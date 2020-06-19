Самые красивые и необычные озера мира (Фото)

1 Матано Глубина: 590 метров Озеро Матано расположено на индонезийском острове Сулавеси. Его считают местным Байкалом, ведь воду из озера можно пить без дополнительной обработки. Матано вполне судоходно, и здесь даже бывают свои бури и штормы.

2 Крейтер Глубина: 594 метра Самое глубокое озеро США расположено в штате Орегон. Крейтер сформировалось в результате вулканической активности — собственно, это бывший кратер канувшего в Лету вулкана Маунт-Мазама. Воды Крейтера отличаются особенным, небесно-голубым цветом: это происходит благодаря таянию снегов.

3 Малави Глубина: 706 метров Малави — самое глубокое из озер Восточно-Африканской рифтовой долины. В этом водоеме ученые нашли для себя настоящий ноев ковчег: здесь водятся исключительные виды рыб, которые не встречаются больше нигде в мире.

4 Каспийское море Глубина: 1025 метров Каспийское море омывает берега целых пяти стран: Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан. Площадь соленого озера составляет внушительные 371 тысячу квадратных километров, здесь ведется не только промысловая добыча, но и разработка залежей нефти.

5 Восток Глубина: 1200 метров Озеро Восток можно по праву называть самым необычным на всей нашей планете. Этот странный водоем был обнаружен рядом с российской антарктической станцией «Восток». Чтобы пробурить ледяной панцирь и добраться до открытой воды, ученым потребовалось целых двадцать лет — но результат того стоил. Здесь, в первозданном виде, сохранились микроорганизмы, жившие на Земле миллионы лет назад.

6 Танганьика Глубина: 1470 метров Танганьика расположено в глубочайшей тектонической впадине Африки. Здесь водится несколько видов крокодилов и гиппопотамов. Озеро является домом для целых пяти видов птиц-эндемиков. Открыли его совершенно случайно: британские исследователи Джон Спик и Ричард Бертон буквально наткнулись на озеро, когда искали истоки Нила.