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Безмятежная вода и горные фоны: красивые европейские города на берегу озера

Безмятежная вода и горные фоны: красивые европейские города на берегу озера
Обновлено 02:39 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru
Вам не нужно быть на берегу моря, чтобы насладиться потрясающими видами на воду и залитыми солнцем пляжами. Отдых на берегу озера в Европе, возможно, еще более романтичен.
  • 1

    Аскона, Швейцария

    Этот низменный курортный город на северном берегу озера Маджоре столь же средиземноморский, как и Швейцария, - мы говорим о пятизвездочных отелях, экскурсиях по озеру на лодке Riva и бесконечных Aperol Spritzes, всего в 30 минутах от итальянской границы. Красота повсюду - от заснеженных далеких Альп до мощеных улиц Старого города, известного как Борго, где вы пройдете мимо церкви Пьетро э Паоло 16-го века и красочных зданий до площади Пьяцца на набережной. Может оказаться трудным найти меню даже на английском языке, но это часть шарма: люди приезжают сюда, чтобы спастись от толпы Ривьеры, отдохнуть в одном из местных пляжей (общественных бассейнов) и насладиться теплыми летними днями.

  • 2

    Озеро Комо, Италия

    Ни один список европейских озерных городов не был бы полным без упоминания об озере Комо, гламурной аристократической игровой площадке в итальянском регионе Ломбардия, любимой крупнейшими звездами сегодняшнего дня - Клуни, Мадонной, Версаче и Ричардом Брэнсоном. Черноббио - одна из самых живописных деревень, расположенных вдоль побережья Комо, с историческими домами, выстилающими красивую набережную у озера, и небольшим, но прекрасным садом под названием Il Giardino Della Valle. Всего в пяти минутах ходьбы вы найдете виллу д’Эсте, дворец 16-го века в старом мире, известный своими наполненными фонтанами садами и плавучим бассейном.

  • 3

    Охрид, Македония

    Надоело конкурировать с толпами (и ценами) Италии и Франции? Нацелитесь на Балканы. Охридское озеро, которое пересекает границу Албании и Македонии, является одним из самых глубоких и древних озер Европы и на протяжении веков было местом отдыха местных жителей. Город с таким же названием получил звание Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году за свои византийские достопримечательности, османскую архитектуру и доисторические виды растений и животных в озере. Посетите церковь Св. Йована Канео, ознакомьтесь с многочисленными крошечными пляжами озера, прогуляйтесь по магазинам и базарам вдоль главной площади 10-го века.

  • 4

    Гальштат, Австрия

    Деревня железного века на берегу озера Халльштатт, Гальштат выглядит прямо со страниц сказки. Крошечная деревня, все альпийские дома 16-го века и церкви в стиле барокко, спускаются вниз по склону к кромке воды, откуда крутые лесистые холмы поднимаются в облака. Этот район известен самой старой в мире соляной шахтой, а также живописными тропами, которые берут начало в ледниках района, а осенью - невероятной осенней листвой. Зима также является фантастическим временем для прогулок, когда город часто покрыт тонким снежным покровом, а очаровательная рождественская ярмарка захватывает главную площадь.

  • 5

    Таллуар, Франция

    На берегу озера Аннеси великолепный озерный город Таллуар похож на застрявшую во времени деревню. Это может быть из-за того, что он остается за кадром для всех, кроме французов, которые проводят здесь лето, отдыхая на пляжах, плавая, катаясь на велосипеде и балуясь ресторанами, отмеченными звездами Мишлен. Abbaye de Talloires 17-го века - это самый легендарный отель города.

  • 6

    Блед, Словения

    Опираясь на надвигающиеся Юлийские Альпы, кобальтово-синее озеро само по себе спокойное и зеркальное, с церковью в виде шпиля 15-го века на центральном островке.

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Туризм, Путешествие, Озеро, Город.

Автор:

Телеграф
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