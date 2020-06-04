Отпуск не отменяется: страны, в которые уже "пускают" туристов

Новости путешествия:Всё больше стран открывают свои границы для туристов, обещая при этом полное соблюдение всех мер безопасности и большие скидки.

Испания

Как объявили власти страны, испанские границы откроются для въезда иностранных туристов с середины июля. Все, кто хотел бы скоро посетить Испанию (а таких примерно 79 миллионов в год), уже сейчас могут начать планировать своё путешествие и не переживать по поводу безопасности.

Италия

Было очевидно, что страна, настолько зависящая от туризма, даже несмотря на все беды и страдания разрешит туристам посещать страну. Вместе с внутренними границами итальянцы открывают и внешние с 3 июня.

Греция

Греция свои границы для международных туристов откроет с 1 июля. Но постепенно в июне страна начнёт оживать, начнут открываться кафе, торговые центры, гостиницы, кинотеатры, парки развлечений и спортивные учреждения.

Турция

Эта страна ещё с 20 мая решила открыть свои границы, но только для 31 страны. Среди них есть и Украина. Сейчас турецкие власти обсуждают восстановление туризма еще с 70 странами.

Албания

Албания пообещала открыть границы для туристов до конца мая. Премьер-министр страны сообщил, что за последние три недели у них не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Поэтому туристический сезон состоится при соблюдении всех норм безопасности.

Великобритания

Вообще-то, Великобритания не вводила никаких ограничений на въезд иностранцев и не закрывала границы: каждый день в страну въезжает 13 тыс. человек. Но пока что для туризма условий в стране нет, ведь отели, рестораны и достопримечательности откроются только с 4 июля.

Черногория

Международные аэропорты Черногории открылись 20 мая для авиации общего назначения. С 18 мая в стране работают отели, пляжи, торговые центры, рестораны и кафе. 2-10 июня будут открываться границы только для соседних стран. Но напомним, что несколько дней назад Черногория сообщила об окончательном преодолении вирусного кризиса, поэтому туристы всех стран вскоре смогут провести свой отпуск в этой стране.