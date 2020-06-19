Самые красивые и необычные озера мира (Фото)

Матано
Глубина: 590 метров
Озеро Матано расположено на индонезийском острове Сулавеси. Его считают местным Байкалом, ведь воду из озера можно пить без дополнительной обработки. Матано вполне судоходно, и здесь даже бывают свои бури и штормы.
Крейтер
Глубина: 594 метра
Самое глубокое озеро США расположено в штате Орегон. Крейтер сформировалось в результате вулканической активности — собственно, это бывший кратер канувшего в Лету вулкана Маунт-Мазама. Воды Крейтера отличаются особенным, небесно-голубым цветом: это происходит благодаря таянию снегов.
Малави
Глубина: 706 метров
Малави — самое глубокое из озер Восточно-Африканской рифтовой долины. В этом водоеме ученые нашли для себя настоящий ноев ковчег: здесь водятся исключительные виды рыб, которые не встречаются больше нигде в мире.
Каспийское море
Глубина: 1025 метров
Каспийское море омывает берега целых пяти стран: Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан. Площадь соленого озера составляет внушительные 371 тысячу квадратных километров, здесь ведется не только промысловая добыча, но и разработка залежей нефти.
Восток
Глубина: 1200 метров
Озеро Восток можно по праву называть самым необычным на всей нашей планете. Этот странный водоем был обнаружен рядом с российской антарктической станцией «Восток». Чтобы пробурить ледяной панцирь и добраться до открытой воды, ученым потребовалось целых двадцать лет — но результат того стоил. Здесь, в первозданном виде, сохранились микроорганизмы, жившие на Земле миллионы лет назад.
Танганьика
Глубина: 1470 метров
Танганьика расположено в глубочайшей тектонической впадине Африки. Здесь водится несколько видов крокодилов и гиппопотамов. Озеро является домом для целых пяти видов птиц-эндемиков. Открыли его совершенно случайно: британские исследователи Джон Спик и Ричард Бертон буквально наткнулись на озеро, когда искали истоки Нила.
Байкал
Глубина: 1642 метра
И конечно, первое место достается нашему Байкалу — озеру, которое является крупнейшим в мире резервуаром пресной воды. Байкал образовался целых 35 миллионов лет назад, здесь до сих пор обитает несколько видов флоры и фауны, не встречающейся больше нигде в мире.