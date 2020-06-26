Главные достопримечательности Окленда (Фото)

1 Мост Окленд Харбор Бридж Мост Окленд Харбор Бридж — одна из главных достопримечательностей города. Он был построен в далеком 1959 году и до сих пор имеет немаловажное значение в жизни мегаполиса, соединяя его центральную и северную части. Учитывая это, нет ничего удивительного в том что движение здесь всегда интенсивное. Стальная конструкция, стоящая на каменных колоннах, выглядит величественно и впечатляющее, словно символизируя то, что сила человеческой мысли способна победить любые трудности, даже "обмануть" водную стихию, разделяющую берега. Туристам традиционно предлагается не только взглянуть на мост с суши, но и проплыть под ним на корабле во время морской прогулки. Особенно эффектно переправа выглядит в ночное время, когда ее подсвечивают тысячи огней. А днем можно сделать отличные фотографии на фоне новозеландских флагов. Мост Окленд соединяет крупные районы города — Сент Мерис Бей и Норткот. Улица, по которой он проходит, носит название Нортен Моторуэй. По этой же трассе можно до него добраться, на одном из городских автобусов. Посмотреть на мост можно совершенно бесплатно в любое время, а вот прогуляться по нему, увы, не получится — пешеходной зоны не предусмотрено. Если только проехать на автобусе. Для экстремальных туристов предлагается необычное развлечение — прыжок с моста на тарзанке. Стоить такой полет будет около 50 долларов.

2 Район Золотая Миля Среди размеренных парков и пляжный зон Окленда особенно выделяется район Золотая Миля, где круглосуточно кипит бурная жизнь. Днем в офисах решаются важные экономические и политические вопросы, иногда мирового уровня. А в торговых центрах царит привычная суета — любители шопинга съезжаются сюда со всего города. Ночью открывают свои двери многочисленные рестораны, бары, диско-клубы, где крутят свои треки известные ди-джеи. Как бизнес-район Золотая Миля была освоена довольно давно, еще в 1840 году. Место было выбрано из экономических соображений — строительство здесь обходилось дешевле, чем на любой другой площади. Сегодня о далеком XIX веке напоминает не так много: здания Auckland Ferry Building, в котором располагается Паромный вокзал, Chief Post Office (нетрудно догадаться, что это главный почтовый офис) и Auckland Town Hall, которое по сей день остается административным. На смену остальным пришли небоскребы из стекла и бетона, являющиеся символом Нового Окланда и привлекающие любителей современных урбанистических пейзажей. Район Золотая Миля располагается по адресу Queen Street. Добраться до него можно на одном из городских автобусов, ближайшая остановка — Britomart. Посещение, естественно, бесплатное в любое время дня и ночи. А вот сколько потребуется на "карманные" расходы, прогулки по магазинам, кафе и ресторанам — зависит исключительно от Ваших аппетитов.

3 Ботанический сад Окленда Ботанический сад Окленда часто называют цветочным. Действительно, по количеству и разнообразию этих растений с ним не может сравниться ни один другой в мире. Буйство красок, неповторимые оттенки и формы, утонченная элегантность, созданная природой — все это неизменно приводит в восторг посетителей. Однако это далеко не все, что заслуживает внимания. Из более 2500 тысяч видов растений, произрастающих на территории Ботанического сада, 80% являются островными индемиками. Их так много потому, что Новая Зеландия долгое время находилось в изоляции от остального мира. Поражает воображение количество экзотических фруктов, съедобных трав и даже цветов. В местом кафе, Мико, можно попробовать приготовленные из них блюда. А сотрудники библиотеки с удовольствием подберут для посетителей книги, в которых найдутся ответы на все их вопросы. Добраться до него можно на автобусе, отправляющемся от Britomart Transport Centre. Ближайшая остановка — Southmall, от нее придется немного пройти пешком по Hill Road. Двери сада открыты с 8-00 до 20-00 (в зимнее время, с марта по октябрь — до 18-00). Посещение бесплатно. Каждый будний день в 13-00 для всех желающих сотрудниками организуются экскурсии, тоже бесплатные (сбор группы у Центра посетителей).

