Самые уютные уголки планеты для любителей уединения, где тихо, хорошо и красиво

1 Бургенланд, Австрия Земля Бургенланд — важный винодельческий регион страны. Там производят вина из старинного центрально-европейского сорта винограда блауфранкиш. Солнце светит в регионе 300 дней в году, поэтому Бургенланд прекрасно подойдёт для любителей пеших походов и конных прогулок, гольфистов и велосипедистов. Только в районе озера Нойзидлер-Зе, в 45 минутах езды от Вены, расположились более 30 велосипедных маршрутов.

2 Котсуолдс, Англия Холмистый район Котсуолдс — идеальное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотами сельской Англии. Живописная природа, пасущиеся на лугах овцы и милые деревенские дома заставят почувствовать вас героями старинных романов. Вы можете пройтись по маршруту Cotswold Way, который протянулся на 164 километра, и посетить старинные города этого района. Обязательно посетите Хайгроув (Highgrove Estate) — загородную резиденцию принца Чарльза. Попасть в сад его частного дома можно бесплатно.

3 Остров Муху, Эстония Эстонский остров Муху находится рядом с Сааремаа — другим крупнейшим островом страны. Местные считают Муху самым уединённым островом. Там вы насладитесь живописными видами природы, рыбацких деревушек и старинных ветряных мельниц. На острове Муху находится пятизвёздочный отель Pädaste Manor, который предлагает для своих посетителей вкусные блюда местной кухни, сауну и частные конные прогулки по острову.

4 Полуостров Беара, Ирландия Путешествие по юго-западному уголку Ирландии понравится всем ценителям дикой природы и видов на морское побережье. Через полуостров проходит Дикий Атлантический путь — один из самых длинных прибрежных маршрутов протяжённостью 2 500 километров.

5 Лофотенские острова, Норвегия Архипелаг на северо-западном побережье Норвегии — прекрасное место, чтобы набраться сил и отдохнуть от проблем. Вдоль побережья тянутся красные рыбацкие хижины, некоторые из которых являются отелями. Из них открывается живописный вид, а разнообразие рыб придётся по вкусу заядлым рыбакам. Лучшее время для посещения Лофотенских островов — с конца мая до середины июля. В этот период там стоит полярный день.

6 Северо-Шотландское нагорье, Шотландия Нагорье состоит из ряда плоскогорий и хребтов. В северо-западной части Шотландии расположилась красивая деревня Торридон. Местных жителей там немного, а красота природы завораживает.