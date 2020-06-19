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Самые красивые и необычные озера мира (Фото)

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Самые красивые и необычные озера мира (Фото)
Обновлено 02:13 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com
Всего в мире насчитывается около пяти миллионов озер. Среди них существуют и такие, глубина которых может поспорить с любым морем: здесь есть свои штормы и бури, попадать в которые не рискнул бы и бывалый моряк.
  • 1

    Матано

    Глубина: 590 метров

    Озеро Матано расположено на индонезийском острове Сулавеси. Его считают местным Байкалом, ведь воду из озера можно пить без дополнительной обработки. Матано вполне судоходно, и здесь даже бывают свои бури и штормы.

  • 2

    Крейтер

    Глубина: 594 метра

    Самое глубокое озеро США расположено в штате Орегон. Крейтер сформировалось в результате вулканической активности — собственно, это бывший кратер канувшего в Лету вулкана Маунт-Мазама. Воды Крейтера отличаются особенным, небесно-голубым цветом: это происходит благодаря таянию снегов.

  • 3

    Малави

    Глубина: 706 метров

    Малави — самое глубокое из озер Восточно-Африканской рифтовой долины. В этом водоеме ученые нашли для себя настоящий ноев ковчег: здесь водятся исключительные виды рыб, которые не встречаются больше нигде в мире.

  • 4

    Каспийское море

    Глубина: 1025 метров

    Каспийское море омывает берега целых пяти стран: Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан. Площадь соленого озера составляет внушительные 371 тысячу квадратных километров, здесь ведется не только промысловая добыча, но и разработка залежей нефти.

  • 5

    Восток

    Глубина: 1200 метров

    Озеро Восток можно по праву называть самым необычным на всей нашей планете. Этот странный водоем был обнаружен рядом с российской антарктической станцией «Восток». Чтобы пробурить ледяной панцирь и добраться до открытой воды, ученым потребовалось целых двадцать лет — но результат того стоил. Здесь, в первозданном виде, сохранились микроорганизмы, жившие на Земле миллионы лет назад.

  • 6

    Танганьика

    Глубина: 1470 метров

    Танганьика расположено в глубочайшей тектонической впадине Африки. Здесь водится несколько видов крокодилов и гиппопотамов. Озеро является домом для целых пяти видов птиц-эндемиков. Открыли его совершенно случайно: британские исследователи Джон Спик и Ричард Бертон буквально наткнулись на озеро, когда искали истоки Нила.

  • 7

    Байкал

    Глубина: 1642 метра

    И конечно, первое место достается нашему Байкалу — озеру, которое является крупнейшим в мире резервуаром пресной воды. Байкал образовался целых 35 миллионов лет назад, здесь до сих пор обитает несколько видов флоры и фауны, не встречающейся больше нигде в мире.

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Красота, Озера, Путешествия, Пейзаж, Глубокие озера.

Автор:

Телеграф
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