4 Гора Иден Гора Иден расположена в центральной части Окленда. На сегодняшний день это самый высокий вулкан в городе. Правда, извергался он очень давно — около 28 твсяч лет назад. Туристов это место привлекает в первую очередь тем, что с вершины открываются прекрасные панорамные виды — лучшей смотровой площадки сложно даже представить. Склоны Идена с древних времен использовались местными жителями. Когда-то здесь росли фруктовые сады, в XIX веке участки "разобрали" под частное строительство. Так этот район украсили роскошные виллы. Со временем некоторые из них превратили в музеи, другие так и остались жилыми домами. В наши дни этот квартал считается "пристанищем" творческой интеллигенции. Кроме роскошных особняков на склонах давно потухшего вулкана располагаются тюрьма, напоминающая замок, и один из самых больших и современных спортивных стадионов в стране. Так что подъем на Иден не будет скучным — по дороге можно увидеть много интересного. Хотя, надо отметить, добраться до вершины не так просто. В окрестностях много остановок общественного транспорта, а вот подъем на высоту 196 метров по склонам придется преодолевать пешком. Совершить туристический подвиг можно совершенно бесплатно, в любое время дня и ночи.

5 Новозеландский Морской музей "Вояджер" Музей Вояджер — один из самых интересных в Окленде. Его посетители сразу же, прямо с порога, попадают в загадочный морской мир: кораблей, первооткрывателей, путешественников. Начать знакомство можно с просмотра небольшого фильма, который рассказывает об истории Новой Зеландии, вся жизнь которой неразрывно связана с океанскими просторами. Демонстрируется он довольно часто и длится около 15 минут. Далее можно отправиться на тематические выставки. Всего их 4 — каждая разной направленности и по-своему интересная. "Все ближе к берегам" рассказывает о том, как европейцам удалось доплыть до Новой Зеландии и о торговле, которая велась между ними и местными жителями. Здесь же представлен очень реалистичный макет торгового судна XIX века. "Начало начал" посвящена жизни первых эмигрантов, которые уже больше 100 лет назад отправились искать счастья у далеких берегов. "Черная магия открытого моря" — дань памяти известному новозеландскому яхтсмену Питеру Блэйку, который был убит во время участия в экологической акции на берегах Амазонки. И, наконец, последняя выставка посвящена искусству — здесь можно увидеть картины местных художников-маринистов. Новозеландский морской музей находится на углу улиц Quay и Hobson, Viaduct Harbour. Добраться на общественном транспорте до него можно без всяких проблем — всего в паре минут ходьбы — Britomart Transport Center. Экспозиции работают ежедневно, с 9-00 до 17-00. Стоимость посещения — 15 долларов.

6 Океанариум "Подводный мир Келли Тарлтона" Келли Тарлтон — новозеландский аквалангист, которому пришла в голову гениальная идея — создать настоящий подводный мир на суше. В скором времени ее реализовали, так появился первый прозрачный тоннель. Идея очень быстро "разлетелась" по всему свету. Оклендский океанариум нельзя назвать слишком большим, однако он неизменно привлекает туристов. Главная его особенность — система тоннелей спроектирована таким образом, что проплывающие мимо рыбы и другие обитатели подводного мира кажутся значительно больше своих размеров. Кроме этого, здесь есть уникальная хижина, в которой обитают прекрасные арктические пингвины. Подводный мир Келли Тарлтона располагается по адресу: 23 Tamaki Dr, Orakei. Добраться до него можно на специальном бесплатном "акульем шаттле", который курсирует в центральной части города. Если по каким-либо причинам вы его не встретили, можно воспользоваться обычным автобусом, отправляющимся от Britomart Transport Center или автобусной остановки D13 — Tyler Street . Стоимость билета — около 25 долларов, однако предусмотрено множество скидок, в том числе и по купонам, которые можно найти в туристических проспектах. Время работы — с 9-30 до 17-00, без выходных.

7 Милфорд-Саунд Милфор-Саунд часто называют восьмым чудом света. Действительно, это место, "написанное" самой природой за тысячи лет, просто не может не впечатлить даже видавших виды путешественников. Среди изрезанных скалистых берегов и непроходимых лесов сверкает кристально-чистая вода — это и есть знаменитый на весь мир фьорд Милфорд-Саунд, протяженностью 19 километров. Образовался он довольно давно, коло 20 тысяч лет назад (в масштабах природы это не уж и много). Люди поселились здесь тоже задолго до того, как Новую Зеландию открыли европейцы. Правда, называлось на языке местных племен маори это место иначе — Пиопиотахи, что означает "одинокий пиопио". Непросвещенным туристам последнее слово не очень понятно, новозеландцы же знают, что это вид дроздов, к сожалению, давно вымерших. С именем Пиопиотахи связана очень красивая легенда. Древний и великий герой народного фольклора, Мауи, всю жизнь пытался открыть секрет бессмертия для людей. Когда он погиб, его друг дрозд очень долго летал над фьордом, оплакивая товарища. Добраться до Милфорд-Саунд из Окленда можно на личном автомобиле или пароходе, отправляющемся с центрального городского причала. Путешествие "туда-обратно"обойдется порядка 50 долларов. О расписании лучше уточнять на месте, перед поездкой. Оно часто меняется в зависимости от сезона.

