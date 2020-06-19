ТОП 10 великих затерянных городов мира (Фото)

1 Тикаль, Гватемала Тикаль – это один из самых больших городов-государств индейцев майя. Он был построен еще в VII веке до нашей эры, а в период расцвета численность его населения доходила до 200 тысяч человек. История Тикаль была полна драматическими моментами, и после многочисленных войн и восстаний люди окончательно покинули его. Произошло это в конце Х века, и с тех пор Тикаль остается городом-призраком.

2 Ктесифон, Ирак В период со II по VII века Ктесифон был столицей сначала Парфянского царства, а затем Сасанидского. Дошедшие до наших времен кирпичные постройки Ктесифона и сегодня поражают воображение своим великолепием и размерами.

3 Великое Зимбабве Большим или Великим Зимбабве называют руины древнего города, находящегося на территории южноафриканского государства Зимбабве. По оценкам археологов этот город появился в 1130 году и на протяжении трех веков считался главной святыней народа шона. За высокими каменными стенами города могли одновременно проживать около 18000 человек. Сегодня городские стены представляют собой один из самых удивительных памятников Великого Зимбабве. Они построены без применения какого-либо строительного раствора, а их высота достигает пяти метров.

4 Мохенджо-Даро, Пакистан Относящийся к индской цивилизации город с мрачным названием Мохенджо-Даро (что переводится как «Холм Мертвецов) появился в долине Инда на территории современного Пакистана более четырех с половиной тысяч лет тому назад. Он является современником Египетских пирамид и одним из первых городов Южной Азии. Город процветал на протяжении почти тысячи лет, но все же, в конце концов, жители его покинули. Археологи высказывают предположение, что виной тому было нашествие ариев.

5 Багерхат, Бангладеш Этот город, стоящий в месте слияния рек Ганга и Брахмапутры, был построен в XV веке. Во времена его расцвета здесь действовало 360 мечетей. Но после смерти основателя Багерхат пришел в упадок, и его почти полностью поглотили джунгли. Сегодня часть города расчищена, и здесь проводят экскурсии для туристов.

6 Национальный парк Меса-Верде, США В Национальном парке Меса-Верде (штат Колорадо) находится множество руин старинных городов, которые строили индейцы племени анасази в VI—XIII веках. Самой крупной постройкой в парке считается великолепный «Скальный дворец», привлекающий каждый год более 700 тысяч туристов. Город был покинут жителями приблизительно в 1300 году. Причины, почему люди бросили свои дома, до сих пор неясны, но высказываются предположения, что в этом виновата продолжительная засуха.

7 Виджаянагар, Индия Когда-то Виджаянагар был столицей могущественной империи, которая занимала весь юг Индийского субконтинента. Сегодня на месте Города Победы (так переводится название Виджаянагар) находится деревушка Хампи. Правда, здесь и сегодня кроме величественных руин находится еще и множество действующих индуистских храмов, и в том числе знаменитый храм Пампапатхи, который даже старше самого Виджаянагара.

8 Город Ани, Турция Ани – это столица древнего армянского царства, стоящая на территории современной Турции. Когда-то население этого древнего города превышало 100 тысяч человек, а благодаря обилию храмов он был известен как город 1001 церкви. До наших дней дожили руины множества армянских церквей XI-XIII веков и дворец сельджукидов. Но все эти памятники находятся в ужасном состоянии – в них живут бездомные, и на их территории беспечные туристы устраивают пикники. Власти не проявляют должного внимания к охране этого памятника истории.

9 Фивы, Египет Первые поселения людей на территории этого города относятся к 3200 г до н.э. В 2000 г до н.э. в Фивах проживало около 40 000 человек, что делало их самым большим городом того времени. Статус самого большого города мира Фивы сохраняли за собой вплоть до 1000 г. до н.э. Даже сегодня руины, оставшиеся от былого великолепия, поражают воображение. Самые известные памятники Фив – это храм Луксора, Карнакский храм (который является самым большим храмовым комплексом Древнего Египта) и гробница Тутанхамона.