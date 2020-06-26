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Самые уютные уголки планеты для любителей уединения, где тихо, хорошо и красиво

Самые уютные уголки планеты для любителей уединения, где тихо, хорошо и красиво
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: turizm.mirvokrugnas.com
Идеальные варианты для тех, кто хочет посетить новые красивые места и избежать шумных ночных вечеринок, плачущих детей и толп туристов.
  • 1

    Бургенланд, Австрия

    Земля Бургенланд — важный винодельческий регион страны. Там производят вина из старинного центрально-европейского сорта винограда блауфранкиш.

    Солнце светит в регионе 300 дней в году, поэтому Бургенланд прекрасно подойдёт для любителей пеших походов и конных прогулок, гольфистов и велосипедистов. Только в районе озера Нойзидлер-Зе, в 45 минутах езды от Вены, расположились более 30 велосипедных маршрутов.

  • 2

    Котсуолдс, Англия

    Холмистый район Котсуолдс — идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотами сельской Англии. Живописная природа, пасущиеся на лугах овцы и милые деревенские дома заставят почувствовать вас героями старинных романов.

    Вы можете пройтись по маршруту Cotswold Way, который протянулся на 164 километра, и посетить старинные города этого района. Обязательно посетите Хайгроув (Highgrove Estate) — загородную резиденцию принца Чарльза. Попасть в сад его частного дома можно бесплатно.

  • 3

    Остров Муху, Эстония

    Эстонский остров Муху находится рядом с Сааремаа — другим крупнейшим островом страны. Местные считают Муху самым уединённым островом. Там вы насладитесь живописными видами природы, рыбацких деревушек и старинных ветряных мельниц.

    На острове Муху находится пятизвёздочный отель Pädaste Manor, который предлагает для своих посетителей вкусные блюда местной кухни, сауну и частные конные прогулки по острову.

  • 4

    Полуостров Беара, Ирландия

    Путешествие по юго-западному уголку Ирландии понравится всем ценителям дикой природы и видов на морское побережье. Через полуостров проходит Дикий Атлантический путь — один из самых длинных прибрежных маршрутов протяжённостью 2 500 километров.

  • 5

    Лофотенские острова, Норвегия

    Архипелаг на северо-западном побережье Норвегии — прекрасное место, чтобы набраться сил и отдохнуть от проблем. Вдоль побережья тянутся красные рыбацкие хижины, некоторые из которых являются отелями. Из них открывается живописный вид, а разнообразие рыб придётся по вкусу заядлым рыбакам.

    Лучшее время для посещения Лофотенских островов — с конца мая до середины июля. В этот период там стоит полярный день.

  • 6

    Северо-Шотландское нагорье, Шотландия

    Нагорье состоит из ряда плоскогорий и хребтов. В северо-западной части Шотландии расположилась красивая деревня Торридон. Местных жителей там немного, а красота природы завораживает.

  • 7

    Гарзон, Уругвай

    Гарзон — это небольшая деревня на юго-востоке Уругвая. Она находится всего в двух часах езды от столицы страны Монтевидео. Это прекрасное место для тех, кто ищет покой и уединение.

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Отдых, Путешествия, Романтические места.

Автор:

Телеграф
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