8 Северный остров Новая Зеландия — это государство, раскинувшееся на островах. Самые крупные из них — Южный и Северный. Последний особенно привлекателен для туристов, так как именно здесь располагаются не только уникальные природные объекты, но и крупные города — в том числе и Окленд. Из этого города особенно удобно совершать экскурсионные поездки и открывать для себя Новую Зеландию с разных сторон. Здесь расположены практические все вулканические зоны страны, в том числе и действующие. Самым активным в наши дни считается вулкан Руапеху, одновременно являющийся высочайшей точкой острова. Вообще местные горы чем-то напоминают Альпы, хотя, конечно, со своим колоритом. Для любителей моря Северный остров — самый настоящий рай. Благодаря изрезанности линии бухты и заливы здесь образуются удивительной красоты. Традиционно находят на Северном пристанище и экстремалы. Прыжки с тарзанок, водные виды спорта и так далее представлены здесь в таком разнообразии, о котором туристы, отправляющиеся в другие страны, не могут и мечтать. Добраться до Северного острова Новой Зеландии несложно — здесь есть несколько аэропортов, из которых регулярно совершаются международные и внутренние рейсы Стоимость билета будет зависеть от маршрута.

9 Хоббитон Хоббитон — одна из самых известных достопримечательностей Новой Зеландии. Именно здесь снимался фильм Властелин колец. Режиссер Питер Джексон долго выбирал подходящее для съемок место, пока, наконец, не обратил внимание на ферму, принадлежащую семье Александер. Хозяева заразились идеей и согласились переделать свои владения в сказочную деревню. Идею декорация из картона отмели сразу же — все должно было быть натуральным и настоящим. Для строительства привлекли солдат новозеландской армии. С скором времени на месте пастбищ появилось 40 необычных домиков. Съемки прошли, а деревня осталась и превратилась в туристический объект, самое настоящее паломничество поклонников Толкиена. К сожалению, на домики можно взглянуть только снаружи — внутрь никого не пускают. А вот зайти в знаменитое кафе Зеленый дракон и выпить бокал пива — вполне реально. Ежедневно в Хоббитоне бывает до 300 человек. Правда, сделать это можно исключительно с 9-00 до 17-00 и в сопровождении экскурсовода — в составе организованной группы или приобретя индивидуальный тур. Экскурсии, стоимость которых составляет около 60 долларов (75 новозеландских долларов), предлагают практически все туристические агентства Окленда. Точный адрес волшебной деревни для тех, кто решил добираться самостоятельно на автомобиле: 501 Buckland Road, Matamata, Хинуера 3400, Новая Зеландия.

10 Ледник Франца Иосифа Новозеландский ледник Франца Иосифа по праву можно назвать самым быстрым в мире. Глыбы льда движутся по склонам со скоростью 2 метра в час, при этом зрелище просто невозможно описать словами — насколько оно красиво и впечатляюще. Расположен ледник на территории национального парка Вестленд, охраняемого не только государством, но и местными племенами маори. Для них этот район по сей день считается священным. Кстати, на местном языке достопримечательность называется иначе — Слезы Хинехукатэрэ. С этом именем связана красивая и романтичная легенда о прекрасной девушке Хинехукатэрэ и молодом человеке Таве, которые любили друг друга и горы. Во время очередной прогулки они попали под оползень и парень погиб. Оставшаяся в живых подруга так сильно плакала, что ее слезы дали начало леднику. Романтичные истории, невероятной красоты пейзажи, колоритная деревушка Франца Иосифа с уютными кафе и семейными гостиницами — все это привлекает тысячи туристов. Увидеть ледник можно разными способами — с высоты птичьего полета, отправившись на вертолетную экскурсию, "изнутри", отправившись на прогулку по гротам и тоннелям, совершив многодневный поход. В любом случае, делать это нужно в сопровождении профессионала. Приобрести любой тур можно в агентствах Окленда. Стоимость поездки будет зависеть от выбранной программы.