Главные правила безопасности пешего туризма

1 Трехдневный поход, если вы не занимались этим годами, это, безусловно, не лучший выбор. То же самое можно сказать о походе в одиночку, если у вас нет опыта и подготовки к нему. Даже если вы отправляетесь в поход с кем-то еще, всегда сообщайте людям, куда вы направляетесь и когда вас ждать. Если что-то случится и вы не появитесь, поисковая группа будет знать, где вас искать.

2 Точно знайте, куда вы идете. Во время похода можно импровизировать, но убедитесь, что у вас есть карта или путеводитель, чтобы найти дорогу назад. Компас также хороший инструмент. Обратите внимание на природные ориентиры вокруг вас, чтобы вы могли их узнать, если вам нужна помощь в поиске пути. За день до фактического похода смотрите прогноз погоды. Если в прогнозе сильный ливень или другая ненастная погода, возможно, вам придется перенести поход.

3 Возьмите с собой много воды (больше, чем, по вашему мнению, вам понадобится). Если вы путешествуете дольше суток, покупка системы очистки может иметь больше смысла, поэтому вам не придется нести лишний вес в рюкзаке. Никогда не пейте неочищенную воду.

4 Оденьтесь соответственно. Убедитесь, что у вас есть дождевик. Ношение правильной обуви предотвратит появление мозолей и даже травм.

5 Не перенапрягайтесь. Если вам нужен перерыв, возьмите его. Если чувствуете, что не справитесь с походом, поверните назад. Если вы чувствуете себя больным, измотанным или подозреваете травму, примите меры для решения этой проблемы и при необходимости вернитесь на базу.

6 Оставьте местные растения и животных в покое. Не ешьте ягоды или листья, которые вы найдете, даже если они выглядят знакомо. Шумное поведение и отход от отмеченных тропинок может привести вас к прямому контакту со змеями и другими опасными животными, поэтому по возможности избегайте этого. Не подходите и не пытайтесь кормить диких животных.

7 Возьмите с собой аптечку. Узнайте, как лечить основные травмы и как предотвратить обезвоживание и тепловой удар или гипотермию.

8 Оставьте все как есть. Например, мешающие камни могут вызвать оползень, а оставленный мусор может побудить диких животных приблизиться к тропе, увеличивая опасность для тех, кто идет позади вас.