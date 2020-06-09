Хевиз, знаменитые места и достопримечательности (Фото)

1 Озеро Хевиз Водоём относиться к самым большим естественным озёрам на земле. Хевиз питается подводным мощным источником, в котором вода обновляется уже через 28 часов. Расположено среди холмов Задунайского межгорья, оно считается биологически активным термальным озером. Вода поистине чудодейственна, эту способность заметили ещё римляне. Постоянная температура воды +26 ºС, потому отдыхать здесь можно круглогодично. В состав воды входят все необходимые микроэлементы, причём количество их оптимально, что как раз подходит для человеческого организма. На местных курортах эффективно лечат ревматизм и заболевания опорно-двигательного аппарата. Исходящие из дна водоёма пузырьки газа создают эффект микро массажа, что очень полезно для регенерации кожи. Здесь проводят множество косметических и медицинских процедур. Что касается животного подводного мира, то из-за высокой температуры воды жить они смогут. Единственным украшением водной глади выступают индийские розовые кувшинки.

2 Купальня государственного значения на озере Хевиз На озере Хевиз ещё в XVIII веке была построена первая лечебная купальня. Со временем она превратилась в настоящий городок. Теперь это место визитная карточка страны и самая большая гордость. Всё здесь оборудовано для отдыха и лечения. С момента окончания Второй Мировой на озере была выстроена ревматологическая клиника имени Святого Андрея. Совсем недавно её снова модернизировали и реконструировали.

3 Улица Ракоци Улица Ракоци словно переместились из сказочного города. Она настолько живописна, что выглядит по-настоящему игрушечной. Движение автомобилей здесь запрещено, дороги и тротуары вымощены и безупречно чисты, что можно ходить по ним босиком. Улица специально предназначена для пеших прогулок, по обеим сторонам расположены красочные здания, особняки и множество кофеен и ресторанчиков. Место тихое и спокойное, которое обожают местные жители.

4 Протестантско-евангелическая церковь Церковь была возведена как раз после Второй Мировой войны, потому что местные жители не имели собственного католического собора. Здание представляет собой выразительное архитектурное строение с высокими башенками и множеством витражей. Спроектировал церковь Янош Бочкаи, а разрисовывал стёкла Андре Шимон. На данный момент храм вмещает в себя более 1 тысячи прихожан, здесь проводят органные концерты, так как зал обладает великолепной акустикой.

5 Виноградники Хевиза Традиция выращивать виноград в Хевизе зародилась ещё во времена Римской империи. Благодаря термальному источнику, в местечке создаётся благоприятный микроклимат для созревания винограда. Здесь выращивают большое количество сортов, можно попробовать разные вина.

6 Фонтан "Нимфа" Фонтан "Нимфа" является олицетворением города Хевиз. Это молодая красивая девушка, которая олицетворяет здоровье и красоту этого места. Достопримечательность расположена на площади возле самой мэрии. Скульптура была создана известным архитектором Мартоном Ласло в 1999 году. Возле фонтана разбито множество клумб и цветников.

7 Улица "Эржабет Киралине" Данная улица также считается пешеходной и живописной. Она находится неподалёку от санатория и по ней любят гулять отдыхающие. Помимо прогулки здесь можно совершить отличный шоппинг. Множество сувенирных лавок и элитных бутиков расположены по обеим сторонам улицы. Местные жители порадуют особенностями национальной кухни и покажут настоящее гостеприимство.

8 Мэрия Хевиза Местечко Хевиз можно считать очень молодым, статус города ему присвоили только в 1992 году. Однако место имеет древнюю историю, эта земля видела множество исторических событий. Всё благодаря известному на весь мир термальному источнику. Городской муниципалитет (мэрия) был построен в 1999 году и представляет собой элитное, современное здание. Городскую администрацию нельзя назвать изысканной, но оно вместительное. С одной стороны строения размещены звонкие колокольчики, их 18 штук, их нежное звучание услышит каждый. Здесь проводят заседания, конференции, принимают именитых гостей и артистов.

9 Римско-католическая церковь Святого Духа Римско-католическая церковь Святого Духа расположена на пересечении улиц Зрини и Сечени. Она является главной среди церковных сооружений, построена в 1999 году, архитектором выступил Янош Бочкаи. Снаружи здание имеет семь великолепных башенок и покрашено в нежно-голубой цвет, что отличает его среди других строений. Храм декорирован дорогими сортами дерева, элитными витражами и оздоблен керамикой. Но внутренняя часть церкви ни чем не примечательна, разве что имеет великолепную акустику.

