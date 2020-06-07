ТОП мостов мира, пройти по которым хватит храбрости далеко не каждому (Фото)

1 Мост через реку Сыдухэ — Китай Мост протяженностью 1 300 метров, который соединяет два важнейших промышленных центра Китая. Он имеет высоту в 460 метров, чего уже более чем достаточно для того, дабы напугать большинство людей. Эта же особенность делает его одним из высочайших в мире.

2 Мост Трифт — Швейцария Протяженность этого навесного моста составляет 170 метров. Среди путешественников он приобрел печальную славу самого сильно расшатывающегося моста. И это при том, что в этом месте дуют очень сильные ветра. Есть версия, что построили конструкцию всего за 6 недель.

3 Подвесной мост горловины Каварау — Новая Зеландия Этот мост широко известен в первую очередь среди любителей банджи джампинга. Высота конструкции составляет 43 метра. Под ней гремит бурная горная река. Добавляет острых ощущений и то, что мост получился невероятно узким.

4 Подвесной мост Даедунсан — Южная Корея А вот эта инженерная конструкция известна в первую очередь тем, что расположена над глубочайшей горной пропастью в мире. Находится мост в ущелье в горах Даедунсан. Опасен не только мост, но и дороги ведущие к нему.

5 Подвесной мост Гхаса — Непал Несмотря на то, что мост Гхаса уже старый и ветхий, это не мешает местным жителям интенсивно использовать его буквально каждый день. Ходят по мосту не только люди, но и животные. Да, здесь в самом прямом смысле нужно думать о том, как будешь разминаться с ослом посередине моста!

6 Обезьяньи мосты — Вьетнам Это не какой-то отдельный мост. Подобных конструкций во Вьетнаме огромное множество. Свое название они также получили не просто так, ведь идти нужно всего по одному тоненькому бревнышку.