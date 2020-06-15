Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пробное ВНО онлайн "подвисло": сайты оказались не готовы к таким нагрузкам
Пробное ВНО онлайн "подвисло": сайты оказались не готовы к таким нагрузкам
Поездки в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев
Поездки в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Солистка The Hardkiss показала подросшего сына
Солистка The Hardkiss показала подросшего сына

Главные правила безопасности пешего туризма

Смотрите фото (10)
Главные правила безопасности пешего туризма
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com
Для пешего туризма вам не обязательно ехать далеко, особенно когда за стенами квартиры соблюдается карантин. Рассказываем вам об основных правилах пешего туризма.
  • 1

    Трехдневный поход, если вы не занимались этим годами, это, безусловно, не лучший выбор. То же самое можно сказать о походе в одиночку, если у вас нет опыта и подготовки к нему. Даже если вы отправляетесь в поход с кем-то еще, всегда сообщайте людям, куда вы направляетесь и когда вас ждать. Если что-то случится и вы не появитесь, поисковая группа будет знать, где вас искать.

  • 2

    Точно знайте, куда вы идете. Во время похода можно импровизировать, но убедитесь, что у вас есть карта или путеводитель, чтобы найти дорогу назад. Компас также хороший инструмент. Обратите внимание на природные ориентиры вокруг вас, чтобы вы могли их узнать, если вам нужна помощь в поиске пути. За день до фактического похода смотрите прогноз погоды. Если в прогнозе сильный ливень или другая ненастная погода, возможно, вам придется перенести поход.

  • 3

    Возьмите с собой много воды (больше, чем, по вашему мнению, вам понадобится). Если вы путешествуете дольше суток, покупка системы очистки может иметь больше смысла, поэтому вам не придется нести лишний вес в рюкзаке. Никогда не пейте неочищенную воду.

  • 4

    Оденьтесь соответственно. Убедитесь, что у вас есть дождевик. Ношение правильной обуви предотвратит появление мозолей и даже травм.

  • 5

    Не перенапрягайтесь. Если вам нужен перерыв, возьмите его. Если чувствуете, что не справитесь с походом, поверните назад. Если вы чувствуете себя больным, измотанным или подозреваете травму, примите меры для решения этой проблемы и при необходимости вернитесь на базу.

  • 6

    Оставьте местные растения и животных в покое. Не ешьте ягоды или листья, которые вы найдете, даже если они выглядят знакомо. Шумное поведение и отход от отмеченных тропинок может привести вас к прямому контакту со змеями и другими опасными животными, поэтому по возможности избегайте этого. Не подходите и не пытайтесь кормить диких животных.

  • 7

    Возьмите с собой аптечку. Узнайте, как лечить основные травмы и как предотвратить обезвоживание и тепловой удар или гипотермию.

  • 8

    Оставьте все как есть. Например, мешающие камни могут вызвать оползень, а оставленный мусор может побудить диких животных приблизиться к тропе, увеличивая опасность для тех, кто идет позади вас.

  • 9

    Знайте, как добыть огонь. Даже если вы планируете остаться на несколько часов, лучше быть готовым. Если что-то случится и вам придется провести ночь на свежем воздухе, огонь поможет вам согреться, держать диких животных подальше и служить маяком, чтобы другие могли вас найти. Достаточно простых водонепроницаемых спичек, чтобы зажечь огонь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Правила, Прогулки, Пеший туризм.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
03 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Высший антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор
Антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор
Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ
Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ
Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для всех Знаков Зодиака
Чем опасно солнечное затмение 21 июня 2020 года для всех Знаков Зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь