Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня

Отпуск не отменяется: страны, в которые уже "пускают" туристов

Смотрите фото (8)
Отпуск не отменяется: страны, в которые уже "пускают" туристов
15:43 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Всё больше стран открывают свои границы для туристов, обещая при этом полное соблюдение всех мер безопасности и большие скидки.

Испания

Как объявили власти страны, испанские границы откроются для въезда иностранных туристов с середины июля. Все, кто хотел бы скоро посетить Испанию (а таких примерно 79 миллионов в год), уже сейчас могут начать планировать своё путешествие и не переживать по поводу безопасности.

Италия

Было очевидно, что страна, настолько зависящая от туризма, даже несмотря на все беды и страдания разрешит туристам посещать страну. Вместе с внутренними границами итальянцы открывают и внешние с 3 июня.

Греция

Греция свои границы для международных туристов откроет с 1 июля. Но постепенно в июне страна начнёт оживать, начнут открываться кафе, торговые центры, гостиницы, кинотеатры, парки развлечений и спортивные учреждения.

Турция

Эта страна ещё с 20 мая решила открыть свои границы, но только для 31 страны. Среди них есть и Украина. Сейчас турецкие власти обсуждают восстановление туризма еще с 70 странами.

Албания

Албания пообещала открыть границы для туристов до конца мая. Премьер-министр страны сообщил, что за последние три недели у них не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Поэтому туристический сезон состоится при соблюдении всех норм безопасности.

Великобритания

Вообще-то, Великобритания не вводила никаких ограничений на въезд иностранцев и не закрывала границы: каждый день в страну въезжает 13 тыс. человек. Но пока что для туризма условий в стране нет, ведь отели, рестораны и достопримечательности откроются только с 4 июля.

Черногория

Международные аэропорты Черногории открылись 20 мая для авиации общего назначения. С 18 мая в стране работают отели, пляжи, торговые центры, рестораны и кафе. 2-10 июня будут открываться границы только для соседних стран. Но напомним, что несколько дней назад Черногория сообщила об окончательном преодолении вирусного кризиса, поэтому туристы всех стран вскоре смогут провести свой отпуск в этой стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Туризм, Отдых, Путешествие, Отпуск, Границы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
02 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
03 Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским
04 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
05 Итоги дня 3 июня: Ослабление карантина и COVID-19 в Украине, Большая стройка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Дожди и тепло: какой будет погода 4 июня
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
&quot;Молчать - это неправильно&quot;: Меган Маркл о протестах в США
"Молчать - это неправильно": Меган Маркл о протестах в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь