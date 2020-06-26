Самые уютные уголки планеты для любителей уединения, где тихо, хорошо и красиво

Бургенланд, Австрия
Земля Бургенланд — важный винодельческий регион страны. Там производят вина из старинного центрально-европейского сорта винограда блауфранкиш.
Солнце светит в регионе 300 дней в году, поэтому Бургенланд прекрасно подойдёт для любителей пеших походов и конных прогулок, гольфистов и велосипедистов. Только в районе озера Нойзидлер-Зе, в 45 минутах езды от Вены, расположились более 30 велосипедных маршрутов.
Котсуолдс, Англия
Холмистый район Котсуолдс — идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотами сельской Англии. Живописная природа, пасущиеся на лугах овцы и милые деревенские дома заставят почувствовать вас героями старинных романов.
Вы можете пройтись по маршруту Cotswold Way, который протянулся на 164 километра, и посетить старинные города этого района. Обязательно посетите Хайгроув (Highgrove Estate) — загородную резиденцию принца Чарльза. Попасть в сад его частного дома можно бесплатно.
Остров Муху, Эстония
Эстонский остров Муху находится рядом с Сааремаа — другим крупнейшим островом страны. Местные считают Муху самым уединённым островом. Там вы насладитесь живописными видами природы, рыбацких деревушек и старинных ветряных мельниц.
На острове Муху находится пятизвёздочный отель Pädaste Manor, который предлагает для своих посетителей вкусные блюда местной кухни, сауну и частные конные прогулки по острову.
Полуостров Беара, Ирландия
Путешествие по юго-западному уголку Ирландии понравится всем ценителям дикой природы и видов на морское побережье. Через полуостров проходит Дикий Атлантический путь — один из самых длинных прибрежных маршрутов протяжённостью 2 500 километров.
Лофотенские острова, Норвегия
Архипелаг на северо-западном побережье Норвегии — прекрасное место, чтобы набраться сил и отдохнуть от проблем. Вдоль побережья тянутся красные рыбацкие хижины, некоторые из которых являются отелями. Из них открывается живописный вид, а разнообразие рыб придётся по вкусу заядлым рыбакам.
Лучшее время для посещения Лофотенских островов — с конца мая до середины июля. В этот период там стоит полярный день.
Северо-Шотландское нагорье, Шотландия
Нагорье состоит из ряда плоскогорий и хребтов. В северо-западной части Шотландии расположилась красивая деревня Торридон. Местных жителей там немного, а красота природы завораживает.
Гарзон, Уругвай
Гарзон — это небольшая деревня на юго-востоке Уругвая. Она находится всего в двух часах езды от столицы страны Монтевидео. Это прекрасное место для тех, кто ищет покой и уединение.