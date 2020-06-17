Лучшие места для уединения: самые красивые острова

1 Бора-Бора (Таити) За веселым названием Боро-Боро скрывается привлекательное местечко рядом с Таити – остров Боро-Боро. Необычный остров славится удивительной круговой лагуной и насыщенным многообразием подводного мира. Бирюзовые лагуны, коралловые рифы, большое количество разноцветных тропических рыб повсюду — делает Бора-Бора мечтой каждого дайвера. А как радует глаз присутствие романтических вилл с прекрасным дизайном и соломенными крышами, хорошо сочетающихся с природным окружением.

2 Боракай — Филиппины Небольшой, вытянутый в длину остров Вашей мечты — 7 км райских пляжей – для истинных романтиков и любителей дайвинга. Боракай признан лучшим островным курортом мира по итогам голосования в сфере туризма "Звезда Travel.ru". Самые знаменитые пляжи Боракая — Белый пляж и Балабог. На острове вас ждут великолепнейший белоснежный песок , экзотическая природа, изумрудное море, свыше 12 дайвинг-центров, многообразие кораллов и тропическими рыб. Рекомендуем в Боракай отправиться всем, кто желает совместить дайвинг с пляжным отдыхом, а так же для любителей нескучных ночей: дискотеки, ночные бары, кафе, караоке — на острове есть все, что позволит провести ваш незабываемый отпуск!

3 Сейшельские острова Сейшельские острова — мозаика из 115 островов у восточного побережья Африки. Острова расположены у Индийского океана, немного южнее экватора и несколько севернее Мадагаскара. На вопрос, где провести свой медовый месяц – " Мадагаскар-Тур" советует – не задумывайтесь и отправляйтесь на Сейшелы! Необычайный пальмовый лес, изумительные кораллы, гигантские черепахи и отличный пляж – все будет способствовать романтическому настроению и отличному времени провождению! И кстати, только здесь растет знаменитая сейшельская пальма, плод которой весит 20 кг и считается самым большим в растительном мире. Не зря местные жители верят в легенду, что именно этот плод и стал искушением для Адама и Евы….

4 Фиджи Фиджи — 333 острова в южной части Тихого океана, 333 места для романтических свиданий и приключений, место, где начинаешь верить – рай на земле существует!Голубые лагуны и коралловые побережья, чистые речки и холмы, покрытые лесами, необыкновенная природа – не зря сотни туристов из тысячи стран, влюбленные и семейные пары, выбирают именно это место для отдыха в самом красивейшем месте земного шара.

5 Мальдивы Знаменитые острова, острова Вашей мечты, состоят из более чем 1190 коралловых островов. Как шутят местные жители, главные достопримечательности Мальдив расположены в недрах Индийского океана. Мальдивы — наилучшее место для занятий дайвингом. Лучше всего на Мальдивы отправляться тем, кто предпочитает спокойный отдых, ценит тишину и покой, устал от городской суеты и давно мечтал именно об этом — забыть о проблемах, делах, потеряться во времени, окунувшись в атмосферу гармонии и блаженства. С каждым годом поток туристов на Мальдивы растет, впрочем, как и количество комфортабельных отелей и школ для аквалангистов.

6 Занзибар У восточного побережья Африки расположен целый архипелаг с названием, известным нам еще с детства из сказки Чуковского "Айболит". Занзибар — банановые пальмы, мангровые деревья, белоснежные пляжи, живописные картины коралловых рифов. Можно самому попробовать заняться дайвингом, а можно просто понаблюдать за работой местных рыбаков.Главные преимущества курорта — богатое культурное наследие, чистейшие прибрежные воды и свыше 60 видов рыбок плавающих вокруг красочных коралловых рифов.Температура воздуха зимой не выше 35С, а летом – редко бывает ниже 26. Отдыхать здесь можно круглый год, за минусом апреля – в это время чаще всего характерны дожди.

7 Ко Липе, Таиланд Маленький, но известный остров Ко Липе находится в Андаманском море, поблизости от Малайзии и Таиланда. Остров контрастов, настоящий рай для любителей экзотики и банановых пальм, Ко Липе всего два километра в длину, при ширине пляжа 700 метров. Курорт можно обойти весь всего за 2-3 часа. Проживание доступно, на территории острова есть, как небольшие бунгало, практически хижины, так и современные отели. Если Вы хотите понять, что испытывал Робинзон Крузо, когда очутился на необитаемом острове — запланируйте свой следующий отпуск в Ко Липе.

8 Мауи — Гавайи Без упоминания о Гавайях при выборе самых известных и самых знаменитых островов мира никак не обойтись. Гавайи — непревзойденное сочетание пляжей, живописных водопадов. Гавайии — свежий бриз океана, море орхидей, место вечной весны, бирюзовых бухт и золотистых пляжей. Здесь есть все, что ценно для романтиков: побережье океана, тайны диких джунглей, несравненные коралловые рифы и лучшие школы для дайвингистов. Самое популярное занятие на Гавайях – это отдых и ничего неделание. Гавайи — лучше один раз увидеть!

9 Лангкави — Малайзия Самый крупный из 99 островов в Андаманском море на севере Малайзии и Тайланда. Длина острова– 30 километров. Лангкави — это прежде всего пляжи — очень чистые и уютные. Выбрав в качестве размещения бунгало, можно на непродолжительное время стать мини-собственником пляжа и почувствовать себя властелином жизни! Скучно на острове точно не будет — на ваш выбор посещение канатной дороги Лангкави, крокодиловой фермы, фермы африканских буйволов, фруктовой плантации, походы на водопады острова, прогулки в джунгли, водные развлечения – все и не перечислить. Для любителей покупок к сведению- Лангкави –зона беспошлинной торговли. Таким образом, цены на большинство товаров очень доступные И т.к. городского транспорта на острове нет, советуем Вам просто взять в аренду мотоцикл, машину или велосипед и вперед – на встречу приключениям или шопингу!