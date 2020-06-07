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ТОП мостов мира, пройти по которым хватит храбрости далеко не каждому (Фото)

Смотрите фото (8)
ТОП мостов мира, пройти по которым хватит храбрости далеко не каждому (Фото)
10:02 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Мост – это очень полезная инженерная конструкция. Но иногда, глядя на отдельные мосты, трудно поверить, что строились они людьми и для людей.

  • 1

    Мост через реку Сыдухэ — Китай

    Мост протяженностью 1 300 метров, который соединяет два важнейших промышленных центра Китая. Он имеет высоту в 460 метров, чего уже более чем достаточно для того, дабы напугать большинство людей. Эта же особенность делает его одним из высочайших в мире.

  • 2

    Мост Трифт — Швейцария

    Протяженность этого навесного моста составляет 170 метров. Среди путешественников он приобрел печальную славу самого сильно расшатывающегося моста. И это при том, что в этом месте дуют очень сильные ветра. Есть версия, что построили конструкцию всего за 6 недель.

  • 3

    Подвесной мост горловины Каварау — Новая Зеландия

    Этот мост широко известен в первую очередь среди любителей банджи джампинга. Высота конструкции составляет 43 метра. Под ней гремит бурная горная река. Добавляет острых ощущений и то, что мост получился невероятно узким.

  • 4

    Подвесной мост Даедунсан — Южная Корея

    А вот эта инженерная конструкция известна в первую очередь тем, что расположена над глубочайшей горной пропастью в мире. Находится мост в ущелье в горах Даедунсан. Опасен не только мост, но и дороги ведущие к нему.

  • 5

    Подвесной мост Гхаса — Непал

    Несмотря на то, что мост Гхаса уже старый и ветхий, это не мешает местным жителям интенсивно использовать его буквально каждый день. Ходят по мосту не только люди, но и животные. Да, здесь в самом прямом смысле нужно думать о том, как будешь разминаться с ослом посередине моста!

  • 6

    Обезьяньи мосты — Вьетнам

    Это не какой-то отдельный мост. Подобных конструкций во Вьетнаме огромное множество. Свое название они также получили не просто так, ведь идти нужно всего по одному тоненькому бревнышку.

  • 7

    Мисоу Цурибаши — Япония

    А как насчет того, чтобы прогуляться по вот такой конструкции? Японцы это делают, к слову, каждый день.

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