расположен у Средиземного моря, на Лазурном Берегу (Côte d'Azur), между Каннами и Ниццей. Старая часть города Антиб должно быть является одним из наиболее подходящих для отдыха мест вдоль всего побережья Французской Ривьеры. Вдоль удивительной улицы Антиба (изображённой на фото) выстроились магазины искусства и жилые комплексы. Прогулка по ней принесёт море удовольствия.

2 Улица в городе Херес-де-ла-Фронтера (Jerez), Испания Экономика Хереса традиционно сосредоточена на винодельческой промышленности, город экспортирует херес по всему миру. Эта удивительная улица находится в городе Херес в провинции Кадис (Cádiz), Андалусия. Деревья с голыми стволами высажены вплотную к стенам, что позволяет им образовывать балдахин над переулком. Улица расположена в старой части города. В настоящий момент она является пешеходной дорожкой и частью местного винного завода.

3 Улица в коммуне Эгисхайм (Eguisheim), Франция Эгисхайм это коммуна в департаменте Верхний Рейн (Haut-Rhin) в регионе Эльзас (Alsace) на северо-востоке Франции. Деревня является членом «Ассоциации Красивейших Деревень Франции» (Les Plus Beaux Villages de France), а также очень популярным туристическим направлением. В Эгисхайме приятно прогуливаться по узким улочкам под тёплым освещением, которое изменяется в зависимости от сезона и усиливает красочную палитру домов приютившихся по обеим сторонам улиц.

4 Улица в коммуне Альберобелло (Alberobello), Италия Альберобелло это город в провинции Бари (Bari), региона Апулия (Puglia), знаменитый своей коллекцией Трулли (Trulli), традиционных каменных жилищ построенных без раствора, которые можно найти только в долине Итрии (Itria). Хотя по этому региону разбросано много Трулли, в Альберобелло можно посмотреть на самую большую коллекцию оригинальных зданий, многие из которых все ещё обитаемы, и были даже занесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Это лишь одна из многих улиц, которые пользуются популярностью для туристических прогулок по Альберобелло.

5 Улица на острове Кунда (Cunda Island), Турция Эта улица с домами, фасады которых украшены художественной росписью, находится на острове Кунда. Это небольшой остров, находящийся в северо-западном Эгейском море (Aegean Sea) у берегов приморского города Айвалыка (Ayvalık), являющегося частью турецкой провинции Балыкесир (Balıkesir).

6 Улица венецианского канала (Venice Canal), Италия Венеция является одним из самых важных туристических направлений в мире благодаря своему знаменитому искусству и архитектуре. В среднем около 50 000 туристов, посещают этот город ежедневно. Она считается одним из самых прекрасных городов мира. Эта улица является одной из многих улиц венецианского канала, а также одним из излюбленных мест для прогулок туристов.

7 Улица в деревни Живерни (Giverny), Франция Живерни это деревня, расположенная в департаменте Эр (Eure) на севере Франции. Она больше известна как место проживание известного художника Клода Моне (Claude Monet), у которого тут был дом и сад. Узкая улица с фотографии, приведённой выше, является настоящим цветочным парком и поэтому по ней очень приятно ходить.

8 Ломбард-стрит (Lombard Street) в городе Сан-Франциско, США Эта улица славится благодаря небольшой своей части, находящейся в верхней части района Рашен-Хилл (Russian Hill), между улицами Хайд (Hyde) и Ливенуорт (Leavenworth). Здесь холм настолько крут (27 °), что проезд по нему является слишком опасным для большинства транспортных средств, поэтому в период с 1922 по 1923 год эта часть Ломбард-стрит была преобразована в серпантинную дорогу с восемью крутыми поворотами. Извилистая часть улицы, длина которой составляет примерно 400 метров, предназначена для одностороннего движения на восток (вниз по горке) и выложена красным кирпичом. Ограничение скорости в этой части улицы составляет 8 километров в час.

9 Улица Черри Блоссом (Cherry Blossom Street), город Бонн (Bonn), Германия Улица Черри Блоссом (Heerstrabe) расположена в немецком городе Бонн. Это мирная улица, вдоль которой высажен ряд красивых вишнёвых деревьев, которые приятно радуют глаз во время своего цветения. Весну можно почувствовать только тогда, когда вишни стоят в полном цвету. В Бонне на двух улицах высажены вишнёвые деревья, но пешеходы предпочитают ходить по Heerstrabe. Цветение вишнёвых деревьев в среднем продолжается 7 — 10 дней, однако оно в значительной степени зависит от погодных условий.

10 Улица в городе Орвието (Orvieto), Италия Орвието это город в провинции Терни (Terni), на юго-западе области Умбрия (Umbria), Италия, расположенный на плоской вершине большого холма из вулканического туфа. Вид города является одним из самых прекрасных в Европе. Город возвышается над почти вертикальными поверхностями скал из туфа, и дополнен оборонительными стенами, построенными из того же камня, под названием туф. Этот красивый город полон очаровательных узких улочек, как та, которая изображена на фотографии выше.

11 Акорн-Стрит (Acorn Street), Бостон, США Эта знаменитая улица находится в Бикон-Хилл (Beacon Hill), в историческом районе Бостона. Об Акорн-Стрит часто говорят, как о «самой часто фотографируемой улице в США». Это узкий переулок, вымощенный булыжником, в котором находились дома кучеров, обслуживавших семьи в Маунт-Верноне и особняки на Чеснат-стрит (Chestnut Street).

12 Рыбная Аллея (Fiskargränd), город Висбю (Visby), Швеция Рыбная Аллея это улица в городе Висбю, которая является одной из наиболее часто фотографируемых улиц в Швеции. Область, где находится Рыбная Аллея, ещё с 1600 годов называется «Рыбный Корень». Рыбная Аллея использовалась в качестве названия улицы с 1750-х годов из-за расположенных на ней жилищ рыбаков. Среди других растений, в начале 1940 года здесь были посажены вьющиеся розы. В декабре 2004 года граждане выдвинули предложение, чтобы Рыбная Аллея была переименована в Аллею. Человек написал: «там нет никакой рыбы, но есть, по крайней мере, тысяча роз». Предложение было отклонено муниципалитетом Готланд (Municipality of Gotland), который не увидел достаточно причин для изменения названия.

13 Улица в городе Фрихилиана (Frigiliana), Испания «Белая улица» на фотографии, находится в Фрихилиане — маленьком, андалузском городе. Город состоит из крутых мощёных переулков, проходящих мимо белых домов, пестрящих цветами.

14 Улица в городе Картахена (Cartagena), Колумбия Прекрасная улица, изображённая на фотографии выше, расположена в старой части города Картахена. Архитектура является одним из главных атрибутов Картахена, в городе множество замечательных колониальных домов и военных зданий, а также современная туристическая инфраструктура, позволяющая гостям города по достоинству оценить его историческое развитие.