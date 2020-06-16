Города, которые за несколько десятилетий изменились до неузнаваемости (Фото)

1 Сингапур 9 августа для жителей Сингапура — большой праздник. Каждый год, начиная с 1965 года, они празднуют день своей независимости от Малайзии и выхода из ее состава. До этого момента данная территория была очень бедной и неприметной. Жителям Сингапура приходилось даже завозить в страну строительный песок и пресную воду для элементарных потребностей жизни. Тем более контрастным и воодушевляющим выглядит успех независимого государства, которое сейчас считается одним из «азиатских тигров» — стремительно развивающейся экономики. 9 августа для жителей Сингапура — большой праздник. Каждый год, начиная с 1965 года, они празднуют день своей независимости от Малайзии и выхода из ее состава. До этого момента данная территория была очень бедной и неприметной. Жителям Сингапура приходилось даже завозить в страну строительный песок и пресную воду для элементарных потребностей жизни. Тем более контрастным и воодушевляющим выглядит успех независимого государства, которое сейчас считается одним из «азиатских тигров» — стремительно развивающейся экономики.

2 Дубай Одним из самых впечатляющих примеров перемен можно считать Дубай. Крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах еще недавно был простой пустыней с небольшим количеством населения. Но за непродолжительное время он превратился в современный центр бизнеса, туризма и процветания, наполненный роскошью, современными технологиями и комфортом.

3 Гонконг Со второй половины XIX века и практически до конца XX века Гонконг был территорией взаимодействия и противостояния двух кардинально различных культур и экономических устройств: китайского и европейского. Гонконг также играл важную роль в развитии синологии и адаптации китайцев к европейским знаниям. Несмотря на то, что в 1997 году Гонконг перешел под юрисдикцию Китая, он продолжает служить своеобразным открытой для всего нового территорией, через которую проходят огромные суммы инвестиций, приживаются новые приемы ведения бизнеса, используются новые технологии и появляются мировые тенденции моды.

4 Форталеза Форталеза — это пятый по величине город в Бразилии. Увеличение города начинается еще в 1950-е и 1960-е годы, а к концу 70-х годов Форталеза становится центром крупной индустриальной агломерации. В эти годы впервые в Бразилии в мэры избрали женщину — Марию Луизу Вил Дине. Возможно именно этот факт стал толчком к стремительному развитию городской экономики. Сейчас ее основными составляющими считаются туризм, сфера услуг и торговля. Туризм в Форталезе — одно из основных направлений отдыха в Бразилии. Современных путешественников привлекает в город красивейшие океанские пляжи, яркая ночная жизнь, конференции и выставки, а также многочисленные торговые центры и бутики. Морской государственный парк Pedra da Risca do Meio в окрестностях города — прекрасное место для дайвинга.

5 Сеул Сеул — огромный мегаполис в Южной Корее, в котором рядом находятся и буддийские храмы, и огромные небоскребы, и современная поп-культура, и уличные рынки. В городе проживает более 10 миллионов жителей. Сеул подкупает контрастами: высокотехнологичное метро, множественные клиники пластической хирургии, традиционная уличная еда и пожилые женщины с одинаковыми прическами. Рядом со старыми зданиями и древними дворцами могут располагаться современные храмы, футуристические комплексы с парками на крыше, а также вековые деревья, например, софоры и сосны.

6 Мельбурн Мельбурн — второй по размерам и развитости город Австралии. В 1956 году в городе были проведены летние Олимпийские игры, после чего пошел новый виток развития города. В нем появилась архитектура современного образца, которая тесно переплелась с утонченными старыми зданиями. Город привлекает туристов особым соединением викторианской и современной архитектур, многонациональным населением, множеством садов и парков. Мельбурн признают культурной и спортивной столицей страны, одним из лидирующих промышленных, коммерческих и культурных городов Австралии.