10 Скульптура "Деак Ференц" Монумент возведён в честь известного венгерского политического деятеля Деака Ференца. Скульптура расположена на улице Королевы Елизаветы, как раз на окраине небольшого парка. Здесь расположены лавочки и множество сувенирных магазинчиков, где каждый турист найдёт для себя что-то по душе.

11 Питьевой фонтанчик Миниатюрный фонтан, специально созданный для того, чтобы прохожий мог сделать глоток воды в жаркую погоду. Это не простая вода, а из термального источника, потому является лечебной. В ней большое количество серы, её надо пить тёплой и небольшими глоточками. Единственное, что нельзя делать, это пить данную воду без рекомендации врача.

12 Памятник, посвящённый двум революциям Венгрии На улице Лайшоу Кошута расположен монумент, посвящённый двум революциям, события которого затронули и эти места. Он разместился на пешеходной зоне прямо на зелёном газоне. Мемориал представлен в виде монолитного камня, расколотого пополам. На одной части изображён драгун на коне с длинным копьём и стоит дата 1848 год. На второй части – изображение баррикады, с поднятым над ней знаменем с датой 1956 год.

13 Бюст Ласло Мартона Бюст Ласло Мартону возвышается неподалёку площади Деака. Увековеченный скульптор создал много произведений, выставленных на улицах Хевиза. Самым известным изваянием творца является скульптура "Маленькая принцесса", выставленная в Будапеште на набережной возле Дуная. Бюст выполнен без особых украшений и добавок, всё строго и с минимализмом, присутствуют лишь несколько надписей.

14 Памятник римским поселениям В северной части Хевиза, на улице Аттила расположен монумент, посвящённый римским поселениям. В древние времена здесь была одна только усадьба, где жили римляне. Памятник выполнен в качестве двери, створка которой немного приоткрыта. В дверном проёме сидит собака, охраняющая жилище.

15 Памятник Лайшоу Кошуту Лайшоу Кошут – известная личность Венгрии, он был революционером, журналистом, премьер-министром и даже президентов Венгрии в революционный период 1848-49 гг. Монумент был открыт в 1996 году, полностью выполнен из бронзы, находится посреди зелёного газона на белом постаменте.

16 Фонтан "Хозяйка Хевиза" Фонтан "Хозяйка Хевиза" расположен у центрального входа в зону купания на озере Хевиз. В центре каменной чаши сидит полуобнажённая бронзовая женщина и держит герб Хевиза. Именно так увидел скульптор владелицу местечка.

17 Древнеримский парк Археологический парк древнеримского значения представляет собой остатки древних сооружений, построенных римлянами в I-V столетиях. Он расположен в конце улицы Аттилы, посетители увидят площадку, на которой находятся развалины древнеримского поселения.

18 Церковь Сердца Христова Храм построен возле старой колокольни (1905 года) и спроектирован Яношом Бочкаи. Церковь закончила своё строительство в 1995 году, имеет большое количество литых колоколов разной величины. На самых больших запечатлены имена солдат, погибших во время военных сражений Первой Мировой. Рядом с храмом расположен мемориальный парк, где установлено 70 надгробий. Здесь упомянуты все, кто отдал жизнь во время военных действий.

19 Пешеходная аллея Пешеходная аллея размещена в парке возле озера Хевиза. Она ведёт от главного входа Зимней Купальни к площади Фештетича. Вдоль улицы находятся старинные здания, построенные ещё в 60-70 гг XIX века. Это были одноэтажные постройки, изначально они служили гостиницами, а затем их переквалифицировали в больницы.

20 Городской монумент Изваяние, посвящённое присвоению Хевизу городского статуса, находится на площади перед мэрией. Городок совсем молодой, потому дата основания припадает только на 1992 год. Монумент представляет собой изваяние, где сидит женщина и держит грамоту, где написано, что Хевиз действительно город.

21 Памятник Иштвану Сечени Иштван Сечени – великий деятель и реформатор своего времени, он много сделал для страны в экономическом, политическом и культурном плане. Он из знатного рода и носил титул графа, также на закате жизни он написал множество ценных произведений. На монументе воздвигнут граф во весь рост.